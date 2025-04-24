KKTC Mayıs’ta bir başka olacak

1-4 Mayıs 2025 günlerinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bambaşka olacak. Bu tarihlerde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyaya verilecek derin mesajlara dikkat! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, külliye açılışı için Kıbrıs'a çıkartma yaparken, gençlerin rüyalarını canlandıran TEKNOFEST ve Türk Devletler Teşkilatı Aksaçlılar Heyeti, KKTC'den dünyaya verilecek derin mesajlarla 1-4 Mayıs 2025 günlerini bir başka yapacak. Türk Devletler Teşkilatı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilmek ilmek ördü. "7 Devlet - 1 Millet" paradigması, dünyada çok ses getiriyordu. Aziz Türk milletini üzen bazı olaylar oldu. Başkan Erdoğan, Türk devletlerini kırmadan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mesajlar verecek. Kardeşlerimiz Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan Türkiye'nin üzüldüğünü muhakkak anlayacaklar ve aldıkları kararları gelişmelere göre gözden geçireceklerini düşünüyorum. Birlikte, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri değerlendirelim.

AKSAÇLILAR HEYETİ

3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni yerleşkeleri açılış törenine katılacak. Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleks tamamlandı. Başkan Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği ve takip ettiği, yapımına 2022 yılında başlanan ve KKTC'nin sembol yapıları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 639 bin 475 metrekarelik alana inşa edildi. Kompleks içinde yer alan Millet Bahçesi'nde ise oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yerine taşınmasının ardından halen kullanılan tarihi bina müze olarak hizmet vermeye devam edecek. Türkiye tarafından KKTC'ye yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken, Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ev sahipliğinde, Türk Devletler Teşkilatı'nın en önemli kollarından olan Aksaçlılar Heyeti, 1-2 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa'da yapılacak. Aziz milletimizin üzüntüsüne sebep olan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın Avrupa Birliği ile anlaşma imzalamaları sonrası, bu toplantının anlamı çok yüksek.Elbette, kardeşlerimiz üzüntüye yol açan kararlarının tamiri için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buluşmalarının sembolik değeri yüksek olacak.



GENÇLERİN RÜYASI

1-4 Mayıs Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bambaşka olmasını TEKNOFEST KKTC, teknoloji dünyasına yenilikler katacak. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleşecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" ile ilgili eski Ercan Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 11'incisi gerçekleşecek festivale Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirterek, dünyaya Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir mesaj verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olmasından dolayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti. Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Millî Savunma Sanayisi'ndeki eksikliklerden dolayı ASELSAN'ın kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde ASELSAN gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli kurum ve kuruluşlarının başarılarını ve hikâyelerini anlatma ve tanıtma fırsatı bulacağını dile getirdi. Türkiye'den, dost ülkelerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sayıda insanın festivale katılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, festival kapsamında gösteriler yapılacağını kaydetti. Festivalin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni 100 yılında Türkiye'nin başarılarının, Millî Savunma Sanayisi'ndeki her türlü etkinliğinin Selçuk Bayraktar önderliğinde ve liderliğinde yapılacak olan çeşitli gösterilerle gençlere ve farklı kurumlara ilham kaynağı olacağını, yeni fikirlerin doğacağını ve teknoloji dünyasına yenilikler katacağını vurguladı.

YENİ PROJELER YOLDA

Geniş katılımla yapılacak TEKNOFEST KKTC 2025'in, ileriki yıllarda gençlerin motive olması ve yeni projeler yaratması açısından önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Türkiye'nin Anamur bölgesi ile Kıbrıs'ın Koruçam Burnu arasındaki mesafe 65 kilometre, Kıbrıs ile Suriye arası en yakın yer 96 kilometre, Mısır ile uzaklığı 400 kilometre ve Yunanistan'a uzaklığı da 770 kilometredir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adanın yüzde 36,26'lık kısmını kapsamaktadır. Kıbrıs Adası'nın jeopolitik konumu, sahip olduğu alan ve nüfustan çok daha önemlidir. Doğu Akdeniz, önemli doğal gaz ve petrol rezervlerini barındırıyor. Stratejik konumuna bağlı olarak Türkiye'nin güvenliğinde en hassas dengelerden birisini oluşturmaktadır. Doğu Akdeniz'de keşfedilen yer altı kaynakları incelendiğinde 3,34 trilyon metreküp doğal gaz ile 1,7 milyar varil petrolün olduğu ve bu yer altı zenginliğinin yaklaşık olarak 3 trilyon dolar olduğu hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Kıbrıs'ın dünya doğal gaz rezervlerinin yüzde 0,5'lik payının 31 trilyon ayak küpüne eşit olduğu düşünülmektedir. Türkiye ve KKTC'nin hak sahibi olduğu enerji sahalarını Türk Donanması kararlı biçimde korumaktadır. Akdeniz'de 1.653 kilometre ile en uzun sahil şeridine sahip olan Türkiye, Libya ile yapılan anlaşma ile KKTC'den Girit adası açıklarına kadar deniz alanının sahibidir. Doğu Akdeniz'de Rumların oldu-bittiye getirme çalışmaları, Kahraman Türk Donanması ile önlendi ve önlenmeye devam edecek. Türkiye, Doğu Akdeniz'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla etkinliğini her geçen gün daha fazla artırmaktadır.



SONUÇ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'in en güçlü Donanması'nı kurarak, bu bölgeye çökmeye çalışanlara gereken mesajları vermektedir. 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerde Türkiye, gaz aramasını kimseden çekinmeden gerçekleştirmeye hazırdır. Dünyanın en güçlü enerji tespit ve sondaj gemileri yarınlara hazırlanmaktadır. Ve... Türkiye- Suriye, Türkiye-Lübnan olası deniz anlaşmaları, Türkiye-Libya deniz anlaşmasının da taçlanmasıyla Doğu Akdeniz'e çökmeye çalışanlara gerekli derslerin verilmesinden kimsenin kuşkusu olmasın. NOKTA.