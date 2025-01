Bakanlıktan ara eleman eğitiminde devrim

Türkiye'de yetişmiş ara eleman sıkıntısı hem üretimde hem de istihdamda önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu eksikliği gidermek için yoğun mesai harcayan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in, eğitimde hayata geçirilecek projeleri ve Bakanlığın yol haritasını kendisinden dinledim.



Üniversitelerden mezun olan on binlerce gencimiz iş ararken, Türkiye'de yetişmiş ara eleman sıkıntısı olduğu, farklı branştaki esnafın mesleklerini öğretecek kalfa, usta, çırak bulamamaktan şikâyetçi olduklarını konuşuyoruz. Anne babaların, çocuklarını daha rahat etmeleri düşüncesiyle beyaz yakalı sektörlere yönlendirmesinin büyük bir yanılgı olduğunu net olarak görüyoruz. Yetişmiş eleman eksikliğinin, Türkiye'nin sektörlerini özellikle de büyük gelişme gösteren sanayimizi ciddi şekilde tehdit etmesi üzerine, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, köklü çözüm projelerini devreye sokuyor. Bakan Prof. Dr. Yusuf Tekin, meslek eğitiminde devrim özelliği taşıyan projeleri Yeni Asır'a anlattı.

2024: EĞİTİMDE İLKLERİN YILI

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Öğretmenlik Mesleği Kanunu" gibi önemli projelere 2024 yılında imza attı. Bakan Tekin, yaptığı genel değerlendirmede, 2025 yılından itibaren, yeni eğitimöğretim yılında Meslek Ortaokulları ve yetenekli çocuklarımızı Sanat İlkokullarıyla hayata hazırlayacaklarını belirtti. Bakan Prof. Dr. Yusuf Tekin, ulusal düzeyde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir bir kalkınma için en güçlü enstrümanın eğitim olduğunu söyledi. Güçlü bir mesleki eğitimin, öğrencileri istihdama hazırlamak, mesleki becerilerini geliştirmek ve ekonomik iş piyasası ihtiyaçlarına cevap vermek gibi bir role sahip olduğunu belirten Tekin, "Tüm dünya çocuklarının ve gençlerin kaliteli bir eğitime ulaşma hakkı, evrensel bir değerdir. Bakanlık olarak bizler, insana yakışan, insanı yücelten bu hakkın, milletimizin bizlere emaneti olan 20 milyon öğrencimize adaletli şekilde ulaşması için elimizdeki bütün imkânları seferber ediyoruz" diye konuştu.



CUMHURİYET TARİHİNDE İLKLER

Bakan Tekin, bu anlayışla son 21 yılda her yıl genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını, Cumhuriyet Dönemi'nden 2002 yılına kadar yapılan derslik ve öğretmen sayısını ikiye katladıklarını, okulları modern teknolojik yeniliklerle donattıklarını, müfredatı özgürlükçü ve yenilikçi bir anlayışla revize ederek öğretmenlerin mali ve özlük haklarını iyileştirdiklerini anlattı. Eğitim alanında sürekli daha iyisini ve daha güzelini hayal etmek ve kurgulamak zorunda olduklarını vurgulayan Tekin, "Bizler de kuşkusuz daha iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiz ama bir de hakkı teslim etmek gerekiyor. Fiziki öğrenme ortamlarıyla ilgili olarak bu hafta başında OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporu yayınlandı. Türkiye'nin fiziki ve sosyal öğrenme ortamları şu an OECD ortalamasından daha iyi. Çok fazla eleştiri olduğu için bunu paylaşmak istedim" değerlendirmesinde bulundu.



MÜFREDAT SEKTÖRLE YAPILDI

'Meslek liselerinde uygulanan müfredatın, sektörün ihtiyaçlarını giderebilecek eleman yetiştirecek bir programdan uzak olduğu, eğitim veren öğretmen kadrosunun bu anlamda ihtiyacı giderecek personelden uzak olduğu, öğrenci kabul prosesinde problemler yaşandığı' şeklindeki eleştirileri çözmek için proje okulları hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Tekin, proje okulları oluştururken sektörün bu üç talebini dikkate aldıklarını aktardı.

Tekin; müfredatı sektörle birlikte yaptıklarını, meslek liselerinde sektörü iyi bilen, gelişmeleri iyi takip eden kişileri unvanlarına bakmaksızın öğretmen kadrosuna ilave ettiklerini vurguladı. Attıkları bu adımın Türkiye'de mesleki eğitim alanında devrim niteliğinde olduğunu dile getiren Tekin, uluslararası camianın da yaptıkları bu çalışmayı takip ettiğini belirtti.



MADDİ VE MANEVİ DESTEK

"Mesleki eğitim merkezlerini, zorunlu öğretimin bir parçası hâline dönüştürdük," diyen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Tekin, "Her türlü öneriye ve yeniliğe açığız. Buralarda yetiştirdiğimiz çocuklarımızın istihdam edileceğine dair sektörün bize taahhütte bulunması gerekiyor. Çünkü biz çocuklarımıza bize emanet edilen birer birey olarak bakıyoruz. Spesifik bir alanda yetiştirip sonra çocuğu işsiz bırakırsak, istihdam edecek imkânlar sunamazsak, bize emanet edilen çocuklarımıza karşı vazifemizi yerine getirmemiş oluruz. Gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım, mesleki ve teknik eğitime yönelik geliştirilen olumsuz algıyı değiştirelim. Mesleki ve teknik eğitimde oluşabilecek sorunlara karşı hep beraber hareket edelim" mesajı verdi.

Mesleki eğitime daha da yakınlaşmak adına öğrenci ve ailelerine maddi destekte bulunulması gerektiğini belirten Tekin, "Meslek lisesindeki öğrencinin ilk yılından itibaren sosyal güvencesinin başlatılması ve devlet tarafından ödenmesi, okuduğu süre boyunca burs sağlanması, mezun olduktan sonra kendi alanında çalışmak şartıyla belli bir süre ücretine vergi muafiyeti tanınması ve erkek öğrenciler için askerlik avantajı getirilmesi gibi teşviklerin de kamu ve sektör iş birliğinde ele alınması gerekiyor" dedi.

MESLEK ORTAOKULLARI

2024 yılında, ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katıldığı "zanaat atölyeleri", 18 ilde, 271 okulda, 129 modüler kurs programı kapsamındaki eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Tekin, "Bu sürece katkı sağlamak amacıyla, Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki 'mesleki ortaokullar' Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da açıldı" dedi. Mesleki ortaokullar uygulamasıyla ilgili önemli bilgiler veren Tekin, "Ortaokul dönemindeki öğrencilerin mesleki eğitime ilişkin farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanıyor. Bu ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor" bilgisini verdi.

SONUÇ

TÜRKİYE'NİN yetenekli çocuklarımız için eğitimde önemli projelerinden biri de Müzik İlkokulu. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bu konuya da büyük önem veriyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yerleşkesinde açılan Türkiye'nin ilk Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu ve Ortaokulu'na, 2024-2025 eğitim- öğretim yılında müzik yeteneğine göre alınan öğrencilerin eğitimi sürüyor. Türk Eğitim Sisteminin 21. yüzyıl gerçeklerine göre geliştirilmesi yolunda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in devrim niteliğindeki projelerini açıklamaya devam edeceğiz. Hedef: 2071. Kızıl Elma'nın çocukları geleceğe hazırlanıyor.