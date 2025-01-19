Trump’ın 2’nci dönem kodları ve Türkiye

5 Kasım'da Amerika Başkanı seçilen Donald Trump Bugün (20 Ocak) göreve başlıyor. Trump'ın Başkan seçildiği günden bu yana Tam iki buçuk aydan beri, bir çok manidar olaylar yaşandı, hatta , ABD derin Devlet tarafından suikast olabilir (Kennedy suikastı unutulmasın) ,acaba 20 Ocak'ta beyaz saraya gelebilir mi, gelemez mi?' tartışmaları da enine boyuna konuşuldu. Trump'ın Başkanlığa gelişi de gidişi de tartışmalıydı.

Belgeseldeki bir yorumcu "Bir şeyleri yıkıp parçalamak onun için kas hafızası gibi bir şey.

En rahat ettiği yerler kaos ve çatışma ortamları" diyordu.

Seçim kampanyası sırasında, suikasttan kıl payı kurtuldu.

Bakalım, Trump, bu suikasttın arka planını açıklayabilecek mi?

Evet. Trump'ın ikinci gelişi, sadece Amerikan'ın değil, bundan sonra dünyayı nelerin beklediği konusu merakla takıp edilecek.

ÇOK FARKLI OLMAYACAK

Dünya Trump'a Nasıl Hazırlanıyor?

Dünyanın gündemini bu sıralar en çok Trump'ın yeni döneminde neler olacağı sorusu işgal ediyor. İkinci Trump döneminin dünya için ne getireceği belirsizliğini koruyor. Bu dönemde ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının nereye evrileceği, diğer ticaret partnerlerine ne tür yeni tarifeler getireceği gibi konular küresel ekonominin şekillenmesinde etkili olacak. Trump'ın birinci döneminde neler olduğunu iyi biliyoruz. İkinci dönemini analiz ederken, elbette 78 yaşındaki Trump'ın değişmesinin zor olduğu bir gerçek. Trump'ın ikinci döneminin ilk döneminden çok da farklı olmayacağını kestirmek zor değil. Bu konuda sadece İsrail politikasına bakmak yeterli. Seçtiği çekirdek kadrosuna bakınca,(Siyonist Evanjelist.

İsrail hayranı, PKK sever, İran düşmanı, savaş lobilerine yakın) önümüzdeki 4 yılın, birçok sürpriz gelişmeye konu olacağı belli.

Çünkü gerginliği tırmandıracak bir kadro geliyor Trump'ın politikalarını hayata geçirecek 10 isim içinde, Türkiye ile birebir temas ve müzakelerde bulunacak isimler:

MILLER: BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ. Yahudi kökenli Miller, 2018'de Çinli öğrencilere vize vermeyi sonlandıran bir çalışma da yürütüyordu. Mike Waltz, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı... Afganistan'da görev yapmış yeşil bereli eski asker. Çin konusundaki "şahin" Waltz'ın başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak.

SERT TAVRIYLA BİLİNİR

Terör örgütü YPG/ PKK için "Ortadoğu'da İsrail'den sonraki en iyi müttefiklerimiz" diyen Waltz'ın, ABD'nin Suriye'den çekilmesine karşı olduğu biliniyor.

Özel Kuvvetler 'den emekli olan Waltz, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika'da görevlerde bulundu.

Waltz'ın en çok öne çıkan özellikleri ise NATO ve Çin konusunda oldukça şüpheci ve sert görüşlere sahip olması.

MARK RUBIO: Dışişleri Bakanı Rubio Senato'nun istihbarat ve dış ilişkiler komitelerinin bir üyesi olarak, İran, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin konularında sert tutumlarıyla biliniyor. Küba kökenli."Hamas'ı yok etmek istiyorum, yapmak istediğim bu" ifadelerini kullanmıştı.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümü ve giden faaliyetlerde bulunmuştu. Pete Hegseth. Savunma Bakanı. Fox News'e 2014'ten bu yana katkı sağlayan Hegseth, dünyanın en büyük ve güçlü ordularından birini denetleme görevine, çok sayıda ulusal güvenlik uzmanı arasından seçildi. Hegseth, daha önce Ulusal Muhafız Ordusu'nda Afganistan, Irak ve Guantanamo Körfezi'nde piyade subayı olarak görev yaptı. Evanjelist.

ABD Savunma Bakanlığı, 900 milyar doları aşan bütçesi ve 1,3 milyon aktif askerin yanı sıra 1,4 milyon Ulusal Muhafız, Yedek ve sivil çalışanıyla dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri konumunda. Tulsi Gabbard, CIA Başkanı Irak'ta tıbbi bir birimde görev alan eski asker Gabbard, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde NATO'yu suçlamıştı. Şahin isimlerden. STEFANİK. ABD BM Büyükelçisi. Siyonist Büyükelçi.

İsrail yanlısı olan Stefanik, BM'yi "antisemitik çürümüş bir kurum" olarak görüyor ve ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız silah göndermesini savunuyor. Mike Huckabee.

BÜROKRASİYİ PARÇALAMA

İsrail Büyükelçisi. Evanjelist.

Steve Witkoff. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi. Emlak zengini Yahudi kökenli. Evanjelist ekibi var. ELON MUSK.

Hükümet Verimliliği Bakanı Devlet harcamalarını azaltmayı hedefleyen bu çalışma da, Trump'ın bürokrasiyi "parçalara ayırma" çabalarının kapsamında çalışacak. Musk da bu görevlendirmeyle ilgili, devlette "şok dalgaları" yaratmaya yemin etti ve iki trilyon dolarlık harcama kesintileri vaat etti. X'in, Tesla'nın ve SpaceX'in de aralarında bulunduğu çeşitli şirketlerin yöneticisi Güney Afrika doğumlu Elon Musk, dünyanın en zengin insanı. Musk devletlerin yeni teknolojiler kullanarak küçülebileceğini, daha etkili çalışabileceğini ve verimliliklerini artırabileceğini söylüyor. Robert F Kennedy Jr:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı.

Robert F Kennedy Jr, avukat ve çevreci olmakla birlikte, Amerika'nın en ünlü Demokrat ailesinin de mensubu.

"ZITLAŞAN BİR PROFİL"

Kristi Noem, İç Güvenlik Bakanı "Yasa dışı olarak ülkemize giren her yabancının ilk yaptığı şey kanunu çiğnemek oluyor" Kristi Noem, Kongre'de dört dönem çalıştıktan sonra 2018'de Güney Dakota Valisi seçildi.

Noem Covid salgını sırasında maske takma zorunluluğu ve sokağa çıkma kısıtlamalarına açık bir şekilde karşı çıkmasıyla ulusal çapta dikkat çekti. Uzun yıllar boyunca sınır koruma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu Direktörlüğü'ne getirilen eski polis memuru Tom Homan, Trump'ın birinci başkanlık dönemindeki en tartışmalı politikalarından olan, sınırı yasa dışı geçen göçmen çocukların ailelerinden ya da onlara bakan diğer yetişkinlerden ayrılmalarını başından itibaren destekledi.

Homan, muhafazakar görüşlü yayın yapan televizyon programlarına düzenli şekilde yorumcu olarak katılıyor. Bu programlarda federal göç politikalarına karşı çıkan Demokrat Partili politikacılarla zıtlaşan bir profil çiziyor.

SONUÇ

TRUMP, görevinin ilk gününde Kanada ve Meksika'dan ithal ürünlere yüzde 25 gümrük tarifesinin yanında Çin'den ithal tüm ürünlere başlangıç için yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Donald Trump'ın ikinci döneminde de gümrük tarifelerini yükseltmesinin, Çin ile halihazırda ileri teknoloji alanında ihracat ve yatırım kısıtlamalarıyla süregelen ekonomik ayrışma sürecini daha da derinleştirmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeni bir ticaret savaşını tetikleyebilecek gelişmeler, küresel ekonomik büyümeyi ve makro ekonomik dengeleri olumsuz etkileme ihtimalinin yanında, küresel tedarik zincirlerinin ayrışmasına yol açarak dünya ekonomisinde derin sarsıntılar yaratmaya aday görünüyor.