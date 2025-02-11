Şaibeli kurultay için soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara’da gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “şaibe” iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. İddialar arasında, kurultay sürecinde delegelere para, telefon ve ev gibi menfaatler sağlandığı öne sürülüyor. Öte yandan soruşturma partide tam da Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim tartışmalarının yaşandığı dönemde bomba etkisi yarattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteaki Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ekim-2023 CHP kurultayı gecesinde 'tuhaflıklar' olmuş, seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu,'beni arkadan hançerlediler' diyerek açıklamalar yapmıştı.

CHP kurultayında, ilk turda, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in eşit oy aldığı, bu durumun 'ilginç' bir şekilde değiştirildiği iddia ediliyordu. İddialara göre, "18 oy Kemal Bey'den geçersiz sayılıyor. Bu arada da 745 oy, 700 küsur oy Kemal Bey'e delegelerden aday olması için toplanan bir oy var. 700 kişilerde 628'de kaldı diye hem gelen belediye başkanları hem il başkanları kendi delegelerini kontrol ediyorlar.

Acaba kim verdi, vermedi diye. Kemal Bey'in odasında bunun hesabı yapılıyor. Tam bu aşamada odaya giren herkes diyor ki; benim delegeme telefon verilmiş. İçinde soğuk cüzdan var. İş adamları da bunları söylüyor.

Bir diğeri geliyor diyor ki; benim delegeme ev verilmiş. 70 delegeye ev verildiğini söyleyenler vardı." Ankara savcılığının öncelemesi, CHP'de deprem etkisi yapacak gelişmelere gebe olacağa benziyor.

YAVAŞ'TAN KIRMIZI KART

CHP demek, "Kulis, manevralar, dar alanda kısa paslaşmalar, hizipler savaşı ve ayak çelmelerinin bitmediği bir parti" demek olduğunu yazmaktan biz yorulduk, CHP yöneticileri yorulmadı. Bir haftadır CHP'de göz gözü görmüyor. Cumhurbaşkanı adayı belirleme öyle bir noktaya geldi ki, manevralar baş döndürüyor.

Özel'in, partisinin geçen haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı 12 konuşmada, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini açıklaması CHP'de yangın başlatmıştı, Özel-İmamoğlu'nun, CHP üyeleriyle CUMHURBAŞKANI ADAYI belirleme taktiğine, Yavaş'ın KIRMIZI KART göstermesi parti içi hiziplerin baş döndüren manevralarına yol açmıştı.

CHP'DEKİ YANGINI SÖNDÜRMEK amacıyla, önceki gün (9 Şubat 2025 Pazar günü) Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş toplantı yaptılar. FOTOĞRAFA BAKMAYIN. 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından Özgür Özel, üç ismin fotoğrafının yer aldığı, mesaj yayınladı. Güler yüzlü bir fotoğraf verilmek hedeflenmişti, ama toplantıda Mansur Yavaş'ı ön seçime girme konusunda ikna edemediler.

Yangını söndürme telaşı içindeki ÖZEL, İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'I BARIŞTIRAMADI. ORTAK KARAR ÇIKARTAMADI.

TOPLANTIDAN SIZAN HABERLER

ÜÇLÜ toplantıda, Mansur Yavaş'ın ön seçim için erken olduğu yönündeki görüşünü tekrarladığı ve ön seçim kararından vazgeçilmemesi halinde kendisinin aday olmayacağını tekrarladı.

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Ancak bunun şimdiden partililer arasında büyük bir ayrışmaya yol açacağını düşünüyorum bunun belirtileri de kendini göstermeye başladı" endişesini de dile getirdi. Ayrıca ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın da sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğine işaret etti. Gerekçelerini anlattı. Üçlü toplantıdan sızan bir bilgiye göre, Mansur Yavaş 'YEDEK ADAY' çıkışında bulundu, Özel'e "Eğer cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok.

DOĞRUDAN AÇIKLAYIN. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP'li üyelerle değil, tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın" önerisini tekrarladı.

CHP'DE KALACAK MI?

Üçlü toplantıda Yavaş'ın, aday olmamasının partiden ayrılacağı olarak yorumlanmaması gerektiğini, asla partiye ve partinin adayına zarar verecek açıklamalarda bulunmayacağını da ifade ettiği kulislere sızdı. YANGIN DEVAM EDERKEN ...CHP İÇİNDEKİ SAFLAR BELİRGİNLEŞTİ. Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş'ın 3'lü toplantısı sonrası CHP'de durum şöyle: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Ekrem imamoğlu, Mansur Yavaş katılmasa bile, ön seçim bastırıyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı destekliyor. CHP milletvekilleri (Kemalciler / Özelciler / Ekremciler olarak) saf tutmuş durumda. Kemalci milletvekilleri ön seçim istemiyor, bir deklarasyon yayınlamaları söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanlığı ön seçimi ERTELENİRSE.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beni hançerlediler" dediği Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu'ndan intikam almak amacıyla, olağanüstü kurultay için yeniden düğmeye basacağı konuşuluyor.

TARTIŞMALAR YAPILDI

CHP'nin en yetkili organı parti Meclisi dün Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş'ın üç toplantısını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sandığın hemen mi? yoksa, daha sonra mı? yapılması üzerinde tartışmalar yapıldı.

CHP'de, "ön seçim" yapılması halinde, sandıktan cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise parti üyeleriyle ön seçim formülünü, "Mansur Yavaş'ı adaylık yarışı dışında bırakma hamlesi" olarak görüyor.

CHP'Lİ VEKİLLER SAFLANDI

Bilindiği gibi, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP TBMM grubu çoğunluğu, 95 milletvekili Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na imza vermiş ve desteklemişti. Kulislere göre, "Halen, CHP TBMM grubunda 133 milletvekilinden 55'i Kemal K��lıçdaroğlu'nu destekliyor. 30 Mart'ta ön seçim yapılırsa, Ekrem İmamoğlu ile üç ismin saha yarışması gündeme giriyor. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Antalya Muratpaşa İlçe Belediye başkanı Ümit Uysal aday olmayı bekliyor.

MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?

ÖN seçime girmeyecek Mansur Yavaş'ın yol haritasında ne var? CHP kulislerine göre, Yavaş seçime girerek değil girmeyerek etkisini göstermek isteyebilir. Sahne dışında kalarak güç toplamaya devam eder. Ön seçimde de tüm üyeler oy kullanacak mı? sorusu akıllarda, diyelim, CHP'nin 1.6 milyon üyesinden sadece 500 bini ön seçime katıldı. Bu olayla seçilmesi söz konusu olacak Ekrem İmamoğlu yeterli desteği almış olacak mı? Verilmeyen her oy Mansur Bey'e yazar. Önümüzdeki 3 yıl çok şeye gebe" deniyor.