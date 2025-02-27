Terör örgütü PKK toprağa gömülüyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefi için söz konusu sürece desteğinin ardından atılan adımlar SONUÇ VERDİ.

Teröristbaşı Öcalan silah bırakma çağrısında bulundu ve 'PKK kendini feshetmeli' mesajını verdi. Öcalan, Türkiye'deki siyasi ortamın değişen havasına dikkat çekerek, "Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle oluşan bu iklimde, silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu tarihi sorumluluğu üstleniyorum" dedi. Son olarak Öcalan, PKK'nın kendisini feshetmesi gerektiğini belirterek, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendisini feshetmelidir. Devlet ve toplumla bütünleşmek için bu karar alınmalıdır" mesajını verdi. PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.



KÜRT-TÜRK İLİŞKİLERİ

1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nın; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.



TARİHİ BİR GÜNDÜ

16 Şubat sabahı Başbakanlıkta idim. Rahmetli Başbakan Ecevit heyecanla TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN Kenya'da yakalandığını ve MİT tarafından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. O gün tarihi bir gündü. Aradan 25 yıl geçti. İmralı'dan PKK'ya fesh kararı alın notu verildi. Yine tarihi bir gün. 29 Şubat 2025 tarihini asla unutmayalım. BÜYÜK TÜRKİYE yolunda büyük engel aşılmıştır. PKK'yı mayın eşeği gibi kullanan ABD, Avrupa, yabancı istihbarat servisleri ellerinden oyuncakları alınmıştı. Terörsüz Türkiye, BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürüyecek. BU MUHTEŞEM GÜNLERİ AZİZ MİLLETİMİZE YAŞATAN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'YE SONSUZ TEŞEKKÜRLER.

ALLAH RAZI OLSUN.



DÜNYAYA 2. MESAJ

TÜRKİYE 2 SÜPER GÜCÜ (ABD-RUSYA) İSTANBUL'DA BULUŞTURDU. Dünyanın gözü İstanbul'da. Türkiye dünyanın iki küresel gücü ABD ile Rusya'yı İstanbul'da buluşturdu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD ile Rusya arasında arka kapı görüşmelerinde, çok önemli toplantının İstanbul'da yapılmasında anlaştılar. Ve Rusya ve ABD arasındaki sistematik sorunların düzeltilmesi ve normalleştirilmesi kapsamında, iki ülkenin diplomatları ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görüştüler. ABD heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter, Rus heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev başkanlık etti. (Darçiyev, şu anda boş olan Rusya'nın Washington Büyükelçisi görevi için öne çıkan bir aday.)

ERDOĞAN'IN ROLÜ

ABD ve Rusya'nın İstanbul görüşmesinde şu konuları ele aldıkları öğrenildi: İki taraf, karşılıklı büyükelçiler atayacak. Ekonomi, enerji, uzay ve diğer alanlarda işbirliğinin yeniden başlatılması için diyaloğun devamına karar verildi. Ukrayna'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, sorunun temel nedenlerinin çözülmesi, sağlam uzun vadeli barışın sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması, ateşkes için Trump ve Putin'e son raporun verilmesi. Nükleer silaha sahip ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Rusya ile ABD arasında, uluslararası meselelere dair iletişimin yeni büyükelçilerin atanmasıyla yeniden başlatılması konusunda mutabık kalındı. DÜNYADA DENGELER DEĞİŞİYOR: YENİ DÜNYADA ERDOĞAN'IN ETKİN ROLÜ. Her yüzyılda bir, bir sarkaç gibi YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULUYOR. (20. yüzyıl 1915-1930 arasında inşa edilmişti, sona erdi.) Yaşadığımız günlerde, 21. yüzyıl düzeni (2015-2030) inşa edilirken, dengeler yeniden şekilleniyor. Stratejik ortaklıklar da buna bağlı olarak yeniden dizayn ediliyor.



SATRANÇ TAHTASI

Küresel sistemin dönüşmekte olduğu bir süreçte Büyük Güç Rekabeti, bugün kaos ve karmaşıklıkla harmanlanmış risklerle dolu bir dünyayı da içeriyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan - Türkiye'de yaşanan bu değişimi çok iyi okuyarak stratejik hamleleri ile bu yeni dünya şekillenmesinde BARIŞ ARABULUCULUĞUNDA aktif rol alıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, Ukrayna savaşı ve ABD'nin tetikçisi olarak Siyonist İsrail'in Gazze saldırısı ve Orta Doğu'da yarattığı kaos-kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Dengeli, itidalli ve hakkaniyetli politikalarla bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönetiyor. Yönetmeye de devam ediyor.

Erdoğan'ın gerçekleştirmekte olduğu jeopolitik-jeoekonomik hamlelerinin en önemlisi, dünyanın süper güçlerinden birisi, komşusu Rusya lideri Putin ile devam eden yakın ilişkileri. Dünyanın bir diğer küresel gücü Amerika - Trump ile ileri seviyeye taşıyor. Elbette, bu stratejik gelişmeleri dünyanın bir diğer küresel gücü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping çok yakından takip ediyor. Erdoğan - Türkiye'nin stratejik hamlelerinin somut sonuçlarından birisi İSTANBUL'DA ABD ile Rusya'yı buluşturmasıdır. Bu buluşturmanın nihayetinde UKRAYNA SAVAŞI'NIN İSTANBUL'DA sona erdirilmesine YOL AÇMASI BEKLENİYOR. Trump ile Putin'in İstanbul'da buluşması için mekik diplomasisi sürüyor.