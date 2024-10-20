Türkiye - Almanya stratejik beraberliği

Almanya Türkiye'yi yanına alarak Avrupa lideri olmak istiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz İstanbul'da çok önemli bir görüşme yaptılar.

Son olarak 23 Eylül'de New York'ta, Türkevi'nde görüşmüşlerdi.

Bir ay içinde ikinci kez İstanbul'da çok detaylı dosyaları ele aldılar. G7 ülkeleri arasında Türkiye ile en çok üst düzey temas Türkiye'yle Almanya arasında yapıldı. Başkan Erdoğan- Türkiye için en önemli iki dosya, Almanya'nın Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Typhoon uçakları satışına izin vermesi, ikincisi Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sıkıntısının çözülmesiydi.

Dünyanın en tecrübeli devlet adamı Başkan Erdoğan kararlıydı, çok bastırdı. Baş başa görüşmeden sonra önemli açıklamayı yaptı: "Savunma sanayii ürünlerinin tedariki. Şansölye Scholz'la üzerinde durduğumuz önemli konu başlıklarından biri de savunma sanayii alanındaki işbirliğimizdi. Savunma sanayii ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşılıyorum." Başkan Erdoğan kararlı bir lider. Amerika'nın F-16 savaş uçakları teminindeki direnişini 27 Ocak 2024'te kırmıştı. Türkiye, Amerika'dan yaklaşık olarak 23 milyar dolar tutarında bir bütçeyle 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti ve beraberindeki birçok teçhizatın satışını kapsıyor.

40 adet F-16 Blok 70'ten 32 adedi tek, 8 adedi ise çift kişilik konfigürasyonda olacak.



'ÖNEMLİ HAMLELER'

ABD ve Fransa'nın Yunanistan'a 5. nesil savaş uçaklarının teminini hızlandırırken, Başkan Erdoğan önemli hamleler yaptı.

Hava savunma riskini ABD'yle varılan F-16 anlaşmasıyla çözerken, Avrupa ortak yapımı Eurofighter Typhoon uçaklarıyla çeşitlendirmeyi başardı.

Eurofighter'ın üç ülkesi olumluydu.

Almanya'nın direnişini Başkan Erdoğan kırmış görünüyor.

Orta Doğu'daki değişen dengeler, Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenmesiyle Almanya'nın da giderek risk haritasına dahil olması ortaya çıkmıştı.

NATO'nun güçlendirilmesi ihtiyacı da oluşmuş, NATO üyesi Türkiye'ye daha çok ihtiyaç doğduğundan Almanya akıllı olmaya zorlanmıştı. Türkiye ile Almanya'nın sıcak yeni dönem kararları, sadece Eurofighter değil, donanmanın ihtiyacı olan bazı askeri malzemeler teminini geçerli hale getirecek.



'DİBLOMASİ TRAFİĞİ'

DW, Almanya'nın yurt dışına 30 farklı dilde radyo, televizyon ve internet üzerinden yayın yapan medya kuruluşudur.

Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'a gelirken, Deutsche Welle (kısaca DW), Almanya'nın sesi dikkati çeken bir analiz yayınladı:

"Gözler Scholz'un bugün İstanbul'da Erdoğan ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Erdoğan ile yapacağı görüşme büyük önem taşıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin ve Brüksel'deki yoğun diplomasi trafiği sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye seyahat ediyor.

Scholz, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden hemen sonra Brüksel'den doğrudan İstanbul'a uçmayı planlıyordu. Ancak hafta başında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ertelenen Almanya ziyaretini 18 Ekim'de yapacağı kesinleşince planda değişikliğe gidildi. (Burası çok önemli) Bu sayede Scholz'a, Brüksel'den Berlin'e dönüp, cuma günü öğle saatlerinde Biden'ı Başbakanlık'ta ağırlayıp, Biden'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da katılacağı Avrupa Dörtlüsü (EuroQuad) toplantısına ev sahipliği yapma fırsatı sağlandı.

İşte Scholz'un, bu kritik temasların ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyaloğu sürdürmeye önem veriyor. Scholz'un özellikle Biden, Macron ve Starmer'den sonra Erdoğan'a hangi mesajları vereceği merak ediliyor. Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimlerin ele alınacağı tahmin edilen görüşmede, göç ve silah ihracatının öne çıkması bekleniyor. Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) uzmanlarından Jens Bastian, Almanya-Türkiye ilişkilerinin sadece hükümetler arası siyasi ilişkiler düzeyinde değerlendirilemeyeceğine işaret ediyor. DW'ye konuşan Bastian, hem Almanya'daki Türk toplumunun hem de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Almanya ile Türkiye arasındaki bağlar açısından büyük önem taşıdığına, kardeş kentler sayesinde yerel yönetimler arasında da yoğun ilişkiler bulunduğuna dikkati çekiyor.

Berlin merkezli Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) Müdürü Hürcan, Türkiye ve Almanya'nın pek çok alanda ortak çıkarları bulunduğunu belirterek, "Nihayetinde her iki tarafın, siyasi, ekonomik ve aynı zamanda toplumlar arası ilişkiler bakımından birbirlerine ihtiyacı var" görüşünü aktarıyor.



YOL HARİTASINA KATKI

Scholz ile Erdoğan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın sona erdirilmesi konusunda son haftalarda perde arkasında yürütülen görüşmeleri de ele almaları bekleniyor. Alman hükümetine göre Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine katkı sunabilir. Bu temas grubunun savaşın sona erdirilmesini sağlayacak yol haritasının belirlenmesine katkı sunması bekleniyor.

Türkiye'nin de bu grupta yer alması öngörülüyor. Düzensiz göçün önlenmesi ve silah ihracatı ise iki lider arasında ikili ilişkiler bağlamında ele alınacak en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Alman hükümeti, transit ülke konumundaki Türkiye'nin düzensiz göçün önlenmesi önlemlerini güçlendirmesini, Almanya'da iltica talepleri kabul edilmeyenlerin Türkiye'ye geri gönderme süreçlerinin de hızlandırılmasını istiyor. Alman hükümetinin Scholz'un Türkiye ziyareti öncesinde, Ankara'nın uzun süredir istediği denizaltı ve fırkateynlerin modernizasyonunda kullanılacak askeri malzemeler, teçhizatlar ile torpido ve füzelerin ihracatına yeşil ışık yaktığı haberi geniş yankı bulmuştu."

SONUÇ

Almanya'da Merkel'in siyaseti bırakmasından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa lideri olmaya soyunmuştu.

Fransa'da son yapılan seçimlerde umduğunu bulamaması, Ortadoğu krizinde Fransa'nın etkili olamaması nedeniyle racon kaybeden Macron gözden düştü. Bu gelişmeleri iyi okuyan Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa lideri olma manevralarına başladı. Almanya Başbakanı, NATO'nun en güçlü ordusuyla ve bölgesel güç konumuyla yükselen Türkiye'yi yanına alma, Başkan Erdoğan'la yakın ilişkiler kurma stratejisi ile Avrupa lideri olabileceğine yöneldiğini gösterdi.

Çünkü, Avrasya'nın kalpgahında Türkiye'nin içinde olmadığı oyun tutmaz. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi yanına alan kazanır.

Türkiye, dostlarına müşfik, düşmanlarına kahredici büyük devlettir. Nokta.