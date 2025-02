Mansur Yavaş’tan yedek üyeliğe ‘Hayır’

CHP demek, "kulis, manevralar, dar alanda kısa paslaşmalar, hizipler savaşı ve ayak çelmelerinin bitmediği bir parti" demek olduğunu yazmaktan biz yorulduk, CHP yöneticileri yorulmadı. Bir haftadır CHP'de göz gözü görmüyor. Cumhurbaşkanı adayı belirleme öyle bir noktaya geldi ki, manevralar baş döndürüyor. Özgür Özel'in "Yeni bir süreci başlatıyoruz" sözleriyle CHP TBMM grup toplantısında duyurduğu cumhurbaşkanlığı adayını belirleme süreci, parti içi hiziplerin baş döndüren manevralarıyla bir haftadır gece-gündüz sürüyor. 9 Şubat'ta Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş'ın 3'lü toplantısı öncesi CHP içi saflar belirginleşti. Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı aday olma konusunda ikna edemedi.



YAVAŞ'I İKNA EDEMEDİ

Son durum şöyle (7 Şubat itibarıyla): Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasına tam destek veriyor. Ekrem İmamoğlu, Mart'ın ilk haftasında üyelerin önüne sandık koyulmasını kesinleştirdi. Mansur Yavaş, aday olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı destekliyor. CHP milletvekilleri (Kemalciler / Özelciler / Ekremciler olarak) saf tutmuş durumda. Ortaya çıkan bu tabloya bakınca, CHP karışık. Adeta arı kovanı. Klikler ayak oyunlarını artırırken, fırsattan istifade eden devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni hançerlediler" dediği Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu tandeminden intikam almak için, olağanüstü kurultay için yeniden delege çalışmalarına başladı. 9 Şubat 2025 (Pazar) günü Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Ahlatlıbel tesislerinde yangın söndürme toplantısı yapacaklar. Pazar toplantısı öncesi, Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı ikna etmek için girişimlerde bulundu. Ama Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı aday adayı olmaya ikna edemedi.



'YEDEK ADAY' ÇIKIŞI

Yavaş, Özel'e "Eğer cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. DOĞRUDAN AÇIKLAYIN. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil, tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisinde bulundu. 9 Şubat 3'lü görüşmeden ortak bir karar çıkamayacağı konuşuluyor.

CHP'de, "ön seçim" yapılması halinde, sandıktan cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise parti üyeleriyle ön seçim formülünü, "Mansur Yavaş'ı adaylık yarışı dışında bırakma hamlesi" olarak görüyor. Yavaş'ın, kamuoyu araştırmalarında ilk sırada aday tercihi olarak yer aldığı (ancak ön seçimde İstanbul Belediye Başkanlığının yüksek mali gücü, İmamoğlu'nun delegesi ve üyesi en yüksek İstanbul teşkilatını, CHP'nin en yetkili organı Parti Meclisi'ne ve CHP grup başkanlığı - genel başkan yardımcılığına hakim oluşundan ötürü) İmamoğlu karşısında şansının olmayacağı belirtiliyor.

İSTANBUL'UN GÜCÜ

Bu görüşü savunanlar, "Üye sayısı Ankara'da 100 bin ise, İstanbul'da 500 bin. Böyle bir tablodan Yavaş'ın çıkması neredeyse imkansız" diyor. Özelİmamoğlu tandeminin ekibi ise bu konuda bir sorun olmayacağını, milletvekillerinin ve partinin diğer yetkili kurullarının "üyelerin tercihine karşı çıkamayacağını" ifade ediyorlar. Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş arasında, üye sandıkları manevraları sürerken ve sandıklar için 3'lü 9 Şubat toplantısı dahi yapılmadan, İmamoğlu'na çok yakın. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin "üye sandıkları - ön seçimin" detaylarını açıklaması manidar bulundu. (Not: Ekrem İmamoğlu, Gül Çiftçi'yi Ankara Çankaya Belediye Başkanı adayı yaptırmak için çok bastırmıştı ama CHP Ankara teşkilatını aşamamıştı.) Üyeler önüne sandık konmasında kesin karar verilmemişken, Gül Çiftçi detaylar verdi: "Örgüt denetiminde tüzüğümüze 2024 yılının Eylül ayında bir ön seçim kavramı getirdik. Örgüt denetiminde ön seçime de dedik ki; ön seçimi hâkim denetiminde yapar gibi örgütümüzün denetimini koyacağız, yine o sandığı getireceğiz ve bütün üyelerimiz karar verecek. Cumhurbaşkanı adayı üyelerimiz tarafından sandıktan seçilerek çıkacak. Ve ondan sonra Parti Meclisimiz, milletvekili grubumuz ilgili kurullarımızın yine önüne gelecek ve daha sonra kanunun aradığı şart olan meclis grubumuzla oylamaya sunulacak. ŞEKİL ŞARTINI MECLİS GRUBUMUZ yerine getirecek." (Not:

Bu çok tartışılacak bir ifade.)



ZAMANI BELİRLEMİŞ

Çiftçi: "Zaten CHP TBMM Grup İç Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesinde; Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisini CHP Grubu oylar diye bir madde var. Şimdi Merkez Yönetim Kurulu öneriyorsa, Merkez Yönetim Kurulu bu yetkisini 1,6 milyon üyesiyle paylaşıyor. Dolayısıyla katılımcılığı artıracağız. Aynı gün aynı saatte 81 ilde bütün seçim çevrelerinde sandık koyacağız. Aday adaylarımızın başvurusu için belirli bir tarih vereceğiz. Propaganda için onlara belirli kurallar ve belirli tarihler vereceğiz. Üye listelerimiz askıya çıkacak ilçe başkanlıklarımızda. Üyelerimiz gidip askı listesindeki isimlerini kontrol edecekler. 30 - 35 GÜNLÜK TAKVİM VAR. (Not: İmamoğlu'na çok yakın CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi zamanı bile belirlemiş.) Aşağısı olur, yukarısı olur ama 30-35 günlük bir takvim içerisinde biz bu süreci tamamlayacağız."

SONUÇ

Ekrem İmamoğlu çok acele ediyor. Bir sebebi var. Aklına göre, olası siyasi yasak için CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak, YARGI ÜZERİNDE (YARGITAY) baskılama yapmayı hayal ediyor. CHP MİLLETVEKİLLERİ SAFLANMIŞ DURUMDA. Bilindiği gibi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP TBMM grubu çoğunluğu, 95 milletvekili Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na imza vermiş ve desteklemişti. Kulislere göre, "Halen, CHP TBMM grubunda 133 milletvekilinden 55'i Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor." CHP üye sandıklarından Ekrem İmamoğlu çıksa da, CHP TBMM grubunun bölünmüş pozisyonunun, Özgür Özel - İmamoğlu tandemi için bazı sıkıntılar yaratabileceği belirtiliyor. Bakalım, Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığında son kararı verecek CHP TBMM Grubu'ndan geçebilecek mi? Nitekim, Aday belirlemede Meclis grubunun kararının arandığına dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ve ulusalcı kanat, "Üyeler İmamoğlu'nu tercih etse de, bunun yasal bir dayanağı ve resmi geçerliliği yok. Eğer Meclis grubu başka bir ismi tercih ederse ne olacak?" diye soruyor. Gerçekten CHP'deki manevralar baş döndürücü. NE OLACAK BU CHP'NİN HALİ...