Ankara’da göstermelik Yavaş-İmamoğlu görüşmesi

CHP'de Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası hız kazanırken, Genel Başkan Özgür Özel ise, oynanan Bizans oyunlarını gizlemek için yoğun çaba harcıyor. İmamoğlu'nun Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde Yavaş ile yaşadığı gerilim gözlerden kaçmadı.

23 Mart'taki göstermelik Cumhurbaşkanı aday seçimi daha yapılmadan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Avrupa'da, "Adayımız İmamoğlu" açıklamasıyla tırmanan tartışmalar sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık görevlerini bir kenara bırakarak başlattığı il ziyaretlerinin ANKARA ayağında tansiyon çok yükseldi. Özel ile anlaşmış olarak tek aday girdiği parti içi ön seçimi, sözde demokratik bir yarışa (!) çevirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun ANKARA TOPLANTISI öncesi, Mansur Yavaş'ın kırgınlığı açıkça görüldü. Bilindiği gibi, Ekrem İmamoğlu'nun ANKARA toplantısına Mansur Yavaş katılmayacağını önceki gün açıklamıştı. Bu gelişme CHP'yi karıştırdı. CHP içi kavganın gizlenmesi için, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı ziyaret etmesini sağladı.

"KİMSENİN YEDEĞİ OLMAM"

İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın GÖSTERMELİK görüşmesinde Özgür Özel'in planı tutmadı. Samimi olmayan, sıcak geçmeyen görüşmede, Mansur Yavaş ikna edilemedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki göstermelik görüşme sonrası Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: "Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm.

Kendisine ziyareti için teşekkür ediyor, eğilim yoklamasında başarılar diliyorum." Gazetecilerin, "Sizin kimsenin yedeği değilim ancak kendi siyasi yol haritam var" dediğinin hatırlatılması üzerine Mansur Yavaş: "Yedeklik şöyle bir şey; kimse kimsenin yedeği olmaz. Kimse birbirinin yedeği falan olmaz.

Böyle adlandırılmak, böyle düşünmek Ekrem Başkan'a karşı da terbiyesizlik, bana karşı da terbiyesizliktir" dedi.



PROGRAM GERGİNLİĞİ

Mansur Yavaş görüşme sonrası Ekrem İmamoğlu'nun şov yaptığı ANKARA TOPLANTISINA KATILMADI. Toplantıya, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları katıldı. 23 Mart'taki ön seçime ilişkin turlarını Ankara'da sürdüren Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bu kez program gerginliği yaşandı. Mansur Yavaş, "Önceden ayarlanmış programım var" gerekçesini göstererek İmamoğlu'nun Ankara şovuna katılmayacağını açıkladı. Yavaş'ın, "Henüz İmamoğlu, CHP'nin kurumsal bir adayı değil" diyerek programa olumsuz yaklaştığı öğrenildi. Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun ANKARA TOPLANTISINA KATILMAYACAĞINI açıkladıktan sonra, aynı günün akşamı bir TV programına katılan eski basın danışmanı, bir açıklamada bulundu. Yavaş'ın, "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum" mesajını paylaştı.



NE YAPSA OLMUYOR

Sanatçı Emre Aydın'ın "Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi" şarkısının sözleri, adeta Mansur Yavaş ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandemi arasındaki psikolojik savaşı anlatıyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandeminın kurguladıkları Cumhurbaşkanlığı adaylığı tiyatrosunda Mansur Yavaş seyirci. Gelişmeleri çok yakından takip ederek, kendi ajandasını adım adım uyguluyor. Görünen tabloya göre, İmamoğlu da TEK CHP ADAYI olarak Saraçhane medyası ve özel ajansı planlarını uyguluyor. Adaylığına hakiki manada meşruiyet kazandırmak ve hakkındaki yasal takibata karşı siyasi zırh elde etmek için Özgür Özel'le kol kola yürüyor. Bu amaçla, İmamoğlu, Özgür Özel'i Genel Başkan seçtirmenin avantajıyla 1.7 milyonu CHP üyesinin çoğunluğunu 23 MART CHP İÇİ SANDIĞA taşımayı hedefliyor. Ancak arka arkaya yapılan anketlerin hepsinde Mansur Yavaş, hep Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkıyor. Özel ve İmamoğlu'nun, bu anketlerden rahatsız oldukları ama belli etmedikleri, bu arada Mansur Yavaş'ın önüne nasıl geçileceğinin yolunu aradıkları gözleniyor.

TARTIŞMADA YENİ BOYUT

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yasaklı olması halinde YEDEK ADAY olduğuna ilişkin sosyal medya yazılarına tepki gösterirken, bir başka YEDEK ADAY konuşmaları CHP'yi karıştırdı. İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonları sonrası, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde, "Özgür Özel doğal adaydır" fısıltıları arttı. Daha önce "İki forvetim var" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un çıkışı dikkat çekti. Özgür Özel'in desteğiyle Ankara İl Başkanı seçilen Erkol'un "Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel, doğal adaydır" diyerek, Özel'in yarışta yer alması gerektiğini savunması CHP parti içinde konuşuluyor. 23 Mart'ta CHP içi sandıklardan Ekrem İmamoğlu tek aday olduğu için çıkacak. Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki davaların sonucu kaderini belli edecek. Yasaklı hale gelebilir. Yargıtay'a gitmesi muhtemel davalar hakkında verilecek karar sonrası, İmamoğlu'nun durumu belli olur.

SONUÇ

HER AN yeni sallantılar olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle, 2023 kurultayının iptal edilmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Özgür Özel, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaparak, verdiği sözleri yerine getiriyor. Şu anki tabloya göre, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı yolları Mansur Yavaş için kapanmış görünüyor. Ancak Mansur Yavaş'ın izlemekte olduğu ve yaptığı konuşmalara bakılırsa, merkez sağ ve milliyetçi kesimin cumhurbaşkanı adayı olmak için bağımsız aday olarak yola çıkacağı konuşuluyor. Yavaş hemen hareket etmeyecek, İmamoğlu hakkındaki yargı süreçlerinin tamamlanmasını bekleyecek. İşte bu durum üzerine çıkan, YEDEK ADAY kulislerini yalanlıyor.

LAKİN "Bekle, gör, hareket et" pratiği ışığında, ibrenin tekrar kendisine dönme ihtimalini görmek istiyor. Ama tüm yollar tıkandığında, bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa gireceği söyleniyor. CHP'DE OYUN BİTMEZ...