KızılElma 2025'te göreve başlıyor

Dünya basını, Türk İHA'larının savaşın doğasını değiştirdiğini ve Türkiye'nin bölgesel güç olma yolunda önemli adımlar attığını dile getiriyor. BAYRAKTAR KIZILELMA ise, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti ve 2025'te seri üretim başlıyor.

On yıldan fazla bir süredir kullanımda olan Silahlı İnsansız Hava Araçları hassas vuruş kabiliyeti, zayiat riskinin en aza indirilmesi ve harekât maliyetlerinin azaltılması şeklinde olağanüstü bir performans ortaya koydu. Son zamanlarda bu sistemlerin kitle şeklinde kullanımı, savaşın doğasında köklü değişiklikler yaratmaya başladı.



GÜÇLÜ POZİSYONA GEÇTİK

Bugün, Türkiye savunma sanayindeki müthiş atılımlarıyla dünyanın dikkatini üstüne çekiyor. Selçuk Bayraktar'a helal olsun. İHA-SİHA Devrimiyle Türkiye, dünyanın en güçlü pozisyonuna geldi. Türk yapımı İHA'ların göstermiş oldukları performans, çatışmaların seyrine etkileri uluslararası savunma ve güvenlik literatüründe yoğun inceleme ve tartışma konusu. Nitekim, dünya basını, Türk İHA'larının savaşın doğasını değiştirdiğini ve Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasında önemli rolü olduğunu yazmayı sürdürüyor. Bayraktar SİHA'ları, havada kalış süresi, taşıdığı kamera ve silahların etkinliğiyle yüksek performans yakaladı. Dünyanın birçok ülkesi satın almak için sıraya girmiş durumda.



EN BÜYÜK ÜRETİCİ OLDU

Gençlerin çok yakından takip ettikleri Selçuk Bayraktar, geliştirdiği projelerle Türkiye, dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini, BAYKAR da dünya SİHA ihracat pazarının tek başına yüzde 60'ına sahip oldu. 2020-2024 sürecinde, Baykar, en yakın ABD'li rakiplerine 3 kat büyük bir pazara hâkim oldu. Böylece Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumuna geldi. Geliştirdiği İHA teknolojileri ile Türkiye'yi savunma sanayinin devleri arasına sokan merhum Özdemir Bayraktar adına bu yıl ikinci kez düzenlenen Özdemir Bayraktar Ödülleri töreninde Selçuk Bayraktar, 2025 hedeflerini açıkladı. İtalya'nın köklü havacılık şirketi Piaggio'nun satışına İtalyan hükümetinin onay verdiğini söyleyen Selçuk Bayraktar, "Böylece hem insanlı hava araçlarında hem de insansız hava araçlarında Avrupa'da yürüteceğimiz faaliyetler başlatılmış oldu" dedi.

DEĞİŞİMİN BAŞLANGICI

Selçuk Bayraktar, "Çok etkili TB3 seri üretime geçti. İnşallah hem karadan hem denizden, yani Mavi Vatan'da göreve başlayacak" dedikten sonra, gurur duyacağımız bir gelişmeyi açıkladı: "KIZILELMA 2025'TE GÖREVE BAŞLIYOR. 2025'te Kızılelma'nın seri üretimine devam edilecek ve göreve başlayacak. SİHA'lar, dünyanın da çok beklemediği şekilde bir paradigma değişimine neden oldular. Hatta dünyada bu paradigma değişimini muharebe sahasında tanıtan ilk ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. KIZILELMA da yine hava muharebesinde, böyle bir değişimin başlangıcı olacak." KIZILELMA'da silahlar, kanat altında ve gövde içerisinde taşınabilecek. Silahların gövde içerisinde taşınması, radar görünürlüğünü azaltacak. KIZILELMA'nın tasarımı, düşük radar görünürlüğü sağlayacak şekilde gerçekleşti. "Hem düşman uçağını sensörler vasıtasıyla otomatik olarak algılamaya hem de eğer bir it dalaşı olacaksa, agresif manevralar yapması gerekiyorsa onları da otomatik bir şekilde üretebilecek yüksek otonomi seviyesine sahip gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla donatılması gerekiyor."

MAVİ VATAN'A DESTEK

KIZILELMA'nın havacılık muharebesinde devrim yapabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önemli ve değerli kılan, içindeki yüzbinlerce hatta milyonlarca satır yazılım ve bizlerin tasarlayıp ürettiği onlarca donanım, bilgisayarlar. KIZILELMA'da yüzden fazla bilgisayar var. Bayraktar TB2'de bu sayı 40'tı. KIZILELMA kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin Akdeniz'de bayrak dalgalandıran TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak. Bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rolü olacak. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Türkiye'nin ilk uçak gemisi RUMELİ- TRAKYA'nın da yapımına başlandı.





Baykar Yönetim Kurulu Başkanı / Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

SONUÇ

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST - 2025 yılı, kardeş vatan KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'nde 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası alanında yapılacak. KKTC'de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda teknoloji ve inovasyonun kalbi Ercan Havalimanında atacak. TEKNOFEST Drone Şampiyonası - KKTC Etabı, hız, kontrol ve teknik becerilerin sınandığı, adrenalin dolu anlara sahne olacak. Siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerin sergileneceği HackMasters - Mavi Vatan Yarışması'nda ise katılımcılar, kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini gösterecek. KKTC Teknoloji Yarışmaları'nda katılımcılara toplam 5 milyon TL'nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak. EVET! TÜRK GENÇLERİ, KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN DÜNYAYA MESAJ VERECEK!