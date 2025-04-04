Özgür Özel’in rüyası

Siyasi kulislerde, Özgür Özel'in "İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTULUŞ" rüyası konuşuluyor. CHP'de kulis çok. Son duruma göre, 6 Nisan 2025 Pazar günü, CHP olağanüstü kurultayında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu vesayetinde ve Kemal Kılıçdaroğlu korkusundan kurtulma çalışmalarının sonuna yaklaştı! Özgür Özel'in yeniden aday olacağı olağanüstü kurultayda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da işaret edeceği bir ismin aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur." demişti.



HALA KARARSIZ

Halen Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki kararını netleştirmediği belirtiliyor. Çarşamba gecesi, eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı için imza toplamaya başladığını açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için eski il başkanlarının da aralarında yer aldığı bazı delegelerin imza toplaması sürerken, Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda net bir açıklama yapmadı. İmza toplama çalışmaları sürerken Eski Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyeti olmadığını söylemesi kafaları karıştırdı.

Kılıçdaroğlu'nun kararsızlığı hakkında, CHP kulislerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in, (Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı olma ihtimali üzerine yaptığı) "Yüzüne tükürürler" açıklaması dillerde dolaşırken, KILIÇDAROĞLU'NUN SİNDİRİLMİŞ-KORKUTULMUŞ olduğu da iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun adamları ise, '600'ün üzerinde delege çağrısına kayıtsız kalamaz' diye konuşuyorlar.



İSİM VEREBİLİR

Nitekim, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik adaylık talebine kayıtsız kalamayacağını belirten Kerimoğlu, "Yaklaşık 600 delegenin imzası ve çağrısıyla Kemal Bey'e aday olması konusunda baskımız var. Cuma gününe kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şu anda 450-500 imza topladık, çağrı için bunu 600'ün üzerine çıkardığımızda Kemal Bey de bu çağrıya kayıtsız kalamaz. 600 imza toplandığında kendisi aday olmak istemese de evinden zorla alır, kurultay salonuna götürür, aday olması gerektiği konusunda baskı yaparız" ifadelerinin, Özgür Özelcileri çok rahatsız ettiği konuşuluyor.

Bayram nedeniyle Ankara dışında tatilde olduğu belirtilen Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağı da netleşmiş değil. Kemal Kılıçdaroğlu yanında yer alan parti içindeki bazı muhalif isimler, Kılıçdaroğlu'nun kendisi yerine başka bir ismi de aday göstermesi için çalışmalar yapıyor. Örneğin, CHP eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Kemal Kılıçdaroğlu için imza toplayanları heyecanla takip ediyor.



ÖZEL'İN PLANI

Bu konuda parti kulislerinde "Kemal Bey 600 imza toplansa bile meydana gelecek firelerden çekinir. Eğer aday olur ve kaybederse, bu kendisinin siyasi hayatı için geri dönüşü olmayan bir süreç olur. Bu bakımdan, başka bir isim için destek verir mi vermez mi? Bu durum cumartesi günü belli olur." deniyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın son dakikaya kadar beklemede olacağı konuşuluyor. Özgür Özel'in fırsattan istifade Ekrem İmamoğlu'nun VESAYETİNDEN KURTULMA seansları sonucu, CHP yönetimini DİZAYN ETME durumu, Ekrem İmamoğlu'nun adamlarını tedirgin ettiği ifade ediliyor.

Özgür Özel'in İmamoğlu'nun çok yakın adamlarından bazılarını, hem CHP yönetim kurulu hem de Parti Meclisi listesinden çıkaracağı da enine boyuna dar koridorlarda dile getiriliyor. Özgür Özel'in yeni CHP yönetimini kendine yakın isimlerle Dİ- ZAYN ETME pozisyonu, CHP içinde genel başkan adaylığı tartışmasının yanı sıra, partinin karar alma organı olan 60 üyeli Parti Meclisi'nin (PM) nasıl şekilleneceği ve seçimin hangi yöntemle yapılacağı da tartışma konusu. Parti kulislerinde Özgür Özel'in adamları, olağanüstü süreçten geçilmesi nedeniyle, bazı il başkanlarının ve parti yöneticilerinin "blok liste" önerdiği konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu kanadı, BLOK LİSTE OLURSA dışta kalma tehlikesi üzerine, ORTAK ANAHTAR LİSTE arzusundalar. Yani, EkremcilerÖzgürcüler ORTAK listesi. Böyle bir durumda Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yapacağı müdahale ile "ortak anahtar liste" çıkarılması öne çıkabilir.



KARŞI LİSTE HAMLESİ

Özel'e karşı muhalifler karşı liste hazırlığında... Kemalci ve ulusalcı parti içi muhalefet hesaplarını PM üzerinden yapıyor. Bir grup milletvekili genel merkeze karşı ortak liste çıkarmayı ya da bireysel adaylarla Özel'in listesini delme planı yapıyor. 38. Olağan Kurultay'da Özel'e karşı alternatif liste çıkaran İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın bu amaçla çalışma başlattığı kulislere yansıyan bilgilerden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları "çarşaf liste" talebindeler. ÇARŞAF LİSTE OLURSA, Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen (500 civarında delege) desteğiyle, Özgür Özel'in BLOK LİSTESİNİ deleceklerini planlıyorlar. Ekremciler, CHP yönetimindeki etkinliklerinin azalmaması için Özel'in PM'de sınırlı değişime gitmesi baskılarını sürdürüyor.

Parti içi muhalefet, PM seçiminin "blok liste" ile yapılması halinde bunun büyük bölünmeye yol açacağını savunuyor. Muhalifler, CHP geleneğinde blok liste uygulamasının olmadığını, sadece Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde bir kez denendiğini bunun da partide bölünmeye yol açtığını ifade ediyorlar.



SONUÇ

2023 Kasım ayı CHP kurultayında, Ekrem İmamoğlu, hem Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda, TBMM Grup Başkanvekilliği'nde ve CHP'nin en yetkili Parti Meclisi'nde kontrolü ele geçirmişti. Özgür Özel, İmamoğlu'nun vesayeti altındaydı. Ekrem İmamoğlu'nun Temiz Eller soruşturması kapsamında yolsuzluktan tutuklanması, Özgür Özel'in önünü açmış görünüyor. Özgür Özel, olağanüstü kurultayda İmamoğlu vesayetinden kurtulma, genel başkanlığını tahkim etme ve nihayetinde cumhurbaşkanı adayı olma planını adım adım yürütüyor. Evet. Özgür Özel'in olağanüstü kurultay rüyası: Ekrem İmamoğlu vesayetinden ve Kemal Kılıçdaroğlu KORKUSUNDAN KURTULUŞ... Özel'in rüyası 6 Nisan 2025 olağanüstü kurultayında gerçekleşecek mi? Göreceğiz. AZ KALDI...