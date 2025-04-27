İstanbul Büyükşehir’deki sinyal kesicilerin gizemi

İBB'ye yönelik Temiz Eller Soruşturması derinleştikçe yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk-irtikap soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. Temiz Eller 2. dalga soruşturmasında, İstanbul Ahtapotunun kollarına yönelik operasyon kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 50 isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin olarak açıklamada şöyle denildi: "Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 19.03.2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 101 şüpheli şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir. Operasyon sonrası devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26.04.2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ev ve işyerlerinde de aramalar sürmektedir."

ABBAS'IN İFADESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafta bulunmuş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Verdiği ifadeler, yolsuzlukların aydınlanmasını sağlar mahiyette olmuştu. Abbas, Dijital Deneyim Merkezi Müzesi Projesi'nin arkasında Murat Ongun'un olduğunu belirterek, "Ertan Yıldız dijital müzeyi yapan firmadan 10 milyon TL, Zeytinburnu CHP adayına destek için 2 milyon TL ve seçim çalışanlarına yemek desteği için 1 milyon 250 bin TL olmak üzere toplam 13 milyon 250 bin TL destek istedi" demişti. Abbas'ın verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma derinleştirilmiş, 2. Dalga operasyonunda Kültür AŞ'den önemli görevliler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB'nin kasasından 84 adet jammer (sinyal kesici) alındığı tespit edilmişti. Jammerların parasının da İBB kasasından ödendiği belirlendi.

Soruşturmalar, bu cihazların ne için, nerede kullanıldığı üzerinde yoğunlaştırılınca Ekrem İmamoğlu'nun iletişim faaliyetlerinin korunaklı olması için jammer kullandığı değerlendiriliyor. Soruşturmaya göre, jammerların İmamoğlu'nun Saraçhane'deki başkanlık makamında, Rumeli Hisarı'ndaki konutunda, İPA, Medya AŞ, Kültür AŞ idari binalarında ve bir araya geldiği mekanlarda kullanıldığı iddia ediliyor.



TÜRKMEN GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki karartılan otel toplantısından iki valizle ayrılan korumanın görüntüleri ortaya çıktığı, dosyalara girdiği ifade edildi. Yolsuzluk zanlısı eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'taki bir otelde "örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla" yaptığı karartılmış toplantının yeni görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde, şüpheli güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı tespit edildi. Bu nedenle Temiz Eller 2. Dalga'da gözaltına alındığı gözlendi. İBB Güvenlik Görevlisi Çağlar Türkmen, düzenlenen yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınırken, söz konusu bavullarla ilgili iddialar şöyle: "Söz konusu iki bavulda sinyal kesici jammer cihazları bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre, İmamoğlu toplantılarında teknolojik imkanlarla yapılan dinlemeleri engellemek amacıyla bu cihazları aktif kullandı. İmamoğlu'nun, yurt içi ve yurt dışındaki tüm ziyaretlerinde sinyal kesici jammer taşındığı; korumalarının da toplantı yapılan alanlara bu cihazları yerleştirdiği değerlendirildi."

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN 53 KİŞİ HAKKINDA VERİLEN GÖZALTI KARARINDAKİ İSİMLER ŞÖYLE:

Turan Aydoğan - CHP Eski İstanbul Milletvekili (2018-2023)

Kadriye Kasapoğlu - Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi

Cevat Kaya - Dilek İmamoğlu'nun kardeşi

Gözdem Ongun - Murat Ongun'un eşi

Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı

Turgut Tuncay Önübilgin - İBB Eski Genel Sekreteri

Murat Yazıcı - İBB Eski Genel Sekreteri

Mehmet Çakılcıoğlu - İBB Eski Genel Sekreteri

Arif Gürkan Alpay - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Fatih Özçelik - İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili

Onur Soytürk - İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü

Ramazan Gülten - İBB İmar Şube Müdürü

Murat Sevil - İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı

Nurten Uğursoy - İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı

Serap Öbekci - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

İhsan Yılmaz - İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı

Ali Akyüce - İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı

Elçin Karaoğlu - İBB Boğaziçi İmar Müdürü

Şafak Başa - İSKİ Genel Müdürü

Begüm Çelikdelen - İSKİ Genel Müdür Yardımcısı

Naim Erol Özgüner - İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı

Hakan Aplak - İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü

Nazan Başelli - İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü

Zeynep Ayten Gözde Ongun - Murat Ongun'un Eşi

Engin Ulusoy - İBB Eski Zabıta Daire Başkanı

Adem Şanlısoy - İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı

Melih Geçek - İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Karaköse - Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı

Erdinç Çolak - Kültür A.Ş. GMY

Onur Aldı - Kültür A.Ş. GMY

Hülya Kırlıkova - Kültür A.Ş. Çalışanı

Yeşim Özay - Kültür A.Ş. Çalışanı

Oya Özman - Kültür A.Ş. Çalışanı

Mustafa Kemal Özgençiz - Kültür A.Ş.Çalışanı

Onur Can Tekbaş - Kültür A.Ş. Çalışanı

Faik Özberk - Kültür A.Ş. Çalışanı

Gökhan Köseoğlu - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Metin Bal - Kültür A.Ş. Reklam Şefi

Songül Car - İSPER Uzman

Yakup Üner - Danışman - İBB Mühendis

Fikret Şimşek - İş Adamı

Yılmaz Şimşek - İş Adamı

Dursun Balcıoğlu - Eski İBB Yöneticisi - İş Adamı

Rasim Kaya - İş Adamı

Mete Mağden - İş Adamı

Meral Çakır - Mali Müşavir

Mehmet Şahin - Emlak Danışmanı

Çağlar Türkmen - Güvenlik

SONUÇ

İNGİLİZ Büyükelçi ile Sarıyer'de balık yeme sonrası, kasalarla ele geçirilen jammerlerin ne zamandan beri kullanıldığı detaylı incelenince, ortaya çıkan durum hakkında bir iddia var. Ekrem İmamoğlu'nun 2022 yılında İngiliz Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık restoranında yapılan yemekli görüşme olayının ardından, fiziki ve sesli takip konusunda güvenlik önlemlerini artırdığı ve bu kapsamda jammer kullanımına başladığı iddia edildi. İstanbul Temiz Eller Soruşturması 2. Dalga, İBB'ye bağlı Kültür AŞ ve Medya AŞ üzerinde yoğunlaşmış görünüyor.