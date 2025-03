Başkan Erdoğan’ın PKK tasfiyesi adımı

Bölücü terör örgütünün tasfiye sürecinin 2. aşamasında siyasette çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda Suriye'de yaşanan olayların arka planına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi, Özgür Özel - CHP'nin Lazkiye olaylarının peşine takılması nedeniyle sert şekilde uyardı. Erdoğan, AK Parti grup toplantısından çıkarken, gazetecilerin "DEM Parti heyetiyle görüşür müsünüz?" sorusuna "Randevu istenirse veririm" yanıtını verirken, bölücü terör örgütü PKK'nın tasfiye sürecinin 2. aşamasında çok anlamlı bir adım attı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tüm riskleri alarak Aziz milletimizin kardeşliğini güçlendirme ve ülkemizin bölgesel güç - küresel aktörlüğünü tahkim etmeye yönelik başlattıkları TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecinde güçlü bir irade ortaya koydular.



YENİ ADIMLAR YOLDA

TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecinde TBMM'de önemli ziyaretler ve fikir alışverişleri oluyor. DEM Parti heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecekler. AK Parti ve MHP ziyaretlerinin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Feti Yıldız ve Faruk Aksu ile görüşecek. AK Parti'den ise yine Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile görüşülmesi bekleniyor. DEM heyetinin tüm partilerle görüşmesinden sonra edindikleri izlenimleri ziyaret edecekleri Başkan Erdoğan'a anlatacakları belirtiliyor. Başkan Erdoğan'ın DEM heyetini kabulünden sonra, TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE PKK'NIN TASFİYESİ yolunda yeni adımlar atılmaya başlanacak. Erdoğan, Beştepe'deki iftar töreninde PKK'nın tasfiyesine yönelik önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız" dedi.



GÜVEN İKLİMİ TESİSİ

"Sultan Alparslan ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak el ele vereceğiz" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Küresel güç rekabeti bölgemizde cereyan ettiği için her türlü gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemiz lehine olacak şekilde yönetmek, yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye, maruz kaldığı onca ihanete ve saldırıya rağmen güvenlik noktasında zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır. Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız. Amacımız, hiçbir güvenlik görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir." Önceki akşam iftar programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin de önemli mesajlar verdi: "Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır."



TÜM BÖLGEDE BARIŞ

Erdoğan şöyle devam etti: "Sadece Gazze'de, Batı Şeria'da değil tüm bölgede barış, huzur istiyoruz. Farklı inanç, mezhep, etnik unsurların yan yana yaşadığı bir bölge hayal ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz. Suriye'de dün imzalanan mutabakat eksiksiz yerine getirilmeli ve uygulanmalı. Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecek. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır." ifadelerini kullandı. "Araplar, Türkler, Kürtler olarak kardeşliğimizi yücelttiğimiz ölçüde, oyunları bozar, geleceğimizi güvence altına alabiliriz." diyen Başkan Erdoğan, "Birbirimizin elini tutmaktan, birbirimize sıkıca kenetlenmekten, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermekten başka kurtuluş yolunun olmadığını aklımızdan lütfen çıkarmayalım. Rabb'im bizleri her türlü fitneden, çatışmadan, emperyalistleri sevindirecek kardeş kavgasından muhafaza buyursun." diyerek geleceğe ilişkin değerlendirme yaptı.



FİTNE PEŞİNDELER

Başkan Erdoğan, Suriye'de son yaşanan olayların arka planına ilişkin önemli açıklamalar yaptı: "Gerek bölgemizde gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu süreçten geçiyoruz. Sudanlı kardeşlerimiz istikrarsızlıkla boğuşuyor. Gazze'deki ateşkes, Siyonist rejimin tüm şımarıklıklarına rağmen güçlükle de olsa devam ediyor. Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor." "Zorluklara aldırmadan, engellere takılmadan, kurulan tuzaklara düşmeden kardeşliğimizden, tarihimizden, binlerce yıllık köklü tecrübemizden güç ve cesaret alarak merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle hayra motor, şerre fren olmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kurumlarımız Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar gönül ve kültür coğrafyamızdaki hizmetleri ile milletimizi en güzel şekilde temsil ediyorlar." "Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Türkiye olarak sadece iyilik sancağını değil, barışın, güven ve huzur veren iklimini başta mazlum coğrafyalar olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Daha adil bir dünya mümkün şiarıyla yürüttüğümüz çabaların semerelerini toplamaya başladık. Türkiye'yi bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz."

ÖZEL'E ELEŞTİRİLER

Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hem Suriye olayları bağlamında hem de izlediği negatif iç politik konuşmaları dolayısıyla uyardı: "Yıllarca bizi Türk-Kürt, Laik-Antilaik, İlerici- Gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar, sizin de takip ettiğiniz üzere son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla aynı zamanda İstiklal Marşımızda vücut bulan ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor. Tahrik siyasetiyle, nefret söylemleriyle, çoğu yalan ve çarpıtma olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor." "İşin daha vahim ve üzüntü verici yanı ise milletimize bu kötülüğü genel başkanıyla, yönetimiyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor." diyerek uyarılarına şöyle devam etti: "Biz Ramazan'ın gönülleri yumuşatan manevi iklimine saygımız gereği mümkün mertebe günlük siyasi tartışmalara girmiyoruz, girmeyeceğiz. 'Ey oruç, tut beni' hassasiyetiyle en azından bir ay boyunca siyasete farklı bir dilin, kültürün, anlayışın hâkim olması için gayret ediyoruz. Sataşmalara kulak asmıyoruz, hürmetsizlikleri dikkate almıyor, itham ve iftiralara mecbur kalmadıkça cevap vermiyoruz. Bilhassa CHP, kendisine biraz çeki düzen vermek, kendini hesaba çekmek, özeleştiri yapmak yerine giderek pervasızlaşıyor, nobranlaşıyor. Bunlarla da kalmıyor, ülkemiz ve demokrasimiz açısından oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar."