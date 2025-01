Kennedy’i kimler neden öldürdü?

ABD'nin 35. başkanı olan John Fitzgerald Kennedy'nin, 22 Kasım 1963 günü Teksas'ın Dallas şehrinde uğradığı silahlı saldırıya dair GİZEMİ ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, kaldırabilir mi? Kaldırma yolu bulunursa, başına neler gelebilir? soruları akıllarda dolaşıyor.

Trump'ın, suikasta kurban giderek öldürülmüş eski ABD Başkanı Kennedy cinayeti üzerindeki gizemi kaldırma teşebbüsü, dünya medyasında manşetlerde ve milyarlarca insanı heyecanlandırdı. Dünyada ve Amerika'da yıllardır kitaplarla, filmlerle, belgesellerle "O gün ne oldu?" sorusunun yanıtı bulmaya çalışılıyordu. JFK suikastı yaklaşık 62 yıldır hem saygın tarihçilerin hem de komplo teorisyenlerinin gündeminden düşmüyordu.

Trump'ın Kennedy suikastı kararı, heyecanlandırdı. Çünkü Trump, ABD ile hesaplaşmaya girdi. Dünyada, CIA'in çok sayıda suikast planı olduğu hep konuşuluyordu.

CIA birçok ülke liderine, özellikle de Castro'ya karşı suikast planları yapıyordu. Diğer suikast adayları Kongo lideri Patrice Lumumba ile Endonezya Devlet Başkanı Sukarno'ydu. Küba, Dominik Cumhuriyeti, Kongo, Kuzey ve Güney Vietnam gibi birçok yerde Komünizm karşıtı faaliyetlerin yürütülmesi için gönderilen binlerce dolarlık nakit, malzeme ve silah desteğinin faturaları da belgeler arasında yer alıyordu.

KOMPLO TEORİLERİ

Kennedy suikastı 20. yüzyılın en fazla tartışılan, üzerine en fazla komplo teorisi üretilen olaylarının başında geliyordu. KENNEDY'İ ÖLÜME GÖTÜREN SÜREÇ Kennedy'nin ABD Başkanı olduğu dönemde (1961- Kasım 1963) Küba'da bulunan Fidel Castro yönetimini devirmeyi amaçlayan DOMUZLAR KÖRFEZİ ÇIKARMASI, KÜBA FÜZE KRİZİ, BERLİN DUVARI'NIN İNŞASI, İSRAİL'İN NÜKLEER BOMBA YAPMA GİZLİ ÇALIŞMALARI,

APOLLA UZAY PROJESİ gibi Amerika, Avrupa ve dünyanın geleceğini çok etkileyen JEOPOLİK olaylar yaşanıyordu. Belgeler içinde, Kennedy suikastinde iki iddia öne çıkıyor:

1)Kennedy'nin İsrail'in nükleer bomba yapmasına karşı çıkması.

2) SUİKASTIN BAŞKAN YARDIMCISI JONHSON'UN BAŞKAN OLMASI İÇİN ORGANİZE EDİLDİ İDDİASI

On binlerce dosya ve belgeler içinde önemli bilgi, suikastın Kennedy'den sonra başkanlık koltuğuna oturmak için dönemin ABD Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson için düzenlenmiş olabileceğine dair iddialar var. SUİKASTIN GERÇEKLEŞMESİNİ BAŞKAN YARDIMCISI JONHSON İSTEDİ İDDİASI on binlerce dosya ve belgeler içinde bir diğer önemli bilgi, suikastın Kennedy'den sonra başkanlık koltuğuna oturmak için dönemin ABD Başkan Yardımcısı Lyndon B. Johnson tarafından düzenlenmiş olabileceğine dair iddialar da var. Katolik Kennedy, CIA-Pentagon'a hakim siyonistlere sıcak bakmaması. Kennedy'nin İsrail'in nükleer programına ters düştüğü için ABD Müseses nizam hakimiyeti olan siyonist güç tarafından öldürüldüğü yönündedir.

Amerikan iç politikasını çok yakından ilgilendiren Evanjelizm.

Yahudiliğe sırt çevirdiği gözlenen Kennedy profili başına derde soktuğu değerlendiriliyordu.

Kennedy Katolik'ti. Çünkü ABD'ye ayak basan İngilizler Anglikan kilisesinin en yobaz kesimini temsil ediyorlardı. Dolayısıyla Katolik'e tahammül edemiyorlardı. Anglikan kilisesi, Ahdi Atik'le yakın bir irtibat halindedir. Örneğin Amerika'ya ilk giden İngilizlerin adları, Yahudi adlarıdır;

Abraham, David, Salomon, Benjamin vesaire. ABD'nin Katolik olan ve Siyonistlere karşı çıkan tek Başkanı John F. Kennedy, İsrail Başbakanı Ben Gurion'a, İsrail'de yapılmakta olan Dimona Nükleer Santrali'ne, İsrail'in Ortadoğu politikasına, Siyonist silah tüccarlarına, mason danışmanlarına, ABD'deki Yahudi lobisine, lobinin en güçlü ismi Rockefeller'a ve masonik örgütlere ters düşmüştü.

1960'ta John Kennedy, başkanlık kampanyası için İsrail lobisinden mali yardım teklifi aldı. Gazeteci arkadaşı Charles Bartlett'a Abraham Feinberg'in teklifini şu şekilde aktarmıştı: "Dediler ki kampanyanızın sıkıntıda olduğunu biliyoruz.

Ortadoğu politikanızı kontrol etmemize izin verirseniz faturalarınızı ödemeye hazırız." Kennedy'nin de "eğer bir gün Başkan olursam, bu konuda bir şeyler yapacağım" dediği belirtiliyor. Kennedy, 1962 ile 1963 arasında yedi kampanya finansmanı reform tasarısı sundu ancak hepsi engellemeye çalıştıkları etkili gruplar tarafından reddedildi.

Amerikan demokrasisinin İsrail ajanları tarafından yozlaştırılmasını engellemek için hükümetin tüm çabaları, Kennedy'nin suikastı ve kardeşinin Adalet Bakanlığı'ndaki yerine Nicholas Katzenbach'ın getirilmesiyle yarıda kesildi.

Kennedy Mayıs 1963'te ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, özellikle Amerikan Siyonist Konseyi ve İsrail Yahudi Ajansı'na odaklanarak, ABD topraklarındaki yabancı ajanların gizli faaliyetleri hakkında bir soruşturma başlattı.

John Kennedy, İsrail'in Başkanı da dahil olmak üzere politikacıları satın alma yeteneğinden rahatsızdı.

Senato soruşturması, Yahudi Ajansı'nın (İsrail Devleti'nden ayrılamaz ve İsrail Hükümeti'nin öncüsü) ABD'deki başlıca İsrail lobisi olan Amerikan Siyonist Konseyi'ne on milyonlarca dolar aktardığı bir kara para aklama şebekesini gün yüzüne çıkardı.

KÜBA FÜZE KRİZİ

Kennedy ve Kruşçev, artık gizliliği kaldırılmış olan ve nükleer silahları ortadan kaldırma niyetinin önemli bir endişe olduğu toplam 21 mektuptan oluşan bu gizli yazışmalara devam ettiler. Sonunda, deneme yasağı antlaşması yaptılar.

Dünyada dört ülkenin nükleer silahı vardı. Yakalanması gereken tarihi bir fırsat vardı ve Kennedy bunu kaçırmamaya kararlıydı. 21 Mart 1963'teki basın toplantısında kehanet dolu bir şekilde "1970'e kadar başarılı olmazsak, on nükleer güç ve 1975'e kadar on beş veya yirmi nükleer güç olabileceği hissiyle rahatsız oluyorum" dedi. Bu sırada Kennedy ile İsrail arasında 2. kriz nükleer bomba yapımından çıktı. Kennedy, CIA'dan İsrail'deki Dimona Nükleer tesisinin gerçek amacının atom bombası yapmak olduğunu öğrenmişti. Kennedy için nükleer silah, sivilleri koruyarak savaşı medenileştirme yönündeki tüm tarihi çabaların inkarıydı.

İsrail gizlice kendi başına hareket ediyordu ve Kennedy bunu engellemeye kararlıydı. Kennedy, İsraillilere bunu sürdürmemeleri için yoğun baskıya başladı. Kennedy, 15 Haziran 1963 tarihli son mektubunda, ilk ziyaretin hemen yapılması gerektiğini, ardından her altı ayda bir düzenli ziyaretler yapılması gerektiğini, aksi takdirde "Bu Hükümetin İsrail'e olan bağlılığı ve desteği ciddi şekilde tehlikeye girebilir " dedi. Kennedy ile İsrail arasında gizli tartışmalar tırmandı.

Amerikan Derin Devleti'ne hakim olan Siyonistlerin Kennedy'nin altını oymaya başladılar.

ÖRTÜLÜ OPERASYON

İsrail ile Kennedy arasında kriz devam ederken Siyonist-Evanjelistlere çok yakın Başkan yardımcısı Johnson ile ABD Derin Devleti arasında gizli temaslar yoğunlaştı.

Pentagon-CIA-FBI ortak bir şekilde Johnson'u Başkan yapacak örtülü operasyon için düğmeye bastıkları öne çıkan iddia. Kennedy'nin öldürülmesi üzerine Johson'un başkente gelmeden, hemen uçakta yemin etmesi ve göreve süratla başlaması manidar bulunurken, Johnson'un İsrail üzerindeki baskıyı hafiflettiği değerlendiriliyor. Kennedy tarafından atanan CIA başkanı McCone, Johnson'ın Dimona'daki faaliyetlere göz yummasını şikayet ederek istifa ediyor. İSRAİL İLK ATOM BOMBASINI 1967 YILINDA YAPIYOR.

Başkan Nixon da Johnson kadar kayıtsız kalırken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'ın dost İsrail'in nükleer müttefiki olma fikrinden duyduğu memnuniyeti özel olarak dile getirdiği gizli belgelere giriyor. Johnson İsrail'i askeri teçhizat üzerindeki her türlü kısıtlamayı kaldırarak ödüllendirdi: Silahlar ve ABD uçakları Tel Aviv'e gönderildi ve İsrail ABD askeri endüstrisinin en büyük müşterisi haline geldi.

SONUÇ

KENNEDY'NİN Derin Devlet tarafından öldürülmesi, IZDIRAP VERİCİ ve KAHREDİCİ, İsrail terörizminin önünü o günden sonra açmıştır. ARZ I MEVUD (NİL'DEN FIRAT'A KADAR BÜYÜK İSRAİL) rüyaları sonunda Gazze soykırımına kadar uzanmıştır. VE JOHNSON MEKTUP YAZARAK TEHDİT EDEN ABD BAŞKANI OLMUŞTUR.