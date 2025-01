Trump derin CIA’ye resmen neşter attı

Amerika'da Başkanlık koltuğuna oturmasıyla, TRUMP DERİN CIA'YA NEŞTER ATTI VE DERİN DEVLET İLE ARASINDA KENNEDY CİNAYETİ HESAPLAŞMASI BAŞLADI. 'Her şey ortaya çıkacak' diyen Trump, göreve başladıktan sonraki ilk imzalarından biri çok ses getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy, kardeşi Adalet Bakanı Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr.'ın suikastlarıyla ilgili eldeki dosyaların gizliliğini kaldıracak bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Seçimlere çok kısa bir süre kala suikast girişimi atlatan Trump'ın bu kararı almasının ardında DERİN CIA (ABD İSTİHBARAT SERVİSİ) olduğu düşüncesi var.

KENNEDY SUİKASTI

Kararnameyle Trump, yeni göreve atadığı ulusal istihbarat direktörü ve başsavcıya, John F. Kennedy dosyasına ilişkin belgelerdeki gizliliğin 15 gün içinde kaldırılmasına yönelik bir plan hazırlamaları gerektiği talimatını verdi. Kennedy suikastının üzerinden 62 yıla yakın bir süre geçti. ABD yetkilileri, bu suikasta dair tüm araştırma ve belgeleri yıllardır büyük bir gizlilik ablukasında tutuyor. Ortaya çok sayıda komplo teorisi ve iddia atılmıştı. Kennedy suikastı hâlâ merak konusuydu. 22 Kasım 1963 Cuma günü, yerel saat ile 12.30'da eşiyle birlikte üstü açık bir araba içinde Dallas'ta bir konvoyun arasında ilerlerken Başkan Kennedy'ye doğru Lee Harvey Oswald tarafından ateş açıldı.



SİS ÖRTÜSÜ DURUYOR

Ensesinden, boğazından ve başından üç kurşun alan Kennedy, Parkland Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü. Suikastı gerçekleştiren kişi olarak yakalanan Lee Harvey Oswald, bir gece kulübü işletmecisi olan Jacob Rubenstein (Jack Ruby) tarafından, mahkemeye götürülürken öldürüldü. Jack Ruby de yargılanması yeniden başlamadan hemen önce hapishanede ölü bulundu. Kennedy cinayeti dünyada uzun süredir konuşulup, çok sayıda yeni soru işaretini beraberinde getirirken ABD derin devletinin (CIA) bu suikast üzerindeki etkisi söylemlerini güçlendirir nitelikte oluyordu. Derin Devlet örtülü operasyonları içinde özel yere sahip Kennedy suikastı, Amerika'daki iç içe geçmiş olaylar ötesinde uluslararası bağlantıları da içeren, yerli-yabancı güç odaklarını buluşturan gizemli yönler barındırıyor. Bu nedenle, karanlıkta bırakıldığı, gizemli bir sis örtüsüne saklandığı hâlâ konuşuluyor. Üzerine sayısız roman, belgesel, film, araştırma yapılmasına rağmen, günümüze kadar herkesi tatmin edecek fail ve sebepler ortaya çıkarılamıyordu.



"ONU CIA ÖLDÜRDÜ"

Kennedy cinayetiyle ilgili, tecrübeli bir gazeteci olarak birçok makale okudum. Suikastı kovuşturan binlerce sayfalık meşhur Warren Raporu içerisindeki kıymetli bilgiye rağmen, ciltler hâlinde arşiv köşelerinde tozlanmıştı.Trump: "Derin devleti tamamen yok edeceğim. Koltuğa oturursam DERİN DEVLETİ tamamen yok edeceğim." Ulusalcı fikirler ve hedeflerle seçilen Trump'ın bu kararı almasında, KÜRESELCİLERE KARŞI savaş açmasının, yani KÜRESELCİ- LERİN KONTROLÜ altında olduğunu düşündüğü ABD DERİN DEVLETİ'NE (CIA-PENTAGON- DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ) neşter atma arzusunun rolü çok. İlk başkanlık döneminde müesses nizamın hilafına aldığı/alacağı kararlar çok engellendi ve kurulu devlet düzeninin ayak oyunlarınca çelmelendi. Küreselcilerin BIDEN'I HİLE VE DESİSE İLE Başkan seçtirdiğini iddia etmişti. Trump: "Kennedy'yi muhtemelen CIA öldürdü." Trump, Haziran 2024'te katıldığı bir canlı yayında, John F. Kennedy'i "muhtemelen" ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) öldürdüğünü öne sürmüştü. Trump, Kennedy suikastı ile kendisine yapılan suikast dinamikleri arasında bir bağ görüyor. Güçlü şekilde geldiği 2. döneminde, CIA, Pentagon, küreselciler ve lobilerden hesap soracak ki, kendisine takoz koymasınlar.



UZLAŞMA İHTİMALİ

Nitekim, Junior Kennedy'yi Sağlık Bakanı yaparak, yanında yer alan büyük sermayedar Elon Musk vasıtasıyla, yemin töreninde teknoloji devleri Trump'a BİAT-TESLİ- MİYET içinde görüldüler. Warren Raporu, Kennedy suikastını DERİN CIA'nın yaptığını işaret ediyor. Bu iş finale doğru gider mi? Bilinmez. Saha şimdiden, küresel sermaye (Illuminati) mahfilleri derin analizlere başladılar. (Merak edenler, Küresel Çete-Rothschild'ın The Economist dergisini dikkatle takip edebilirler.) Bu bağlamda, Derin Amerika'nın sesi olarak bilinen meşhur Washington Post Gazetesi sahibi, dev Amazon grubunun Trump'ın yemin törenine katılmasının artısınıeksisini ileride daha iyi anlamamız mümkün olacak. Trump'ın sadece 4 yıllık (2028) iktidarını korumak adına, aba altından derin devlete sopa gösterip göstermediğini bilmiyoruz. Zamanla, kapalı kapılar ardında uzlaşma ihtimalini de unutmayalım. Kadınların orduda görev almaması gerektiğini söyleyen, ordunun generallerini tasfiye etmesini öneren ve hakkında cinsel saldırı ve alkolizm iddiaları bulunan eski Fox News programcısı ve sağcı yorumcu Pete Hegseth, Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşitliği bozan oyuyla Senato'da ABD'nin Savunma Bakanı olarak onaylandı.



KIL PAYI KAZANDI

Cumhuriyetçilerin neredeyse tamamı Hegseth'in adaylığını desteklerken, Senato'daki tüm Demokratlar Hegseth'in onaylanmasına karşı oy kullandı ve oylama yarı yarıya sonuçlandı. Oylama sonucunda 44 yaşındaki Hegseth, 53 koltuk ile Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da, 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyuyla ABD'nin yeni Savunma Bakanı oldu. Cumhuriyetçi Parti'den Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins ve Kentucky Senatörü Mitch Mc- Connell Hegseth için "hayır" oyu kullanması sonucunda oylama 50- 50'de kaldı. Daha sonra Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Hegseth'in lehine oy kullanarak eşitliği bozdu ve Hegseth, Savunma Bakanlığı adaylığını kıl payı kazanmış oldu. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörlüğüne aday gösterdiği John Ratcliffe'i onayladı. Ratcliffe, Trump'ın ilk döneminde ulusal istihbarat direktörü olarak görev yapmıştı ve hem bu görevi hem de CIA'deki en üst düzey görevi yürüten ilk kişi oldu.



GABBARD'IN DURUMU

CIA Başkanı Senato'da: "Ne kadar karanlık ya da zor olursa olsun dünyanın her köşesinde istihbarat, özellikle de insan istihbaratı toplayacağız. Başkan'ın talimatı doğrultusunda gizli eylemler gerçekleştireceğiz, kimsenin gidemeyeceği yerlere gidecek ve kimsenin yapamayacağı şeyleri yapacağız" dedi. Ratcliffe, Çin'i ülkenin en büyük jeopolitik rakibi olarak gördüğünü ve Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğe meydan okuduğunu söyledi. Trump'ın ikinci dönem ulusal istihbarat direktörlüğü için aday gösterdiği, tartışmalı eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ın onaylanması ise muhtemelen daha zor olacağı konuşuluyor. Gabbard, geçmişte Rusya'yı destekleyen tartışmalı yorumları ve 2017'de dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmeler nedeniyle hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

SONUÇ

KENNEDY suikastına ilişkin çok gizli tutulan belgelerin Trump tarafından gerçekten tüm gizleriyle ifşa edilmesi durumunda, ABD Derin Devletinin (Müesses Nizam) sırlarının aydınlanması çarşının çok karışacağını düşündürüyor. Nitekim, "Trump görev süresini (2028) tamamlayabilir mi?" tartışmaları, analizleri başlamış görünüyor. Trump, ABD Derin Devlet sırlarını ortaya çıkarabilirse, yani ABD ve dünya iktidarındaki yerine yönelik suikastları (gerçekten ölümden döndü) arkasındaki karanlık odaları, küresel sermaye-medya-devlet ilişkilerini tespit edebilirse, bu iş Amerika'da kalmaz. ABD Derin Devleti'nin Türkiye dahil, dünyadaki birçok askeri darbe aparatları (FETÖ, PKK, DEAŞ, El Kaide) kirli tezgahlarını da aydınlatmış olur. Türkiye'de 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz FETÖ darbeleri mekaniklerinde Derin Amerika (CIA) ve Avrupa mahfilleri vardı. ASLA UNUTMAYALIM.