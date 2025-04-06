CHP’de tükürme kavgası

CHP için için kaynıyor. Bir kriz biterken, başka kriz başlıyor. Bugün, CHP olağanüstü kurultayında Özgür Özel, yeniden aday olacak. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de, aday oldu. Ümit Uysal için "tavşan aday" deniyor. Çünkü ilk günden beri Özel ve İmamoğlu'nu destekleyen bir isim. Özgür Özel'in, Parti Meclisi'nde yer almasını istediği isimlerden oluşan bir anahtar listeyi delegelere önereceği konuşulanlar arasında. Seçimlerde en az 684 oya ulaşan aday genel başkan olacak. Eğer ilk iki oylamada bu salt çoğunluk yakalanamaz ise üçüncü turda en çok oy alan aday seçilecek. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Kurultay'da Özgür Özel'in karşısına, eski milletvekilleri Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'in çıkmak için partideki bazı isimlerle görüşmelerde bulundukları belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, önceki hafta, "Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı" demiş, 'Kurtar bizi Kemal' diye çağrı beklemişti. Umduğu olmadı.



İDDİALARI YALANLADI

Çünkü, Özgür Özel ve adamlarının, SİNDİRME taktikleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in, "Yüzüne tükürürler" laflarından KORKTUĞU iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu, "Ben aday değilim..." açıklaması yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcısı Gökhan Zeybek'e çok sinirlendiğini gösteren ifadelerde bulundu: "'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditlerinden korkmadım çünkü ÇALANLARIN YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER VE BEN ÇALMADIM. Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir." Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı. İnceleme CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın Erkan Çakır hakkında verdiği şikâyet dilekçesi üzerinden başlatıldı. Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın söylediği 'parayla delege satın alındığına' ilişkin iddialar ses getirmişti. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Yeşiltaş, suç duyurusunda Çakır'ın sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi ve şüpheli hakkında kamu davası başlatılması kararı verilmesini talep etmişti. Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "Şaibeli bir kurultayla Kılıçdaroğlu'nu tehcir ettiler" açıklamasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu da bir TV programında, CHP yönetiminin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir. Partinin kirlilikten arınması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.



ÖZEL'İN GİZLİ PLANI

Eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı için imza toplamaya başladığını açıklamış, şöyle konuşmuştu:

"Yaklaşık 600 delegenin imzası ve çağrısıyla Kemal Bey'e aday olması konusunda baskımız var. Şu anda 450-500 imza topladık çağrı için, bunu 600'ün üzerine çıkardığımızda Kemal Bey de bu çağrıya kayıtsız kalamaz. 600 imza toplandığında kendisi aday olmak istemese de evinden zorla alır kurultay salonuna götürür, aday olması gerektiği konusunda baskı yaparız." Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için imza toplayanlarla ilgili konuşurken, iç dünyasını da göz önüne serdi: "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800'ü geçseydi..." "Kurultaya gidecek misiniz?" şeklindeki soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Eğer davetiye gelmişse giderim" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in fırsattan istifade Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulma seansları sonucu, CHP yönetimini dizayn etme durumu, Ekrem İmamoğlu'nun adamlarını tedirgin ettiği ifade ediliyor. Özgür Özel'in yeni CHP yönetimini kendine yakın isimlerle dizayn etme pozisyonu, CHP içinde genel başkan adaylığı tartışmasının yanı sıra, partinin karar alma organı olan 60 üyeli Parti Meclisi'nin (PM) nasıl şekilleneceği ve seçimin hangi yöntemle yapılacağı da tartışma konusu.



LİSTE SAVAŞI

Özgür Özel bu sürecin sonucunda bizzat telefonla arayarak Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı. Özel aramasaydı Kılıçdaroğlu gitmeyecekti. Arandığı için gitmemesi aleyhine olacaktı. "Ben çalmadım" sözleriyle şaibeli kurultay duruşunu sürdürecekti. Kılıçdaroğlu'na imza attığı söylenen 500 delege kurultaya gelmezse ne olur? Sorusu çok konuşuluyor. Kılıçdaroğlu adına imza toplayanlar planı, Özgür Özel'in toplam 1400 delegenin desteği ile değil, 500 katılmama halinde Özel'in en fazla 800 oyla seçilmesini yani topal ördek olmasını düşünüyorlardı. Özel, Kılıçdaroğlu'nu bizzat davet ederek kurnazlık yaptı. Kılıçdaroğlu kurultaya gidince, ona oy verenlerin boykotu kırılmış olacak. Son duruma göre Kılıçdaroğlu'na imza verenlerin bir bölümü boş veya çekimser oy kullanıp kullanmayacağı bugün kurultayda belli olacak. Kılıçdaroğlu açıklamasının son bölümde, "Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir." demesinin ne manaya geldiği şöyle değerlendiriliyor: Kılıçdaroğlu kurultay sonrası siyaseti bırakmayacak. Özgür Özel'in tökezlemesi halinde kurtarıcı olarak devreye girecek. Kılıçdaroğlu'nun gelecek planını gösteren cümleler de şöyle: "Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara..." Özelciler blok liste peşinde. Parti kulislerinde Özgür Özel'in adamları, olağanüstü süreçten geçilmesi nedeniyle bazı il başkanlarının ve parti yöneticileriyle "blok liste" önerdiği konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu kanadı, ortak anahtar liste arzusundalar. Yani, Ekremciler-Özgürcüler ortak listesi. Kemalci ve ulusalcı parti içi muhalefet hesaplarını PM üzerinden yapıyor. Özel'e karşı alternatif liste çıkarmak için İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı çalışma yapıyor. Çarşaf liste olursa, Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen (500 civarında delege) desteğiyle, Özgür Özel'in blok listesini deleceklerini planlıyorlar.

SONUÇ

KILIÇDAROĞLU, resmen CHP'nin tepesinde ÇALANLAR VAR diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması, sadece bir Genel Başkan adayı olmamasının ötesinde, kaybettiği Kasım 2023 şaibeli kurultaya karşı bir duruşun ilanı olarak gözleniyor. Bu ilanla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızgınlığının- kırgınlığının devam ettiği ve "BENİ ARKADAN HANÇERLEDİLER" dediği, İstanbul'da temiz eller soruşturmasında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ve Özgür Özel'e de net bir duruş özelliği taşıyor. CHP'DE KAVGA 6 NİSAN 2025 OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINDA BİTMEZ.