Türk devletinin stratejik hedefleri

Türk Devleti'nin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve Aziz Milletimiz tarafından "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aylardır Yeni Dünya Düzeni inşası sürecine yönelik stratejik analizler yapıyordu. KIRMIZI KİTAP, Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliği taşıyor. Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacıyla Millî Güvenlik Kurulu'nun belirlediği STRATEJİK ANALİZ VE HEDEFLER dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da güncellenmişti.



SURİYE'NİN İNŞASI

Yeni güncelleme 2025- 2030 sürecini derinlemesine ele alıyor. MGK sonrasında yapılan 7 maddelik bildiri, stratejik analizlerin bir bölümünü Aziz Milletimize açıklıyor:

"Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi (MGSB); Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilenmiştir.

2024 yılında vuku bulan ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai gelişmeler değerlendirilmiş;

2025 yılında karşı karşıya kalınabilecek meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir." Şu madde ise, Suriye ve PKK-YPG'nin tasfiyesinin yol haritasını veriyor:

"Suriye'deki yeni yönetimin; devletin egemenliğinin, ÜNİTER YAPISININ, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE SİYASİ BİRLİĞİNİN sağlanması ile ülkedeki tüm etnik, dinî ve mezhebî grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesine, Suriye'nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceği bir kez daha teyit edilmiştir."



FİLİSTİN DETAYI

"PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla sürdürülen operasyonlar ile son dönemdeki uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur." Aşağıdaki madde, Derin ABD aparatı PKK-YPG'nin sinsi tezgahlarına neşter atılacağını ifade ediyor:

"PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri herhangi bir şekilde istismar etmesine izin verilmeyeceği hatırlatılmış; bölgemizdeki dost ve kardeş halkların düşmanı olan tüm terör örgütlerinin her hâlükârda tasfiye edileceği vurgulanmıştır." Bir diğer madde, Türkiye'nin bağımsız Filistin devleti için tüm gücüyle çalışma kararlılığını gösteriyor: "Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı olması ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözümü için başlangıç teşkil etmesi gerektiğinin altı çizilmiş; insani yardımların Gazze halkına engelsiz, kesintisiz ve hızla ulaştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarına da sirayet ettirmesinin, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlerin önünde engel oluşturduğu ifade edilmiştir."



KRİTİK ANALİZLER

Bu madde, Türkiye'nin yakın coğrafyamızdaki bölgesel güç konumunu işaret ediyor.

Türkiye'nin; Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerindeki ihtilafların çatışmaya dönüşmeden çözümünün sağlanması, süregelen çatışmaların ise sulh ile neticelenmesi istikametindeki faaliyetlerini yoğunlaştırarak küresel barış ve istikrarın tesisine azami katkıyı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir.Kırmızı Kitap, Türk Devleti'nin ÇOK GİZLİ bir STRATEJİK BELGESİ.

MGK'dan yapılan açıklama, kitap içinde yer alan Suriye, ABD aparatı PKK-YPG'nin toprağa gömülmesinin bir bölümünü açıklıyor. Kırmızı Kitap içinde; yakın coğrafyamız, dünya siyaseti, NATO'nun 2030 stratejisi, küresel ve bölgesel gelişmeler, Avrupa'nın siyasi ve enerji pozisyonları, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi sonrası olasılıklar, nükleer enerji, silahlanma, Doğu Akdeniz ve Karadeniz jeopolitiği, Kıbrıs, küresel koridorlar konusunda STRATEJİK ANALİZLERİN olduğunu tahmin ediyorum.



YOL HARİTAMIZ

Yapılan açıklama, günümüze yönelik Suriye ve PKK-YPG'nin tasfiyesinin önemine binaen yapılmış görünüyor. Kırmızı Kitap, Türk Devleti'nin STRATEJİK YOL HARİTASIDIR.

Stratejiye göre taktikler devreye girer. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli ve küresel bir lideri.

Yenilenen 2025-2030 sürecinin KIRMIZI KİTABI, onun STRATEJİK YOL HARİTASINI çiziyor. Bu bağlamda, strateji ve taktiklerin anlam ve önemini bir daha değerlendirelim: Strateji, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için genel bir plan oluşturmayı ifade eder. Bu, bir liderin vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli olan ana yönü belirler.

Strateji, büyük resmi görmenizi sağlar; hedeflerinizi belirlerken nereye gitmek istediğinizi ve bu yolculuğun ana hatlarını çizer.

Örneğin, BÜYÜK TÜRKİYE, TÜRKİYE YÜZYILI, 2071 KIZIL

ELMA HEDEFİ gibi stratejik hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma, stratejik bir plandır.



BAŞARININ ANAHTARI

Taktik ise, stratejiyi hayata geçirmek için kullanılan kısa vadeli, somut adımlardır.

Taktikler, günlük operasyonlarda uygulanabilir ve stratejinin başarısını destekler. Ünlü Çinli general ve askeri stratejist Sun Tzu, 3 bin yıl önce şöyle demiştir: "Strateji olmadan taktik, zafere giden en yavaş yoldur. Taktik olmadan strateji, yenilgiden önceki gürültüdür." (The Art of War) Bu ifade, strateji ve taktiklerin uyum içinde çalışmasının önemini vurgular. KIRMIZI KİTAP, Cumhurbaşkanımız Erdoğan- Türkiye'nin 2030 STRATEJİLERİNİN YOL HARİTASIDIR.

Strateji ve taktikler, bir liderin başarısının anahtarıdır.

Stratejik düşünme, uzun vadeli başarıya ulaşmak için gerekli olan büyük resmi görmenizi sağlar. Taktik uygulama ise, bu büyük resmin her bir parçasını hayata geçirir. Unutmayın, stratejik hedeflerinize ulaşmada kilit rol oynayan her zaman doğru uygulanan taktiklerdir.

Başarı, bu iki unsuru dengeli ve uyumlu bir şekilde birleştirebilmekte yatar.



SONUÇ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın devreye soktuğu TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMASI, bu strateji ve hedeflerle paralellik gösteriyor. TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YER ALAN; Türk Devletler Birliği, Türkiye'nin Asya ve Afrika açılımları, Doğu Akdeniz enerji denklemleri, Kıbrıs Türk Devleti, Zengezur ve Kalkınma Yolu koridorları, Mavi Vatan ve Gökvatan paradigmaları gibi büyük hedefleri var. BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE YÜZYILININ YOLU AÇIK OLSUN.

