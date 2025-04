27 Nisan'ın üzerinden 18 yıl geçti

Cumhurbaşkanlığı seçimi gerekçe gösterilerek, 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulan "e-muhtıra" o yıla damgasını vurdu. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "e-muhtıra"ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan aziz milletimizden aldığı güçle, milletimizin hukukunu çiğnetmeden 27 Nisan darbe teşebbüsünü geri püskürttü. Muhtıra, 29 Ağustos 2011'de Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden kaldırıldı. Türkiye'miz çok partili siyasal hayatının 2000'li yıllara kadar olan kısmı maalesef, darbeler, cuntalar ve vesayet lekeleriyle doluydu. Demokrasiyi hazmedemeyen vesayetçi unsurlar,27 Mayıs 1960,12 Mart 1971,12 Eylül 1980,28 Şubat 1997 darbelerine girişmişti.

Gazi TBMM'nin duvarlarında, HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR yazıyordu. Vesayetçi odaklar, sivil ve askeri oligarşik yapılar 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile doğrudan millet iradesini ve gücünü milletten alan Erdoğan hükümetini hedef almıştı. Bu girişim, her şeyden önce milletimizin hukukunu ve iradesini yok sayan antidemokratik bir girişim olarak tarihe geçerken milletlerin adamı Erdoğan'ın dik duruşu ile vesayetçileri 28 Nisan'da çökertmişti.

İLK DARBE ÖNLENDİ

Büyük lider Erdoğan, Egemenliğin yegane sahibi millet iradesine yönelik teşebbüs karşısında tereddüt etmeden, milletten yana tavır almış, milletin hukukunu devre dışı bırakmayı hedefleyen darbe teşebbüsüne karşı dik durarak, kararlı tavrını hiçbir duraksamaya mahal vermeksizin ortaya koymuştu.

Maalesef, Cunta sicili kabarık olanlar hizalanmış, yerinin yine milletin yanı olmadığını, cuntacıları ve muhtıracıları alkışlamaktan gocunmamışlardı.

Erdoğan'ın 28 Nisan DİK DURUŞU ile O günden itibaren, Büyük Türkiye'nin önü açılmış, Erdoğan öncülüğünde, milletin hukukunu korumak, insanımızın önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak, ekmeğini büyütmek, hayat standardını yükseltmek için tarihi yürüyüş başlamıştı.

Evet. Darbeler geçmişi olan Türkiye'miz için sivil ve askeri vesayetçilere karşı bu duruş bir ilkti. Siyasi tarihte ilk darbeyi önleyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan öncülüğünde dik durarak darbeye geçit vermedi.

Çok partili siyasi tarihimizde dik duruş çok kıymetlidir. Aziz milletimiz, darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen ilk seçimde AK Parti'ye güçlü desteğini yineleyerek, yeniden yetkilendirmiş, demokrasi düşmanlarına, vesayet odaklarına ve cunta zihniyetine en güçlü cevabı vermişti.

YOL GÖSTERİCİ İFADELER

Emperyalistler 2016'da bir deneme daha yapma cüretini gösterdiler. Derin ABD aparatı FETÖ marifetiyle Türkiye'yi kuşatmaya kalktılar. Başkan Erdoğan ve aziz milletimiz hukuksuzluk ve darbe heveslileri karşısında yine hiçbir tereddüt yaşamadı, meydanı cunta zihniyetine ve destekçilerine bırakmadı.

Başkan Erdoğan'dan "İlim Yayma Cemiyeti"ne gönderdiği mesajda "Demokrasi karşıtlarına (27 Nisan E-Muhtıra) karşısındaki duruşlarına detay kazandırdı. Erdoğan, "Hak etmediğimiz itham ve iftiraların muhatabı olduk. Haksızlıklara maruz kaldık. Doğrudan canımıza kasteden kalleş saldırıların hedefi olduk ama inandığımız değerlerden ve hedeflerimizden asla taviz vermedik. 'İman varsa imkan da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık.

Bunda, kendimize pusula edindiğimiz hasletlerin tabii ki büyük rolü bulunuyordu" ifadelerini kullandı. Ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu nice insan tanıdığını dile getiren Erdoğan, şunları paylaştı: "Aralarında Emin Saraç Hocaefendi, Raşit Küçük Hocaefendi gibi kıymetli isimlerin de olduğu nice büyüğümüz dünya defterini kapattı, ebedi aleme göç eyledi.

Rabb'im hepsinden razı olsun.

Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Bu insanların hepsi adlarını milletimizin kalbine yazdırmışlardır.

İman varsa imkan da vardır' inancıyla mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Biliyorsunuz benim sık sık hatırlattığım bir kelamıkibar var."

TÜRKİYE'NIN 2053 HEDEFİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, gençlere çok güveniyor.

Birçok demecinde, gençlere bırakacakları en büyük mirasın, inşa edilen güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hayata geçirilecek 2053 vizyonu olacağını vurguluyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile geçen yıl verdiği demeçte, "İlk gençlik yıllarımdan beri hayatımı medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Gençler siz, vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayraktarı şehit Menderes'in, çünkü siz, Türkiye'ye çağ atlatma vizyonunun sahibi rahmetli Özal'ın, çünkü siz, son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserler ve önüne koyduğu hedeflerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan bir büyük vizyonun mirasçılarısınız.

Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük. Biz, 'kim var' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'Ben varım" ifadelerini kullanmıştı.

Her dönemde gençleri birbirine düşürerek, Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryoların sahnelendiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman KürtTürk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı, Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz, gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne konan tuzakları birer birer bozduk" dedi.

SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan, 1-4 Mayıs'ta Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde yapılacak TEKNOFEST-2025 törenlerine katılacak. Erdoğan, TEKNOFEST GENÇLİĞİNE yönelik düşüncelerini çok güzel ifade ediyor: "TEKNOFEST gençliği, gümbür gümbür geliyor. Tüm saldırılara ve kara propagandaya rağmen yeni nesiller daha şuurlu, daha dirayetli, daha mücadeleci yetişiyor. BUNU gençlerle her buluşmamızda daha net görüyorum. Verdiğimiz mücadele, çektiğimiz çile hamdolsun boşa gitmedi ve gitmiyor. Rabb'im bize çok daha güzel günler görmeyi nasip eylesin diyorum. Hep söylüyorum; artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. Şair ne diyor: 'Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider'. Sizlerin her birinde hiç durmadan, duraksamadan çalışarak, mücadele ederek, kendinizi geliştirerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum."