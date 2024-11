Erdoğan-Bahçeli beraberliğinin kodları

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, iç cephenin sağlamlaştırılması yolunda Türk-Kürt kardeşliğinin tahkimi, terör sorununun çözümü ve İmralı çağrısına tam desteğini açıkladı. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye idealini gerçeğe dönüştüreceklerini belirterek "Sayın Bahçeli cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız" diyerek, yeni bir sürecin önünü açtı. "Ülke ve millet hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz. Çağrısına ortağız" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, iç ve dışta Kürt kartına oynayan emperyalistlerin istihbarat örgütlerinin, derin mahfillerinin, karanlık odalarının maskelerini düşürdü.



OYUNLARI BOZDU

Erdoğan ile Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine yönelik, 1 Ekim'den bu yana ezber bozan açıklamalar yapıyordu. İki liderin konuşarak, anlaşarak, paralel açıklamalar yapmasına karşın, başta CHP ve HDP olmak üzere, içteki ve dıştaki muhalif mahfiller kazan kaynatıyor, algı operasyonları çekerek, Erdoğan-Bahçeli'nin arasını açmaya büyük çaba sarf ediyordu. Başkan Erdoğan ve Bahçeli, aralarında bir sıkıntı olmadığını, büyük Türkiye yolunda her konuda birlik içinde olduklarını açıklamalarına rağmen, kaos peşinde koşan mahfiller utanmıyordu. Bahçeli, üç haftadır sürdürdüğü ezber bozan açıklamalarını, bu hafta salı günü de devam ettirdi, "Sözlerimizin arkasındayız." diyerek, karanlık odaların aparatlarına meydan okudu. Bir gün sonra (Çarşamba) Başkan Erdoğan, Türk-Kürt kardeşliği konusunda, "Sayın Bahçeli'nin çağrılarına ortağız" diyerek, tarihi bir açıklama yaptı: "Milletimizin 15 Temmuz gecesi hainlere verdiği direnişle kurduğu bu ittifak nice badirelerden geçerek bu günlere geldi. Ülke ve millet hayrına olan her meselede Sayın Bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz. Çağrısına ortağız."



TERÖR YIKILACAK

Cumhurbaşkanımız Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Sayın Bahçeli cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koydu. Biz de Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi, bölgesel sonuçları ile tüm yönleriyle ele alıyoruz. Hiçbir detayı atlamadan devlet ciddiyeti ile büyük hassasiyetle yürütüyoruz. Kumarbazlar gibi 'el artırıyorum' diyerek değil, titizlik ve soğukkanlılıkla yapıyoruz. Türkler ile Kürtler arasına örülen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz. Bu hedefimizde samimiyiz, kararlıyız. Küresel güçlerin paralı asker rolünden vazgeçmediği sürece nerede olursa olsun başlarını ezeceğiz. Türkiye partisi olmadıkları sürece mahşeri vicdanda ve hukuk önünde hesap verecekler. Bunu seçim meydanlarında da söyledik. Bu gizli saklı bir şey değil. Eğer hukuk devleti ilkelerine uyarsanız, iktidar partisi olarak sizinle uğraşmayız dedik. Terör örgütü mensuplarını belediyelere yerleştirince yargı tabii ki sizi sorguya çekecek. Terör örgütlerini arkasına alarak kimse siyasetçilik oynayamaz. Silahları gömdüğünüz anda bizim için her şey sizin önünüzü açmaktır. Silahları gömmeyip bombaları patlatırsanız bu devletin eli de sizin üstünüzde olacaktır."



TARİHİ GELİŞMELER

Evet, Erdoğan ile Bahçeli, emperyalistlerin Kürt kartını ellerinden aldı. Dünyada ve yakın coğrafyamızda tarihi gelişmeler yaşanıyor. Siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönem yaşanıyor. Başkan Erdoğan, 1 Ekim 2024 günü TBMM'de tarihi bir konuşma yaptı. Ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemizin şart olduğunu vurguladı. Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile fikir birliği içinde, terörsüz Türkiye paradigmasının yol taşlarını döşemeye başladılar. Erdoğan ile Bahçeli öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımlar kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğini işaret ediyor. Erdoğan'ın geçen hafta terörsüz Türkiye paradigmasına ilişkin yaptığı açıklamalar da çok derinlikli ve anlamlıydı: "Cumhuriyet yeniden başlangıcın sembolüdür. Şer güçler sanıyorlar ki bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahiptir. Halbuki Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil, yeniden başlangıcın sembolü bir rejim olarak kurulmuştur. Ordumuz başta olmak üzere devletimizin omurgasını oluşturan kurumlarımızın kuruluş yıllarının yüzlerce, hatta binlerce yıl öteye uzanması bu hakikatin en açık ifadesidir."



İÇ CEPHENİN ÖNEMİ

Dünyada ve bölgede tarihi gelişmelerin yaşandığı, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönemde olunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetmişti: "Böyle bir dönemde 85 milyon hep birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında bütünleşmemiz, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır. Gelin, ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim. Bu çağrımıza yoldaşlık edecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır." Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, TERÖRSÜZ TÜRKİYE paradigmasının can damarı olan İÇ CEPHENİN SAĞLAM TUTULMASI için, Türk-Kürt Kardeşliğinin tahkimatına büyük önem veriyorlar. Çünkü, Emperyalistlerin Türk-Kürt ayrılığını sinsi-kirli planlarla sarsmak için birçok oyun oynadığı biliniyor. Cumhur İttifakı'nın temel direği Erdoğan ve Bahçeli, bu oyunları bozmak için, Milletçe birlik ve beraberliğe sahip çıkarak iç cepheyi sağlam tutmak suretiyle, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere, terör örgütlerini, onları besleyip ülkemizin üzerine salan şer güçlerinin de emellerine ulaşamamasını hedeflediler.



SONUÇ

Türk-Kürt kardeşliğini bozmak isteyen şer odakları başarılı olamayacaktır. Büyük Türkiye, PKK (YPG-SDG) kartıyla şer odaklarının kurduğu tezgahları, teker teker kıracaktır. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG-SDG'yi aparat olarak kullanan derin Amerika- Avrupa, asla ikinci İsrail'i kuramayacaktır.