Bölgesel ve küresel tehditlere karşı siyasi ve iktisadi istikrar içerisinde ülkemiz jeopolitik gelişmelere hazır. Başkan Erdoğan’ın gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler ülkemizi, Avrasya’nın kilit ülkesi pozisyonuna getirirken önümüzde yeni fırsatların kapısını da aralıyor. Türkiye yeni bir tarih yazıyor.

Yaşadığımız günlerde yeni dünya düzeni inşa ediliyor. Dengeler değişiyor. Yeni jeopolitik hatlar çizilirken, çok bilinmeyenli küresel siyaset denklemleri ortaya çıkıyor. Yaygınlaşan jeopolitik çekişmeler, ekonomik restleşmeler ve stratejik cepheleşmeler devamlı yeni mevziler elde edip farklı boyutlar kazanıyor. Böylesi kaotik ortam ve şartlarda gelişmeleri çok iyi okuyan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye için tarihi bir fırsatlar kapısı aralanıyor. Bölgesel ve küresel tehditlere karşı siyasi ve iktisadi istikrar içerisinde ülkemiz, yıllık değil, aylık ve günlük jeopolitik gelişmelere A, B ve C planlarıyla hazır, gerektiği anda Bağımsız Türkiye duruşunu sergiliyor. Başkan Erdoğan-Türkiye'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler ülkemizi, AVRASYA'NIN KİLİT ÜLKESİ pozisyonuna getirirken, önümüzde yeni fırsatların kapısını aralıyor. Son aylardakı müthiş gelişmeler, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni dönemin kapılarını açtı.

AVRUPA'DA ERDOĞAN RÜZGARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Putin'le adeta kanka pozisyona gelmesi, Avrupa'yı kritik olaylarda devre dışı bırakması AB liderlerini panikletti. Kıvranmaya başladılar. Türkiye'yi yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletmelerinin ıstırabını yaşıyorlar. ABD-Rusya beraberliği Avrupa'yı korkuturken, gözlerini Başkan Erdoğan'a çevirdiler. Zaten enerjisi olmayan, yaşlı nufusu ile bunalım yaşamaya çalışan Avrupa Birliği, Başkan Erdoğan'ın yakın coğrafyasındaki kilit ülke, etkili konumundan dolayı daha yakın olmaya çalışıyorlardı. Trump'ın devre dışı bıraktığı süreçte,Ukrayna meselesıne uzak kalmaları, Avrupa güvenlik mimarisinin zayıflığı karşısında, sadece bir ay içinde, Avrupa liderlerinin Erdoğan'la buluşma, görüşme ve işbirliği için Ankara'ya gelişleri arttı. Başkan Erdoğan, Avrupa liderlerinin paniklemesi sürecinde, 24 ŞUBAT 2025 günü, tarihi bir açıklama yaptı. ERDOĞAN, "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye ve Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir." Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasinin ciddi bir krize ve darboğaza girdiğine dikkat çeken Erdoğan, bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen liberal demokrasinin artık eski gücünü, eski itibarını ve etkisini yitirdiğini kaydetti. Liberal demokrasinin topluma rota çizmekte, siyasete anlam kazandırmakta, insanlara umut ve güven vermekte yetersiz kalmakta olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hayat gibi siyasette boşluk kabul etmez. Batı'da bugün yaşanan durum işte budur" demişti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR

Peki, Erdoğan'ın bu tarihi açıklamasının yapmasından önce bir içinde neler olduğuna bakalım? Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ankara'ya ziyaret gerçekleştirerek Erdoğan ile görüştü. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyareti ile ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı yüz yüze görüşmede, "savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere Türkiye-Almanya ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığını" belirtti. Steinmeier'in, Türkiye'nin Avrupa Birliği yeni dönem ilişkileri ve Ortadoğu'da yaşanan kritik gelişmeler kapsamında İsrail ve Suriye'deki son durumu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze değerlendirildi. 7 ŞUBAT 2025. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. 18 ŞUBAT 2025. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Ankara'da Başkan Erdoğan'la buluştu.

DÖRT LİDER ARASINDAYDI

Türkiye'ye güvendiğini söyleyerek Türkiye'nin garantör olması için yardım istedi. 23 ŞUBAT 2025. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı ile görüşmeye giderken, Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. AB lideriyle yapılan toplantıda ele alınan konular üzerinde detaylı bilgi verdi. 24 ŞUBAT 2025. Macron, Trump'la konuşurken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'ya geldi, Putin'den özel mesaj getirdi. Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Rubia işle yaptıkları görüşme hakkında detaylı bilgi verdi. 24 ŞUBAT 2025. FRANSIZ LE POINT DERGİSİ: 2025 yılına damga vurması beklenen dünya liderlerini kapağına taşıdığı özel bir sayı yayımladı. Dergi, küresel siyasetin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladığı 4 lider arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gösterdi. 25 ŞUBAT 2025. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile AB ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ

Görüşmede Costa'yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Erdoğan, ilişkilerin canlandırılmasının Türkiye ile AB'nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel'den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti. Avrupa'nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye'nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye'nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını belirtti. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. 28 ŞUBAT 2025. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ABD Başlkanı Trump'la görüştükten sonra Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı ve UKRAYNA TOPLANTISI düzenleyeceğini söyledi. VE...3 MART 2025. İNGİLTERE BAŞBAKANI TRUMP'A KARŞI AVRUPA'NIN NE YAPACAĞINI BELİRLEMEK İÇİN TOPLANTI DÜZENLEDİ.

TOPLANTININ ÖNEMİ BÜYÜK

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Londra'daki Ukrayna konulu toplantıya katıldı. Gündemde ne var, Ankara ne diyor? ABD Başkanı Donald Trump CUMA AKŞAMI ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Oval Ofis'te kameralar önünde sert davranmış, tartışma nedeniyle iki ülke arasında imzalanması planlanan mineral anlaşması imzalanamamıştı. Trump'ın tavrına karşı Avrupa liderleri tek tek Zelenski'ye destek mesajı yayınlamıştı. Zelenski, Washington'dan Londra'ya gelmiş, İngiltere Başbakanı Stermer tarafıdan çok sıcak karşılanmıştı. Tartışmanın dünya gündemine oturmasının ardından İNGİLTERE Başbakanı kritik bir UKRAYNA toplantısı düzenledi. Fidan'ın Erdoğan'ı temsilen katıldığı bildirilen toplantıda Ukrayna- Rusya savaşının çözümüyle ilgili gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuluyor. Başkan Erdoğan-Türkiye'nin savaşın başlangıcından bu yana savaşın çözümü kapsamındaki çabalarının altını Fidan toplantıda çizerek ve "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına" vurgu yaptı. Fidan'ın, Türkiye'nin çözüm müzakereleri için ev sahipliği yapma rolü üstlenmeye hazır olduğunu tekrar ifade etti. Londra toplantısının anlam ve önemi büyük. AVRUPA TRUMP'A KARŞI UYGULAYACAĞI YOL HARİTASINI DEĞERLENDİRİYOR.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, BİR TARAFTAN 'Terörsüz Türkiye' paradigmasını İLMEK İLMEK ÖRERKEN ve PKK'yı toprağa gömecek hamleleri sürdürürken, TARİH YAZACAK JEOPOLİTİK HAMLELER yapılıyor. Avrupa'nın gözü, kulağı Başkan Erdoğan'da. Türkiye Avrasya'nın kilit ülkesi. Evet. "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara kadar içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir." BÜYÜK HEDEF 2071. KIZIL ELMA.