Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı

CHP için için kaynıyor. Bir kriz biterken, başka kriz başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu korkuttular. 6 Nisan 2025 Pazar günü, CHP olağanüstü kurultayında Özgür Özel, yeniden aday olacak. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, önceki hafta, "Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı" demiş, "Kurtar bizi Kemal" diye çağrı beklemişti. Umduğu olmadı. Çünkü, Özgür Özel ve adamlarının, SİNDİRME taktikleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in, "Yüzüne tükürürler" sözlerinden KORKTUĞU iddia ediliyor. CHP'yi karıştıran sözler: Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olursa yüzüne tükürürüz. (21 Mart 2025) CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Kılıçdaroğlu kayyum olarak atanır mı?" sorusuna, "Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle (Özgür Özel'i kastediyor) söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak kişinin 1.750.000 kişi yüzüne tükürür" cevabını vermişti.



ZEYBEK'E CEVAP

Kılıçdaroğlu, "Ben aday değilim..." açıklaması yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcısı Gökhan Zeybek'e çok sinirlenmiş olduğunu gösteren ifadelerde bulundu: "Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olmayacağım. (Burası çok önemli) Aday olursan yüzüne tükürürler. diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü ÇALANLARIN YÜZÜNE 'Aday olursan taşlarlar.' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam! 'Hangi yüzle aday olacaksın!' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir. Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir." CHP kurultayında kan gövdeyi götürdü. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerler" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i suçladı. Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, Ankara'da siyasi büro açtı. Burası Özel-İmamoğlu'na muhaliflerin merkezi konumuna geldi. Kılıçdaroğlu ekibi, devamlı olarak, şaibe ile kaybettiklerini fısıldadılar.

Kılıçlar çekilmiş, karşılıklı suçlamalar sürüyordu.



YANGINI HARLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Manisa İl Kongresi'nde (1 Şubat 2024) yaptığı "Şaibeli bir kurultayla Kılıçdaroğlu'nu tehcir ettiler" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir. Partinin kirlilikten arınması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Kurultayı hakkında soruşturma başlatmış, Para Kuleleri üzerine de CHP İstanbul İl Kongresi şaibeler yüzünden bir başka soruşturma konusu olmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanması, CHP kurultayının iptal edilmesi ve CHP'ye kayyum tartışmaları çıkınca, Özgür Özel'in sağ kolu Gökhan Zeybek'in, Kılıçdaroğlu'nu kastederek "YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER" lafı, partide yangını artırmıştı. Çarşamba günü eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı için imza toplamaya başladığını açıklamış ve şöyle konuşmuştu: "Yaklaşık 600 delegenin imzası ve çağrısıyla Kemal Bey'e aday olması konusunda baskımız var. Şu anda 450-500 imza topladık, çağrı için bunu 600'ün üzerine çıkardığımızda Kemal Bey de bu çağrıya kayıtsız kalamaz. 600 imza toplandığında kendisi aday olmak istemese de evinden zorla alır, kurultay salonuna götürür, aday olması gerektiği konusunda baskı yaparız."

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için imza toplayanlarla ilgili konuşurken, iç dünyasını da gözler önüne serdi: "AZ SÖYLEMİŞLER. Madem istemişim, niye az olsun? Şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800'ü geçseydi..." "Kurultaya gidecek misiniz?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi: "Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında bilgim yok. Eğer davetiye gelmişse giderim." Belli ki, Özgür Özel, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramamış, bizzat davet etmemiş. Bu gelişmeler unutulmasın. Gelecek aylarda, bu sürecin nereye varacağını hep beraber göreceğiz.

Özgür Özel'in, fırsattan istifade ederek Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulma seansları, CHP yönetimini dizayn etme durumu, İmamoğlu'nun adamlarını tedirgin ettiği ifade ediliyor. Özgür Özel'in, İmamoğlu'na yakın bazı isimleri hem CHP yönetim kurulu hem de Parti Meclisi listesinden çıkaracağı da kulislerde konuşuluyor. Özgür Özel'in yeni CHP yönetimini kendine yakın isimlerle dizayn etme pozisyonu, CHP içinde genel başkan adaylığı tartışmasının yanı sıra, partinin karar alma organı olan 60 üyeli Parti Meclisi'nin (PM) nasıl şekilleneceği ve seçimin hangi yöntemle yapılacağı konularını da tartışmaya açtı.



BLOK LİSTE DETAYI

Parti kulislerinde, Özgür Özel'in adamlarının, olağanüstü süreçten geçildiği gerekçesiyle bazı il başkanları ve parti yöneticileriyle "blok liste" önerdiği konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu kanadı ise blok liste olursa dışta kalma tehlikesi nedeniyle "ortak anahtar liste" arzusunda. Yani, Ekremciler ve Özgürcüler ortak liste peşinde. Böyle bir durumda, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yapacağı müdahale ile "ortak anahtar liste" çıkarılması gündeme gelebilir. Kemalci ve ulusalcı parti içi muhalefet ise hesaplarını PM üzerinden yapıyor. Bir grup milletvekili, genel merkeze karşı ortak liste çıkarmayı ya da bireysel adaylarla Özel'in listesini delmeyi planlıyor. Özel'e karşı alternatif liste çıkarmak için İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın çalışma yaptığı belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları ise "çarşaf liste" talep ediyor. Çarşaf liste olursa, Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen 500 civarında delege desteğiyle, Özgür Özel'in blok listesini delmeyi planladıkları konuşuluyor. Ekremciler ise CHP yönetimindeki etkinliklerinin azalmaması için Özel'in PM'de sınırlı değişime gitmesi yönünde baskı yapıyor.



SONUÇ

CHP'DE KAVGA BİTMEZ. Burası çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu: "Aday olmamamın sebebi, 'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü ÇALANLARIN YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER VE BEN ÇALMADIM." Kemal Kılıçdaroğlu, resmen CHP'nin tepesinde "ÇALANLAR VAR" diyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son açıklaması, sadece bir genel başkan adayı olmamasının ötesinde, kaybettiği Kasım 2023 şaibeli kurultaya karşı bir duruşun ilanı olarak gözleniyor. Bu ilanla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızgınlığının ve kırgınlığının devam ettiği ve "Beni arkadan hançerlediler." dediği, İstanbul'da Temiz Eller soruşturması kapsamında yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ve İmamoğlu'nun genel başkan seçtirdiği Özgür Özel'e de net bir mesaj verdiği belirtiliyor. CHP'de kavga, 6 Nisan 2025 Olağanüstü Kurultayı'nda bitmez!