Devlet aklının iç cephe yol haritası

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta Meclis açılışında PKK terörünün kökünün kazınmasına yönelik yaptığı açıklamalar ve Dem Partililerle tokalaşması sonrasında başlayan iç cephenin sağlam duruşuna yeni bir boyut katmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında son yılların çok önemli açıklamasını yaptı, PKK terörünün tamamen yok edilmesi yolunda siyaseti hareketlendiren yol haritasını ortaya koydu. "Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım" diyerek tarihi konuşmasına başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her sözü yeni bir dönemin açılmasına yönelikti. "Mevcut gerçeklere dayanarak muazzez milletimizin ayak bağlarını kalıcı olarak çözmenin belki de ilk adımını atmış olacağım.

Türkiye'nin çözemeyeceği, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki isteyelim, yeter ki diyelim."

ÖCALAN ÇAĞRISI

Bahçeli'nin iç ve dışta büyük yankı yaratacak açıklamaları şöyle oldu: "Teröristbaşı gelsin TBMM'de Dem Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu kararlılığı gösterirse umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın." MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta PKK terörünün tamamen yok edilmesine yönelik tarihi açıklamalar yapmıştı, bu hafta iç cephenin sağlam olmasının şifrelerini şöyle verdi:

"DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağı üzere gündeme gelmiştir.

Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır.

Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür.

Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir.

Ama kolektif kimlik ve etnik bir temelde çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir.

Bu ülkede yaşayan hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. 'Kürt sorunu var' demek yalan sözlerin, yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, asimilasyon politikasına hiçbir zaman tenezzül etmemiştir. Silah dışlanmadan refah mertebesine ulaşmak zordur. Terörist için şiddet bir amaç değil, araçtır. Toplumu yıldırmak yegâne önceliktir."

TERÖRE RIZA YOK

"Bugüne kadar terörle mücadelede elde edilen ortak tecrübeleri şu şekilde sıralamamız mümkündür" diyen Devlet Bahçeli, yeni döneme ilişkin kazanılan tecrübeleri şöyle sıraladı: Tek başına silahlı mücadelenin hemen hiçbir zaman terörü sona erdiremeyeceği gibi, terörün silahsız çözümü de asla yoktur.

Hiçbir taviz, hiçbir geri adım teröristi tatmin etmeyecektir.

Gerçek dünya ile teröristin kanlı hayatı arasında çok ciddi farklar vardır. Teröristin yaşadıkları ve kabulleriyle gerçek olaylar arasındaki çelişkiler somutlaştıkça teröristin direnci kırılacaktır. Tek tek teröristler üzerinde tesirli olmak, ihanetin sonunun olmadığını açıklamak örgütteki çözülmeyi hızlandıracaktır. Terör örgütünün taleplerini kabul etmek, tehdide boyun eğmek değildir. Ancak silah ve şiddet karşısında toplumun boyun eğdiğini göstermek ne kadar yanlışsa, demokratik adım atmaktan imtina edilmesi o ölçüde hatalıdır." MHP lideri Devlet Bahçeli, terörist başına, 'PKK terör örgütünü dağıt' diyerek düşündüğü yol haritasını verdi: "Terörle hiçbir yere varılmaz. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yanda terörle amansız mücadele ederken, demokratik reformların yapılması akla en yatkın seçenektir. Terör eylemlerine ön şartsız derhal son verilmesi, bütün teröristlerin silahlarıyla dağdan inip devlete teslim olması, Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmeleri, terör örgütü için tek çıkıştır."

"HODRİ MEYDAN"

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her meselenin ele alınıp, çözümü mümkün ve hatta mecburidir. Eğer terörsüz bir siyaset, terörsüz bir ülke, terörsüz bir gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse o halde değil elimizi taşın altına koymaya, gövdemizi koymaya varız" diyerek açıklamaları sürdüren MHP lideri Bahçeli'nin şu sözleri çok konuşulacak nitelikte:

"Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum. Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de Dem Parti grup toplantısında konuşsun.

Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne... Adres İmralı'dan Dem'e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

SONUÇ

SURİYE'YE dikkat. Çok hayati gelişmeler var. Amerika'nın aparatı PKKYPG'ye Suriye'de uydu devletçik kurdurmaya çalıştığı, Siyonist Netenyahu'nun Suriye'ye saldırarak ABD aparatı PKK ile işbirliği tezgahları içinde bulunduğu süreçte, Türkiye olarak müthiş bir yol haritasını açıklamış oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin en tecrübeli lideri olarak PKK'nın kökünün kurutulmasına yönelik final sözleri çok konuşulacak: "TBMM'de her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün, hatta mecburidir. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan Dem'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."