Enerji denklemlerini değiştiren Türkiye

Bilindiği gibi, günümüzde en çok konuşulan konu, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'nın NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNE ÇÖKMEK istemesi.

MÜJDELER OLSUN! Türkiye'miz için nadir toprak elementlerinde müthiş bir gelecek var. Nadir toprak elementlerinin, TORYUM madeni ile birlikte olduğu belirlendi. Türkiye, TORYUM konusunda dünyanın 2 numarası.

Allah vergisi Toryum'a sahip olan ülkemizin geleceği parlak.

Eskişehir - Beylikova/Sivrihisar yöresinde, 1 milyon ton kadar Nadir Toprak Elementleri (NTE) ve 350 bin ton dolayında Toryum (Th) bulunuyor. Dünyada enerji krizi yaşanırken ve yeşil enerjiye yöneliş varken, Türkiye toryum rezervleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye, işlendiğinde toryum rezervleri ile dış bağımlılığı tamamen bitirecek bir kapasiteye sahip.

YÜZDE 20'LİK PAY

Türkiye, dünyada toryum rezervi konusunda ikinci sırada. Dünyada toplam 6,35 milyon ton toryum kaynağı bulunuyor. Türkiye ise şu anda toplamda 790 bin ton toryum rezervine ulaştı. Daha önce Türkiye'deki toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğu dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda "Enerjide çok daha farklı alanlar açılacak" diyerek, Türkiye'nin saklı bir hazineye sahip olduğunun sinyalini vermişti. Şu ana kadar bulunan toryum rezervleri ile dünyada yüzde 20'lik paya sahip olan Türkiye, gerekli reaktörleri geliştirmesi halinde, bağımsız ve çok büyük bir enerji kaynağına kavuşması mümkün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Türkiye, yakın coğrafyamızda gerçekleştirdiği jeopolitik - jeoekonomik hamlelerle, enerji denklemlerini değiştiriyor.

DOĞAL BİR KÖPRÜ

Yüzyıl önce Derin İngiltere, hile ve desiselerle Musul ve Kerkük'ü Anadolu topraklarından koparmış, Türkiye'yi enerjiden mahrum bırakmışlardı. Büyük Allah'ın Takdiri İlahi'si, aradan yüzyıl geçtikten sonra, çevresinde dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkeleri bulunan Türkiye, bu kaynakların Avrupa'ya ulaştırılmasında doğal bir köprü konumunda. Türkiye, uyguladığı yeni enerji politikaları sayesinde önemli bir bölgesel enerji merkezi haline geldi. Türkiye'nin Enerji Merkezi Oluşuyla Avrupa'nın Durumu;

Başta Almanya, Fransa ve Avrupa ülkeleri, petrol ve doğalgaz temin edebilmek için Erdoğan'ın gözüne bakar duruma geldi.

Avrupa'nın enerji tedariki için Türkiye'ye bağımlılığı artarken, Türkiye enerji denkleminde kilit ülke konumuna yükseldi. Bugün, 2040'larda yerine oturması beklenen YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDİLİYOR. Büyük çapta bir küresel değişim yaşanıyor.

Değişmeyen bir gerçek var ki o da, dünyada jeopolitik değişimlerin en sık gerçekleştiği sıcak noktaların kesişim noktasında TÜRKİYE'nin yer alması. Türkiye'nin dünyada eşi benzeri olmayan jeopolitik konumu, başta enerji olmak üzere, yeryüzünde başka hiçbir ülkenin asla sahip olamayacağı çok önemli avantajları beraberinde getiriyor.

ALBAYRAK ETKİSİ

Dünyadaki değişim ve gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Erdoğan - Türkiye, her alanda çok büyük bir zihinsel ve yapısal dönüşüme imza atarken, gerçekleştirdiği reformların en önemlilerinden biri de hiç kuşkusuz enerji ve enerji jeopolitiği alanlarında gerçekleşti. Bu bağlamda Türkiye'nin yeni enerji jeopolitiğinin temelleri, Berat Albayrak'ın 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılmıştı.

Erdoğan'ın dış politikalarının temelini oluşturan "yerli ve milli" kavramlarından yola çıkarak şekillendirilen Türkiye'nin yeni enerji politikalarının temelini, enerjide kendi kendine yetebilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması oluşturdu.

Bu hedef doğrultusunda çevremizdeki enerji kaynaklarının Türkiye'de boru hatlarıyla birleştirilmesi, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve enerji çeşitliliğinin artırılması amacıyla nükleer enerjinin kaynaklarımıza dahil edilmesi noktasına ulaşıldı. 1) TANAP ve Güney Gaz Koridoru: İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin en önemli göstergelerinden biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkasını oluşturuyor. Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun (1811 km) ve en büyük çaplı (56") doğal gaz boru hattı olan TANAP sayesinde, Azerbaycan'ın Şah Deniz Sahasında üretilen doğal gazı Türkiye ve Avrupa'ya taşıyor.

IRAK PETROLÜ

2) Türkmenistan Gazı TANAP'a Bağlandı; Türkiye ile kardeşlerimiz Türkmenistan arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazı TANAP'a bağlandı. 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye gaz akışı başlayacak. İlk etapta 1,3 milyar metreküplük doğal gaz Türkiye'ye ulaşacak. Türkmenistan, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkelerden biri.

Bu kaynaklar daha önce Batı'ya gitmezken, şimdi Türkiye'ye yönlendirilmesi, 30 yıllık rüyamızın gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor. 3) IRAK PETROL VE DOĞAL GAZI TÜRKİYE'YE YENİDEN GELİYOR. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Türkiye'ye petrol ihracatının MART ayında yeniden başlayacağını duyurdu.

Erbil - Kürt Bölgesel Yönetimi'nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceği ve bunun Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceği açıklandı. Mart 2023'te uluslararası tahkim mahkemesi kararıyla durdurulan sevkiyat, 2025'te yeniden başlayacak.

KARADENİZ GAZI

2025'in ilk çeyreğinde günlük 10 milyon metreküp üretime ulaşılması hedefleniyor. Yeni keşiflerle 2028'de konutların doğalgaz talebinin tamamının yerli üretimle karşılanması planlanıyor.

Sakarya Gaz Sahası, yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir bölge.

Türkiye'nin üretim yaptığı kısım 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan.

Toplam sahanın sadece yüzde 25'inde keşif yapıldı. Geri kalan bölgelerde yeni sondaj çalışmaları sürüyor. Göktepe-1 ve Göktepe-2 bölgelerinden yeni keşif haberleri bekleniyor. Türk sondaj gemileri 2025 yılında Doğu Akdeniz'de yeniden aktif çalışmalara başlayacak.

Kıbrıs Rumlarının ihtilaflı bölgelere çökmesi önleniyor. Türkiye, 5., 6. ve 7. parsellerde yeni enerji planlamaları yapıyor. Türkiye, Somali'nin Kızıldeniz karasularında 3 blokta petrol ve doğalgaz aramalarına başladı. Her bir blok 5 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Deniz derinliği 2 bin - 3 bin metre, sondaj faaliyetleri toplamda 7 kilometrelik derinliğe kadar ulaşacak.

Türkiye, keşif yaptığı bu bölgede çıkarılan petrol ve gazın işletme hakkına sahip olacak. Türkiye ve Somali arasında yapılan anlaşma ile Türkiye'nin arama, çıkarma ve işletme yetkisi bulunuyor. Bu anlaşma, her iki ülke için tarihi bir adım niteliğinde.

SONUÇ

GABAR DAĞI'NDA PETROL FIŞKIRIYOR!

Bölücü terör örgütü PKK'nın tamamen bitirilmesiyle, GABAR DAĞI'NDA her gün artan bir şekilde petrol üretimi yapılıyor. Şu anda Gabar'da 41 kuyuda günlük 50 bin varil üretim var. Hedef, üretimi günlük 100 bin varile çıkarmak. TÜRKİYE, son yıllarda gerçekleştirdiği enerji atılımlarıyla hem kendi enerji güvenliğini sağlıyor hem de bölgesel enerji denkleminde kilit oyuncu haline geliyor!