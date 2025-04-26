Eurofighter kararını Friedrich Merz verecek

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la haziran ayı içinde 2 kez (Washington ve Hollanda'da) başbaşa görüşme yapacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, haziran ayı başlarında ABD Başkanı Trump'ın davetlisi olarak Washington'a gidecek. Beyaz Saray'da Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye'nin 40 adet yeni F-16 alması ve halihazırda elinde bulunan 79 tanesinin ise yenilenmesi ve F-35 projesine Türkiye'nin yeniden katılmasını sağlayacak ambargoların kaldırılması kararını enine boyuna konuşacaklar. Başkan Erdoğan, 24 Haziran 2025 Salı - 25 Haziran 2025 Çarşamba günlerinde de Hollanda'da yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'la bir daha bir arada olacak. NATO marjında, Amerikan F-16 ve Avrupa ortak yapımı Eurofighter savaş uçakları tesliminin başlaması işinin tamamlanacağı değerlendiriliyor.

SCHOLZ YALANLADI

Almanya'da Friedrich Merz Başbakanlığa başlıyor. Almanya'da Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusundaki nihai kararı 6 Mayıs'ta koltuğa oturacak olan Friedrich Merz'in vereceği açıklandı. Bilindiği gibi, Türkiye, Avrupa ortak yapımı Eurofighter savaş uçaklarından 40 adet satın alacak. İngiltere, İspanya, İtalya satışa onay vermişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ziyaretinde, hükümetinin onay verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde yabancı basında çıkan "Almanya'nın Eurofighter satışını veto ettiği" haberleri üzerine, Berlin-Ankara hattında önemli temaslar yapıldığı öğrenildi. Geçici hükümet Başbakanı Olaf Scholz'un Eurofighter'ların satışı konusunda alınmış bir veto kararı olmadığı, Eurofighter satışını veto ettiği haberlerinin yalan olduğu anlaşıldı. Zaten, Almanya'daki teamüller uyarınca, seçimler sonrasında aciliyet gerektiren konular dışında önemli son kararlar yeni kurulacak hükümete bırakılıyor. Yeni hükümette, dışişleri bakanlığı Hristiyan Demokratlarda, savunma bakanlığı ise Sosyal Demokratlarda olacak. Dışişleri Bakanlığı için adı öne çıkan isim, Türkiye'yi de yakından tanıyan, olumlu görüşlere sahip CDU'lu milletvekili Johann Wadephul. Silah ihracatı konusunda verilen kararlarda, dışişleri bakanlığının görüşleri ciddi ağırlığa sahip ve tıpkı Merz gibi Wadephul'un da Türkiye ile özellikle savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğu belirtiliyor.



İLİŞKİLER OLUMLU

Mevcut hükümette savunma bakanı olarak görev yapan SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yeni hükümette de görevini sürdürmesi bekleniyor.

Pistorius da son yıllarda Türkiye ile savunma alanında diyaloğun daha da geliştirilmesini sağlayan isimlerden biri olmuştu. Almanya'da silah ihracatı konusunda kararlar Federal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor. Federal Güvenlik Konseyi, Başbakan Merz liderliğinde, dışişleri, savunma, içişleri, adalet, maliye ve ekonomi bakanlarının katılımıyla toplanacak. Konseyin danışma üyeleri arasında Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer de var.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'in geçen hafta (15 Nisan) gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin de bu nedenle büyük önem taşıdığı dile getiriliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ile derinlikli görüşme yapan Breuer, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve TUSAŞ'ı da ziyaret etti, Türkiye'nin savunma sanayi yetenekleri, üretim kapasitesi, işbirliği seçenekleri hakkında ilk elden bilgi edindi. Almanya'da Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlardan oluşacak yeni koalisyon hükümetinin en önemli öncelikleri arasında Avrupa'nın savunma alanında yeteneklerini güçlendirmesi, ABD'ye bağımlılığın azaltılması bulunuyor. Merz son aylarda yaptığı açıklamalarda, AB'nin savunma alanında Türkiye, İngiltere, Norveç ile işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştı. Yeni Alman hükümeti, savunma alanında milyarlarca euro'luk (150 milyar euro) yeni yatırımlar yapmayı, büyük silah alımları gerçekleştirmeyi planlıyor. Uzmanlar, Merz hükümetinin Alman ordusu Bundeswehr'i "savaşa hazır hale getirmek için" Türkiye ile daha yakın ilişki içinde olmayı değerlendirdiğine dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı dış politika adımları, Rusya tehdidi, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle, Türkiye'nin stratejik öneminin arttığına işaret eden Alman siyasiler, Başkan Erdoğan - Türkiye diyalog ve işbirliğinin artırılması gerektiğinden bahsediyorlar.



ERKEN TESLİM

Eurofighter satışında hangi aşamaya gelindi? Eurofighter konsorsiyumunda İngiltere, İtalya ve İspanya ile birlikte Almanya da yer alıyor. Almanya, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı için İngiltere tarafından yürütülecek müzakerelere 2024'te yeşil ışık yakmıştı. Almanya Başbakanı Scholz, bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 19 Ekim'de bir araya geldiği İstanbul ziyareti sırasında açıklamıştı. Türk tarafı ile İngiltere öncülüğünde yürütülen teknik görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye mart ayında fiyat teklifinin iletildiği, Ankara'nın bu teklife cevap vermek üzere. Mart ayında, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Healey ile Güler arasında gerçekleşecek görüşmede, Eurofighter Typhoon tedariki de gündeme alınmıştı. Türkiye, 20+20 adet şeklinde toplamda 40 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağını tedarik etmeyi planlıyor. Hava hava muharebesi için en modern Typhoon konfigürasyonu olan Tranche 4'lerin yeni üretilimlerini istiyor. Ancak Ankara, eğitim faaliyetleri için bir miktar ikinci el Typhoon'ın hemen verilmesini istedi. Ayrıca, uçaklarla birlikte Meteor Hava Hava Füzesi Eurofighter Typhoon tedariki de sağlanacak. Yeni üretim Eurofighter savaş uçaklarının da tesliminin 2028 yerine 2026-2027 olması üzerinde görüşmeler sürüyor. Tedarikin toplam bedelinin, 40 adet Tranche 4 Typhoon tedariki durumunda en az 5 milyar avro olması bekleniyor.



KAAN GELİYOR

Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin vb. 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alıyor. Test aşamasının tamamlanmasının akabinde Millî Muharip Uçak KAAN 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, bu uçuşta 8 bin feet irtifaya çıkan KAAN 230 knot hıza ulaşmıştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı. Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi de hazırlandı. Toplam 6 adet KAAN prototipi üretilecek. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılacak. KAAN'larımız "2027'de Türkiye semalarda" olacak.