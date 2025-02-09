Mavi Vatan - Gök Vatan - Uzay Vatan'da stratejik hamleler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Bağımsız Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade eden Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejileri ilmek ilmek örülüyor. Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktörlüğünü perçinlemekte olan bu stratejiler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini desteklerken, her gün yeni program devreye sokuluyor.

Türkiye'nin uygulamakta olduğu stratejileri tekrar hatırlayalım.

Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarını, münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) ve kıta sahanlığını kapsayan geniş bir kavramdır. Deniz kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve bu alanlardaki güvenliğin sağlanması gibi konuları içeriyor.

Dolayısıyla Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ve bu bölgelerdeki stratejik, ekonomik ve askeri çıkarlarını ifade ediyor.

Türkiye'nin enerji kaynaklarına erişimi, deniz ticareti yollarının kontrolü ve bölgesel güç dengesi de bu politika içine dahildir.

EGEMENLİK HAKLARI

Gök Vatan nedir? Gök Vatan, Türkiye'nin hava sahası ve stratosfer üstü bölgelerdeki egemenlik haklarını ifade ediyor. Hava savunma kimliği bölgesi (ADIZ) ve ulusal hava sahası dahil olmak üzere, Türkiye'nin hava sahasının korunması, yönetimi ve bu alanlardaki operasyonel yeteneklerin geliştirilmesiyle doğrudan ilgilidir.

Türkiye'nin hava savunma sistemleri, sivil ve askeri havacılık faaliyetleri ve hava sahasının güvenliğini kapsayan geniş bir alanı temsil ediyor. Uzay Vatan nedir?

Türkiye'nin uzaydaki çıkarlarını ve egemenlik haklarını temsil eden nispeten yeni bir kavram.

Genel olarak Türkiye'nin uydu teknolojileri, uzay araştırmaları, uzay tabanlı iletişim ve gözlem sistemleri gibi alanlardaki faaliyetlerini kapsıyor. Uzay Vatan kavramı aynı zamanda ulusal güvenlik, ekonomik kalkınma ve teknolojik ilerleme açısından uzayın stratejik önemini de temsil ediyor. İlerleyen dönemde uzay teknolojileri ve araştırmaları, ulusal savunma, doğal afetlerin yönetimi, çevre gözlemi ve küresel konumlandırma sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda kritik roller oynadığını görmekteyiz.

20 ADET SAVAŞ UÇAĞI

Türkiye'nin Avrupa ortak yapımı (İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa) yapımı Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacak. İlk grup olarak 20 Eurofighter Typhoon uçakları 2026 yılında Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Bunlar, İngiltere'den gelecek. 20 adet yeni üretim (Tranche 4) uçak daha sonra 2030 yılına kadar tam operasyon tamamlanacak.

AESA CAPTOR-E radarıyla donatılan Eurofighter Typhoon Tranche 4'ler, 2060'lara kadar hizmet verebilecek kapasitede.

Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzeleri, 100 kilometreden fazla menzile sahip ve hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor.

Radar güdümlü sistemleri, hedefin ani manevralar yaparak kaçmasını zorlaştırıyor. 5. NESİL KAAN GELİYOR. Yunanistan'ın korkulu rüyası haline gelen Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN için çalışmalar öne çekildi. 2 adet KAAN yapılırken, süreci hızlandırmak adına 6 adet 6. nesil KAAN prototipleri programları da devreye sokuldu.

İlk etapta 10 adet KAAN, 2028 yılında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek KAAN Blok-10 konfigürasyonu 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. KAAN filoları 2030-2033 yılları arasında devamlı büyüyecek. 2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında 6. NESİL KAAN'lar gelecek.

F16'LARLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti alacak. Şu anki tablo, Türkiye'nin ilk uçağını 2028 yılında teslim alacağını gösteriyor.

Ancak Türkiye, 2026 yılı için ısrar ediyor. Hemen verilmesi istenen kitler ile mevcut F-16'ların Blok 70 seviyesine çıkarılması işleminin daha kısa sürede ANKARA TUSAŞ'ta yapılması için de teknik görüşmeler sürüyor. Hâlen F-16 ve F-35 üretimi yapan Lockheed Martin şirketi, Türkiye'yi sıraya aldı.

Halihazırda Lockheed Martin, F-16 Blok 70 için Bahreyn (16), Slovakya (14), Fas (24), Tayvan (66) ve Bulgaristan (16)'dan toplamda 136 adet sipariş almış durumda. Bazı ülkelerin yaklaşık 20 adetlik opsiyonu da bulunuyor.

Türkiye ile birlikte toplam sipariş, 176'ya yükseldi. Önceki günkü yazımda,Türkiye'nin yeni uçak gemisi TRAKYA (RUMELİ) hakkında kısa bilgi vermiştim.

Bu yazımda, Türk denizciliğine damga vuracak, yakıt ikmali yapmadan 60 gün denizlerde yol alabilecek Türkiye'nin TRAKYA UÇAK GEMİSİ hakkında detaylar vereceğim. TGC Anadolu'dan 2 kat büyük, 50 uçak kapasiteli, yakıt ikmali yapmadan 60 gün denizlerde yol alabilecek Türk Savunma Sanayisi'nin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan için hazırlanıyor. 40'tan fazla savunma sanayisi şirketinin görev alacağı projede, geminin yapımında kullanılacak sacların kesimi gerçekleştirildi.

KAAN milli savaş uçaklarımızın inip kalkacağı TRAKYA UÇAK GEMİSİ bölgedeki kara üslerine bağımlı olmadan HAVA-DENİZ operasyonları yapılabilecek.

TGC Anadolu'dan 2 kat büyük olacağı ifade edilirken, geminin güvertesinde 20, hangarında 30 uçak taşınacak. Bayraktar TB3, ANKA 3 ve Kızılelmaİnsansız Hava Araçları ve HÜRJET'in deniz varyantı konuşlandırılması hedeflenen geminin 50 uçak kapasitesine sahip olması planlanıyor.

285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, 10.1 metre su çekimi, 60 bin ton deplasmana sahip olması planlanan milli uçak geminin direnç ve sevk analizleri devam ediyor.

UZAY VATAN STRATEJİSİ

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulmuş Uzay Komutanlığı ve Türk Uzay Ajansı,Uzay çalışmalarına yönelik önemli adımlar attı. Uzay faaliyetleri, bütün yönleriyle stratejik olarak yönetiliyor. Türkiye Uzay Ajansı, hazırladığı program ve politika belgeleriyle 2030'lu yılları hedefledi. Önümüzdeki on yılı kapsayacak Milli Uzay Programı adım adım yürütülüyor.

Türkiye, Somali'ye uzay üssü kurma konusunda önemli gelişmeler var. Hatırlayalım.

Başkanımız Erdoğan, geçen yıl Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracağının müjdesini vermişti. (22 Kasım 2024) Uzay çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, rotayı Afrika'ya çevirdi. Afrika'nın doğu ucunda bulunan Somali, Hint Okyanusu'na doğru atış yapmak için ideal olarak biliniyor. Ülkenin ekvatora yakın olması, uzay limanı için de uygun olduğunu gösteriyor.

Ekvator yakınlarında yapılacak testler uzay roketlerinin menzilini ve verimliliğini artırmaya da yardımcı olacak.

SONUÇ

TÜRKİYE'NİN Uzay vatan stratejisine göre, küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında Türkiye 'ben de varım' diyecek. Somali'de Türk Donanması eşliğinde Kızıldenız sahıllerinde Türk sondaj gemilerinin de çalıştığını unutmayalım.

Genel olarak baktığımızda TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN- GÖK VATAN- UZAY VATAN STRATEJİLERİ bölgesel ve küresel düzeyde stratejik bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmeyi, çıkarlarını korumayı ve geleceğe yönelik tehditlere karşı hazırlıklı olmayı amaçladığını görüyoruz.