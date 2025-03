Çanakkale’yi dün geçemediler bugün de geçemiyorlar

YARIN 18 MART

2025. Büyük Türk Milletinin inancının, fedakârlığının ve azminin sembolü olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü.

Türk bağımsızlık mücadelesinin, azminin ve kahramanlığının en büyük örneklerinden biri olan Çanakkale Savaşı, Türk milletinin yeniden varoluş ve diriliş destanıdır. Çanakkale Zaferi, sadece millî tarihimizin değil insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanıdır. Çanakkale zaferi'ni muhteşem şiiri ile taçlandıran İstiklal Marşı yazarımız, Mehmet Ersoy'un ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ eserini çok daha iyi anlamak için YENİ TÜRKÇESİ ile tekrar tekrar okumalıyız.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kalabalık orduların yükleniyor dördü beşi, tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya ye yüzsüzce bir yığınak ki ufuklar kapalı! Nerde gösterdiği vahşetle "Bu: Bir Avrupalı" dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş, açılıp hapishanesi veya kafesi! Eski Dünya, Yeni Dünya, insanoğlunun bütün kavimleri, Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da Avustralya'yla beraber bakıyorsun:

Kanada! Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk; Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk. Kimi Hintli, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela... Hani, veba mikrobunu bile utandırır bu rezil istila! Ah o yirminci asır yok mu o soylu yaratık.

Ne kadar gözdesi varsa gerçekten alçak. Mehmetçiğin aylarca durup karşısına; döktü karnındaki sırları utanmazcasına. Maske yırtılmasa hâlâ bize güzeldi o yüz... Medeniyet denilen kahpe, gerçekten yüzsüz.

Sonra (o) alçağın yakıp yıkmak için kullandığı araçlar... Öteden yıldırımlar parçalıyor ufukları; Beriden zelzeleler kaldırıyor derinlikleri;

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; Sönüyor göğsünün üstünde o arslan askerin yerin altında cehennem gibi binlerce lağam.

Atılan her lağımın yaktığı; yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; O ne korkunç tipidir; savrulur insan parçaları...

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler! Ne çelik siperler ister ne siner düşmanından; alınır kale mi göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet ona, hâşâ, boyun eğdirebilir ki çünkü Allah'ın eseri o sağlam korunak sarılır, indirilir sağlamlaştırılmış yerler (bile). İnsan azminin yolunu kesemez insan yapısı eserler. Bu göğüslerse İlahi yapının sonsuz sınırı Allah "O benim en güzel eserim, onu çiğnetme" dedi.

Altüst ettiğin devirlere de yetmez o kitap... Seni ancak ebediyetler kapsayabilir. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mezar Sana kucağını açmış duruyor Peygamber.' Başkanımız Erdoğan, Emperyalistlerin Çanakkale'yi neden geçemediklerini çok veciz anlatıyor:

"Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek. Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif, şiirinde, "Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle tek vücut olup düşmana geçit vermemiştir. Milletimiz yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbi ile aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Asırlarca yürüttükleri yıkım çalışmaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar ruhun aynı ruh olduğunu gördüler anladılar."

SONUÇ

BAŞKANIMIZ Erdoğan'ın tüm riskleri göze alarak yürüttüğü TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ bağlamında, Emperyalistlerin bugün de Çanakkale'yi geçemeyeceklerini dile getirdi: "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Bizi biz yapan, bizi yeryüzünde milletlerin en azizi kılan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları koruyarak yeni nesillere aktarmaktır. Bizler, Çanakkale'de yan yana yatan kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla ülkemize yönelik her türlü hasmane tutum ve saldırı girişimlerine karşı millet olarak tek yürek halinde vatanımıza sahip çıkmalı, birliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmeye dört elle sarılmalıyız.Birlik ve beraberlik şuurunu diri tuttuğumuz, müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir başarı yoktur."