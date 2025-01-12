Erdoğan’ın 2030 yürüyüşü başladı

Terörsüz Türkiye paradigması, Aziz Millletimizin Demokrasi kalesi TBMM kavşağında önemli temasları devam ederken, Perşembe günü (9 Ocak) MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek yaptıkları değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'dan vereceği mesajlar merakla bekleniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır- Şanlıurfa ziyareti Türkiye ve dünyaya verdiği mesajlarla bir başka oldu. Erdoğan'ın Diyarbakır kavşağında, Türkiye'nin geleceğini birebir etkileyecek 2 stratejik konunun önü açıldı.

1)EMPERYALİSTLERİN SENARYOLARI PAÇAVRAYA ÇEVRİLDİ. Terörsüz Türkiye Paradigması'nı ilmek ilmek ören Başkan Erdoğan, Diyarbakır aşamasında tarihi vurgulamalar yaparken, Türk-Kürt kardeşliği arasına duvar örmeye çalışan KÜRESEL GÜÇLERİN kirli-sinsi senaryolarını paçavraya çevirme kararlılığını tekrar gösterdi.

2) ERDOĞAN'IN 2030 YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI. Dünyanın 2030'lara kadar çok kritik evrelerden geçmekte olduğu bir süreçte, Yeni Dünya Düzeni inşasında Küresel Aktör Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye liderliğine devamını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna "Varım!" dedi.

TÜRK-KÜRT KARDEŞLİK MESAJLARI

Başkanımız Erdoğan Diyarbakır'ın tarihine, türkülerine değinerek konuşmasına başladı ve birilerinin, milleti inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koştuğunu, mayası Müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için' uğraşıldığını söyledi.

Erdoğan, "Neredeyse yarım asırdır bu millete, nice acılar yaşatan evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız" dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında 40 yılı aşan çatışmaları hatırlattı, binlerce şehit verildiğini, milyonlarca insanın, köyünden, evinden ayrılıp başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını, ülkenin kalkınması, milletin refahı için kullanılması gereken yüz milyarlarca dolarlık kaynağın, terörün önünü kesmek için harcandığını söyledi.

ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİ

Erdoğan, Diyarbakır'dan derinlikli mesajlar verirken, "Terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi. Bu sürecin, "büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılması amacıyla" başladığını belirten Erdoğan PKK'nın kayıtsız, şartsız silahları bırakarak kendini feshetmesinin amaçlandığını söyledi.

YARIM ASIRDIR YAŞANAN SANCILARA SON.

PKK 1970' lerden bu yana bölücü terör olarak Küresel Güçlerin (Amerika-Avrupa-tetikçi İsrail) emrindeydi. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kahraman ordusu bölcü terör örgütü PKK'yı toprağa gömdü. Suriye ve Irak'ta dağıtma noktasına çok yaklaşılırken, terörsüz Türkiye paradigmasını devreye soktu. Bu gerçeği, Diyarbakır'da Başkanımız Erdoğan tane tane anlattı:

"Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, Terör sorunun tasfiye edilmesi konusu Kürtlerle ilgili değildir.

Sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur.

Son 22 yılda gerçekleşen pek çok reformla, sessiz devrimlerle ülkemizin asırlık sorunları birer birer ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'nin uzun bir geçmişe sahip terörle mücadele serencamı, doğrusuyla ve yanlışıyla kayıtlardaki yerini almıştır." Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık.

Ancak karşımızdaki yapı bu ülkenin ve bu milletin değil bölgesel ve küresel güçlerin sesine kulak verdiği için bu çabalar hedefine ulaşamadı."

SURİYE GELİŞMELERİ

Suriye'de 8 Aralık'ta yaşanan devrimle birlikte meydana gelen gelişmeleri Erdoğan değerlendirdi:

"Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Sıkıştıkları için, gidip Gazze'de soykırım yapan, bebek katleden, Gazze'de insanlığı, İslam'ı boğmak isteyen siyonistlere adeta yalvarıyorlar. Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını hiç kimse siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz. Bunların maskesi Suriye'de bir kez daha düştü. Bunların derdi, Kürtler, Araplar, Türkler değil; bunların derdi başka. Onun için bunlara Türk, Kürt, Arap; hep birlikte karşı çıkacağız. El ele vererek, Türk ile Kürt arasındaki;

Türk ile Arap arasındaki terörü yırtıp atacağız. Terör örgütü aradan çıktıktan sonra, tarih boyunca olduğu gibi tekrar muhabbetle, samimiyetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Sadece Suriyeli Araplar mı yoksa Türkmenler mi kazandı? Hayır. Suriyeli Kürtler de kazandı. Suriyeli Kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu, kimliği, tapusu, hakkı yoktu. Şimdi inşallah hepsi teslim edilecek. Kimliğinden pasaportuna kadar hepsi teslim edilecek." Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin varlığını Başkan Erdoğan yorumladı: "Suriye'deki zafer, hepimizin zaferidir. Bu, Suriye halkıyla birlikte milletimizin de zaferidir. Bu zaferin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bu zaferin terörle kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu zaferin emperyalist güçler ve içimizdeki uzantıları tarafından lekelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

Irak'ta ve Suriye'de terör bittiğinde, bu coğrafyanın yüzü bir başka gülecek."

PKK-YPG OLMAYACAK

"PKK-YPG örgütünün bölgesel hevesleri de kursaklarında kaldı.

Sırtını kime yaslarsa yaslasın, artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "ERDOĞAN'IN 2030 YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI. TATLISES SORDU: ERDOĞAN BİR DAHAKİ DÖNEM VARIM DEDİ.

Diyarbakır-Şanlıurfa ziyaretinin ikinci stratejik konusu, Başkanımız Erdoğan'ın bir sonraki dönemde de Cumhurbaşkanlığına aday olacağını ilk kez açıklamasıydı.

Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'nde meşhur sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" şarkısını söyledi. Tatlıses, şarkı söyleyen Erdoğan'a bana rakip mi oluyor diyerek espri yaparken, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz ölene kadar. Ondan bir şey rica edeceğim. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" dedi. Erdoğan, "Sen varsan varım" diyerek yanıtladı. Tatlıses, Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı sözünü aldığını söyleyerek tüm Şanlıurfa'dan Erdoğan'a destek istedi ve şöyle söyledi: "Diyarbakır'dan, terör örgütleriyle de terör örgütlerinin uzantısı yapılarla da arasına mesafe koyarak bu sürece destek olmasını bekliyorum."

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan'ın final sözleri, GELECEĞİN TÜRKİYE YOL HARİTASINI verdi: "ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK.

Bu memleket bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu devlet bizim, günde 5 defa göğe yükselen ezan bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Milletin eşit fertleri olarak ülkemizi mahmur edeceğiz. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara eyvallah demek yok. Eski Türkiye, eskide kaldı. Şimdi, milletinin tüm fertleriyle bir olan, beraber olan, sadece ülke içinde değil, ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var." BÜYÜK TÜRKİYE'NİN 21. YÜZYIL YÜRÜYÜŞÜ HAYIRLI OLSUN.