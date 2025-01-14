Erdoğan AK Parti'yi 2053’e hazırlıyor

Başkanımız Erdoğan bir siyaset ustası. Küresel liderlik özelliklerini hem içte hem dışta göstererek, büyük hedeflere yürüyor. Büyük hedeflerinden birisi de, AK PARTİ-2053.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK PARTİ'Yİ 2053'E hazırlıyor.

Erdoğan, Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Allah'ın izniyle şubat sonuna kadar doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek, aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam ederek devam ediyor" demişti.

YENİ PROJELER

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ 23 Şubat 2025 pazar günü yapılacak. AK Parti Büyük Kongresi'nde müthiş BÜYÜME VE DEĞİŞİM RÜZGARI ESECEĞİ konuşuluyor. Erdoğan'ın planladığı 2053-AK PARTİ HEDEFİ'nin 23 Şubat Büyük kongre kavşağında, sürpriz isimlerin AK Parti'ye geleceği, iç siyaset dengelerini değiştirecek siyasetin etkili isimlerin AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor. Yeni MYK oluşturulacak, Gençler ve Kadınlar AK Parti'nin vitrininde yer alacak.

Yeni projeler devreye girecek.

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ hazırlıkları sürecinde tüzük çalışmasının yanı sıra, yerel ve genel seçimlere yönelik stratejik planlamalar, teşkilat içindeki görev dağılımları ve yeni lider kadrolarının belirlenmesini de gündemde.

Değişim için teşkilatların talep ve önerileri Başkan Erdoğan tarafından değerlendiriliyor.

BÜYÜK KONGRE VE SONRASI

AK Parti'de 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan süreç, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle devam ediyor.

Şu ana kadar 15 il kongresine katılan ve 28 ili ziyareti beklenen Erdoğan, bu süreçte partinin Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa il kongrelerine katıldı. İl kongrelerine devam ederken AK Parti'de tüm gözler İzmir, Ankara ve İstanbul kongrelerine çevrildi. Ankara kongresi, 21 Ocak'ta, İzmir 1 Şubat'ta ve İstanbul 8 Şubat'ta yapılacak.

BÜYÜME PLANI doğrultusunda, AK PARTİ'ye dikkati çeken katılımlar olacağı, sürpriz bir siyaset insanının katılımının çok konuşulacağı ifade ediliyor. Bu hafta TBMM hareketli geçecek.

Erdoğan, ÇARŞAMBA GÜNÜ TBMM'de partisinin grup toplantısını yapacak. İki bağımsız milletvekili ile bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile DEVA'dan 3 partinin Yeni Yol Parti çatısı altında toplanmasına tepki göstererek istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf olacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin sorulara Zorlu ve Kavaf cevap vermezken, Gelecek, Saadet ve DEVA birleşiminden rahatsız olan bazı milletvekillerinin de istifa edebileceği de kulislerde konuşuluyor.

MUHALEFET DAĞILIYOR

İç politikada muhalefetin 2025 yılında sıkıntılı bir süreç içinde olduğu gözleniyor. CHP 2025 yılına arı kovanı olarak girdi. Özgür Özel'in Genel Başkan olarak kalıp kalmayacağı 2025 yılında belli olacak. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği belirlenecek.

Hakkında istinaf kararı çıkacak.

İmamoğlu'nun aleyhine karar çıkarsa, CHP Genel Başkanlığı'na soyunması kesinleşecek. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı daha geniş manevralarla devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Olağanüstü Kurultay'ı toplama yolunda önemli adımlar atacak.

Geçen hafta, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AK PARTİ'YE YEŞİL IŞIK

YAKAN konuşması, partisinde dalgalanmaya yol açtı. Davutoğlu Konya'da, "Sayın Erdoğan ile benim arama fitne koyanlar oldu. Ruhu bakımından ben AK Parti'den hiç kopmadım. Çünkü AK Parti'nin kuruluşundan itibaren nice çileli yollarda AK Parti'de en önde olduğumu herkes bilir. Herkese el uzatıyorum. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık" sözleri sonrası AK Parti'ye döneceği iddiaları ortaya atıldı.

PARTİLİLER İSTİFA ETTİ

Davutoğlu'nun konuşması sonrası Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti. AK Parti'ye geçti. 2019 yılında AK Parti'den istifa eden Yamalı, Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmıştı. Meclis'te 14 sandalyesi bulunan Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden 5 Milletvekili istifa etti. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf partisinden istifa etti.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Kaya, DEVA Partisi'nden istifa ettikten sonra Saadet Partisi'ne katılmıştı. Saadet Partisi grubu yeniden oluşmuştu. Mustafa Yeneroğlu, yayınladığı mesajda, "Maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik.

2023 Mayıs genel seçimlerinin ardından aylarca devam eden ve kabullenemediğim bir atalet süreci yaşandı. Özellikle yüzde 0,41 oy aldığımız 2024 Mart yerel seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali; yol arkadaşlığını tesis edememe, kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi.

Genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini için DEVA Partisi'nden ayrıldım" dedi. ANA PARTİDEN AYRILANLAR BAŞARILI OLAMIYOR. İç siyaset açısından bir gerçek net biçimde ortaya çıktı. Ana partiden ayrılarak kurulan partilerin girdikleri ilk seçimlerde aldıkları oy oranları çok düşüktür. Ve tümü başarısız olmuştur. Son olarak, Örneğin, AK Parti'den siyasal mühendislik yapılarak kopan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri de başarılı olamıyor

SONUÇ

TBMM'DE küçük partilerin dağılma durumu, partilerinden ayrılacak milletvekillerinin TBMM dağılımını değiştirme olasılığı, YENİ ANAYASA için bir zemin yaratacak özellikler gösteriyor. Muhalefetin dağılmakta olduğu bir süreç hızlanırken, TBMM milletvekili dağılımının değişmesi, nihayetinde YENİ ANAYASA REFERANDUMU'na gidilmesinin önünün açılması söz konusu olabilir. Türkiye Yüzyılı konuşmalarında yeni anayasa çağrısını öne çıkaran Başkan Erdoğan, yapılan tüm anayasa değişikliklerine rağmen eksiklikleri gördüklerini, vesayete hizmet için hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrünün çoktan dolduğunu, yeni, sivil, demokrat ve özgürlükçü bir anayasanın Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedeflerinden birisi olduğunu sık sık söylüyor. 2025 yılı Türkiye'nin sivil, demokrat, katılımcı ve yeni dünya vizyonu özellikli yeni Anayasa yılı olmaya aday.