Terörsüz Türkiye günleri çok yakın

Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Güç dengesinin yeniden şekillendiği ortamda ülkemiz gündemi ve ajandasına hâkim olarak Büyük Türkiye idealini daha da güçlendirecek şekilde bütün süreçleri başarı ile yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı süreci ilmek ilmek örülüyor. "Terörsüz Türkiye" hedefi "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. 50 yılımıza mal olan bölücü PKK terör örgütü silah bırakıp, kendini feshetme sürecinde. Önceki gün, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la yaptıkları görüşme hakkında bilgi vermek üzere DEM heyeti Sırrı Süreyya Önder olmadan İmralı'ya gitti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Görüşmenin oldukça verimli geçti. Süreçle ilgili hem umudunu koruduğu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin altını da önemle çizdi" diye konuştu.

DEVLET POLİTİKASI

Evet. Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, birçok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmişti. Terör örgütünün hiçbir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır. Erdoğan'ın DEM heyetini kabul etmesiyle birlikte önemli bir kırılma yaşandı. Bu görüşme ile sürecin bir devlet politikası olduğu mesajı verilmiş oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, "Nisan sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz" demişti. Nisan ayı veya Mayıs ayında, bu sürecin belli aşamaya geldiği birtakım gelişmeler olabilir. Terör örgütünün kongresini toplaması ve kendisini feshetmesi, silahları bırakması dönüm noktası olacak.



4 BÜYÜK GELİŞME

GAP projesini tamamlayan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projelerinden biri olan Silvan Sulama Kanalı'nın kazı çalışmaları başladı.

İçinden denizaltı geçebilecek büyüklükteki bu kanal tamamlandığında 300 binden fazla insana iş imkânı sağlayacak. Yerli ve millî Anadolu uçak gemisine SİHA'lar inip kalkıyor. İstanbul Havalimanı'nda üç ayrı pistten üç ayrı uçağın aynı anda iniş veya kalkış yapmasını sağlayacak sistem faaliyete geçti. Yerli ve millî 6A uydusu görevde. Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından kritik önem taşıyan TÜRKSAT 6A ile televizyon yayını yapılan uyduların artık yedeklenebileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay iletişim ve haberleşme sektörleri için atılmış çok büyük bir adım olan TÜRKSAT 6A uydusunun ülke ve millet için hayır getirmesini temenni etti. Özellikle haberleşme uyduları gibi teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesinin millî güvenlik açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanarak geliştirdiğimiz TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yeni haberleşme uydumuz, yerli ve millî teknoloji üretme hedefimiz doğrultusunda 20 yıla yayılan titiz, yoğun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünüdür." ifadesini kullandı.



ERDOĞAN: BİZ YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Yapamayız' diyenlere inat, 'Biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız' dedik. Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden, kendi milletinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yani yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Bugünkü başarı, lafa her başladıklarında 'Bizden bir şey olmaz' diyerek gençlere umutsuzluk aşılayan eski zihniyete indirilmiş ağır bir darbedir. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yaşanırken biz millet olarak enerjimizi gereksiz, faydasız, boş tartışmalarla harcadık. Türkiye'nin dışarıyla ilgilenmemesi için her şey yapıldı, her şey denendi. Peki, sonuçta ne oldu? Türkiye kaybetti, millet kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken, biz yıllarca yerimizde saydık. Rakiplerimizle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık. Ekonomide, demokraside, dış politikada, toplumsal barış ve huzurda çok ağır faturalar ödemek zorunda kaldık" diye konuştu. Bugün de dünyanın büyük bir dönüşümün arifesinde olduğunu, gümrük tarifeleri restleşmeleri ile küresel ticaretin kurallarının kökten değiştiğini belirten Erdoğan, mevcut krizlerin çözülemediği gibi her gün yeni bir gerilime uyanıldığını ifade etti. Bölgesel güç, küresel aktör Türkiye. Siyasi ve ekonomik istikrarla büyük Türkiye yolunda emin adımlarla yürünüyor. Büyük yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'nın müjdeleridir.