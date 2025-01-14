Türk donanması üç ülkeyi panikletti

Atasözlerimiz Türk kültüründe ve dilinde önemli bir yer tutar; çünkü gelenekleri, yaşanmışlıkları ve tecrübeleri anlatır. Çok anlamlı bir atasözümüz var:

"Korkunun ecele faydası yoktur." Bu atasözünün anlamı, "Ülkelerin ve kişilerin korkmakla kendilerine gelecek bir akıbeti (yıkımı, başarısızlığı) önleyemez" manasındadır. Türkiye'nin Suriye'nin geleceğinde etkili rolü, başat aktörlüğü ve Türk Donanması'nın da müthiş hamleleri, Fransa, Yunanistan ve İsrail'i çok rahatsız ediyor. Moralleri çok bozulmuş durumda. Bunu nereden anlıyoruz? Birbiri ile yakın işbirliği yapan bu üç ülkenin medyasında çıkan yazılardan ve analizlerden. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya temsilcileri ile 10 Ocak Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum" dedi.

FİDAN'IN MESAJI

Fidan'ın "küçük ülke" ifadesiyle Fransa'ya dokundurma yapması, dünya basınında olduğu kadar Fransız basınında da geniş yankı buldu. Küçük ülke Fransa'nın cumhurbaşkanı Macron'un rahatsızlığı Fransız basınına aynen yansıdı; ancak "küçük ülke" ifadesini görmezden geldiler. Önceki hafta, Türkiye'nin ikinci uçak gemisini kızağa koymasından da Fransa çok rahatsız olmuş. Fransız medyasında, "Türkiye, Akdeniz'de büyük hamleler yapıyor, çok gelişen Türk donanması Akdeniz'de Fransa'yı geçiyor" diye analizler yapıldı. Doğu Akdeniz'de halen devam etmekte olan Türkiye'nin 'Mavi Vatan-2025' tatbikatı da Fransa ve Yunanistan'ın moralini bozdu. Türkiye'nin dev deniz tatbikatı, Atina'yı korkuttu. Yunan basınından keskin manşetler yükselmeye başladı. Yunan basınında, "Türkiye'nin güç gösterisi", "Türkiye 100 savaş gemisi ile Ege'de" çıkan manşetler, paniklediklerini gösterdi. Evet, güçlü Türk Donanması, Doğu Akdeniz'de bayrak gösteriyor ve düşmanları korkutuyor. Mavi Vatan Tatbikatı'nın Paris'te ve Atina'da yarattığı paniğin şifrelerini anlamak için, Türk Donanması'nın müthiş hamlelerine bakmakta yarar var.



MAVİ VATAN 2025

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün "Mavi Vatan Tatbikatı" hakkında verdiği bilgiler, özellikle Paris'te ve Atina'da neden büyük yankı bulduğunu gösteriyor: "Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de 7-16 Ocak tarihleri arasında Mavi Vatan-2025 Tatbikatı yapılıyor. Tatbikatta toplam 87 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 SİHA/İHA ile SAT ve SAS timleri dahil 20 bin personel yer almaktadır. Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede 'Milli Denizaltı'mızın (MİLDEN), 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi' ve 'Milli Uçak Gemisi'nin sac kesimleri yapılarak inşalarına başlanmıştır."

31 SAVAŞ GEMİSİ

İnşası devam eden 31 savaş gemisi projeleri: MİLGEM İSTİF Sınıfı Fırkateynler: Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ilk 4 gemi olan ADA Sınıfı Korvetler, halihazırda Türk Donanması'nın envanterinde bulunuyor. Gemiden itibaren ise 'MİLGEM İSTİF Sınıfı Fırkateyn' inşası başladı ve ilk gemi TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateyni, envanterde bulunuyor. Öte yandan 7 adet İSTİF Sınıfı Fırkateyn'in inşası da devam ediyor. HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri. Öte yandan MİLGEM Korvet tasarımını baz alan ancak faydalı yük ve itki sistemleri farklı olan HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri (ADKG) için de inşa faaliyetleri devam ediyor. Toplamda, 6 adet ADKG inşa ediliyor ve bu sayının 10'a çıkması hedefleniyor. Bunlar şu şekilde: TCG AKHİSAR (P1220), ADKG-1 (AKHİSAR), ADKG-2 (KOÇHİSAR), ADKG- 3, ADKG-4, ADKG-5, ADKG- 6, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) Reis Sınıfı Denizaltılar, YTDP kapsamında 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı üretimi hedefleniyor. İlk gemi TCG PİRİREİS, çok kısa süre önce envantere girdi. Diğer 5 gemi ise şu şekilde: TCG PİRİREİS, YTDP-2 (HIZIRREİS), YTDP-3 (MURATREİS), YTDP-4 (AYDINREİS), YTDP-5 (SEYDİALİREİS), YTDP-6 (SELMANREİS), Yeni Tip Mayın Arama Gemisi (YTMAG-1), YTMAG-1 Projesi kapsamında 1 adet geminin inşa faaliyetleri devam ediyor.



MİLLİ HÜCUMBOT

Milli Hücumbot inşası, STM bünyesinde devam ediyor. Proje, "Türk Tipi Hücumbot Projesi" olarak biliniyor. Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri (YLCT), YLCT Projesi kapsamında 8 gemi inşa ediliyor. Bunlar, özellikle Amfibi Piyadeler için kritik öneme sahip ve TCG ANADOLU gibi büyük gemilerdeki birlik ve araçların sahile çıkarılmasında görev yapıyor. Milli Denizaltı - MİLDEN Projesi kapsamında ilk denizaltı gemisi MİLDEN-1'in inşa faaliyetleri devam ediyor. MİLGEM'in 3'üncü fazı olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi kapsamında ilk gemi TF-2000-1'in inşa faaliyetleri devam ediyor. Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi kapsamında Milli Uçak Gemisi'nin inşa faaliyetleri devam ediyor. Anadolu Helikopter Gemisi'nden sonra TÜRK UÇAK GEMİSİ (TRAKYA) geliyor. Türk savunma sanayii; Ukrayna için 2 adet MİLGEM Korveti, Pakistan için 1 adet MİLGEM Korveti, Irak için 3 adet Hücumbot, Katar için 2 adet Hücumbot olmak üzere birçok savaş gemisinin inşa faaliyetlerini yurt içinde sürdürüyor. Öte yandan Malezya için de 3 adet MİLGEM Korveti üretilecek.



İSRAİL'İN YARDIMI

Fransa bilindiği gibi Yunanistan'la savunma anlaşması yapmış, Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı koymak üzere 5. nesil savaş uçaklarını arka arkaya veriyor. Fransa, Kıbrıs Rum kesiminde deniz üssü kuruyor. Tek uçak gemileri Charles de Gaulle ile nafile bayrak gösterileri yapıyorlar. İsrail'in yardımı ile Yunanistan, Türkiye'ye karşı Ege adalarında yeni füzeler konuşlandırma telaşına düştü. Ta Nea gazetesi, 11 Ocak'ta manşetten verdiği haberde, İsrail'e sipariş edilen ve yaz aylarında teslim alınması planlanan 32 km menzilli 17 adet Spike NLOS füze sistemleri ve 300 kilometre menzilli PULS füze sistemlerinin büyük bölümünün Ege adalarına konuşlandırılacağını yazdı.



SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan Stratejisi ile deniz milli savunma sanayisinde çağ atladı. Kendi savaş gemilerini, insansız sualtı ve suüstü araçlarını, kendi torpillerini, toplarını, insansız uçaklarını yaptı, yapıyor. TEKRAR EDİYORUZ: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!