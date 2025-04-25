ABD’nin Ukrayna’yı paylaşma planı

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirmişti. Trump, Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda sona geldiklerini ifade ederek, "Bir mineral anlaşmamız var, sanırım Perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz, bunu göreceğiz. Ama bu konuda bir anlaşmamız var" demişti. (17 Nisan 2025) Ve... Trump dediğini yaptı, Ukrayna'nın Nadir Toprak Madenleri'ne çöktü. Bir haftadır, Amerikan ve İngiliz medyası da Ukrayna'yı paylaşmakla meşgul. Önce, Amerikan Bloomberg paylaşmanın işaret fişeğini çaktı. Bloomberg'in haberine göre ABD, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın parçası olarak Kırım'ı Rusya toprağı olarak tanımaya açık. (19 Nisan 2025) ABD, Moskova ile Kiev arasında yapılacak daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının parçası olarak Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesi üzerindeki kontrolünü tanımaya hazırlanıyor.

SON AÇILIM MASADA

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes anlaşmasını temin etmeye yönelik son açılımı olarak değerlendiriliyor. Kırım 2014 yılında Kremlin tarafından işgal edilmiş, ardından da referandumla Rusya'ya ilhak edilmişti. Uluslararası toplum ilhakı meşrulaştırmaktan kaçınmak için yarımadayı Rusya olarak tanımak konusunda direnç göstermişti. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, önerinin cephe hattını büyük ölçüde donduracağını ve şu anda Rusya tarafından işgal edilen diğer Ukrayna topraklarının çoğunun da Moskova'nın kontrolü altında kalacağını belirtti. Teklifle Kiev'in NATO'ya katılma arzusu da masadan kalkmış olacak. Bloomberg'ten sonra, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, "Londra ve Paris, Kiev'in toprak kaybını kabul etmeye hazır" başlığı ile çıktı. İngiliz gazetesi, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna'nın, Rusya lehine toprak kaybını kabul ettiği bir senaryoya açık olduğunu yazdı. ABD'li gazetenin haberinde, "İngiliz ve Fransız yetkililer, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve ekonomik destek karşılığında bazı bölgelerin kontrolünü kaybetmeyi kabul edeceği bir senaryoya açık" ifadesi kullanıldı. Aynı zamanda Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'nın toprak kaybını sadece 'fiilen' tanıyacağı bir anlaşmayı tercih ettiği belirtiliyor. Amerikan gazetesinden iki gün sonra, İngiliz Telegraph gazetesi, Ukrayna'nın nasıl paylaşılacağını ilan etti. (21 Nisan 2025) İngiliz gazetesi, ABD'nin Ukrayna için hazırladığı yedi maddelik planını açıkladı: ABD'nin, Ukrayna'daki çatışmayı Kiev'e güvenlik garantisi vermeden sona erdirmek için yedi maddelik bir plan hazırladığı öne sürüldü. İngiliz Telegraph gazetesinin iddiasına göre ABD, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik yedi maddelik bir plan sunmaya hazırlanıyor. Haberde, söz konusu planın Kiev için hiçbir güvenlik garantisi içermemekle beraber, Rusya'nın "kurtardığı" bölgeler üzerindeki kontrolü elinde tutmasını öngördüğü kaydedildi. İlk maddelerin derhal ateşkes sağlanmasını ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakereler yapılmasını öngördüğü belirtilirken şu ifadeye yer verildi: "Teklif, ABD'nin Kırım üzerindeki Rus egemenliğini resmen tanıdığını varsaymakta ve Rusya tarafından el konulan diğer bölgelerin de fiilen tanınması anlamına gelmektedir." Plan ayrıca Ukrayna'nın Dnipro Nehri'nin ağzına engelsiz erişimini ve Rus birliklerinin Herson Bölgesi'nin bazı kısımlarından çekilmesini öngörüyor. ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, Ukrayna tarafının görüşme sırasında bu planı kabul etmesini beklediğini belirten Telegraph şunu ekledi: "Bu plan, Ukrayna için ABD'den net bir güvenlik garantisi almadan toprak kaybedeceğinden acı bir hap olacak."

SON DURUM NE?

Amerikan ve İngiliz gazeteleri Ukrayna'nın paylaşılmasını yayınlarken, ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki bir heyetin Londra'ya gitme kararı almasının ardından manidar gelişmeler oldu. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, ABD temsilcileri, Ukrayna ile müzakere yapmak için değil, Rusya lehine bir ültimatom sunmak amacıyla Londra'ya gidiyor. Haberde, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakere için değil, Rusya'nın lehine bir ültimatom sunmak için müzakere ekibiyle birlikte Londra'ya gidiyor" ifadelerine yer verildi. Yayınlanan haberde, ABD heyetinin Zelenskiy'e Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını ve Ukrayna'nın asla NATO'ya katılamayacağını kabul etmesini teklif edeceği belirtildi. Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Kiev'den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO'ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington'un Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD'nin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünün de ABD'ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü. Ukrayna'nın geleceğini konuşmak üzere ABD Dışişleri Bakanı Rubio Londra'ya gidecekken vazgeçti. Rubio'nun gitmekten vazgeçtiği bildirilince, Londra'da yapılması planlanan Ukrayna toplantısı iptal edildi. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında Londra'da yapılması planlanan toplantı, Zelenskiy'in Kırım'la ilgili sözleri nedeniyle çıkmaza girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağını bir kez daha açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Londra'daki toplantıya katılmaktan vazgeçtiği belirtildi. New York Times (NYT) gazetesindeki haberde:

"Ukrayna, Başkan Trump'ın kilit önerilerinden birini reddederken ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'da ateşkesle ilgili görüşmelerin bir sonraki turuna katılmama kararı aldı" denildi. NYT'ye konuşan Avrupalı bürokratlar, müzakerecilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Kiev'in NATO üyeliğinin dışlanmasıyla ilgili talebini bildiklerini; ancak Zelenskiy'in Kırım'ın Rusya'yla yeniden birleştiğini kabul etmeyeceklerini söylediklerini ifade etti. "Alman ve Fransız bakanlar da gitmeme kararı aldı" Sky News, Rubio'nun toplantıya katılmama kararı alması nedeniyle Alman ve Fransız bakanların da görüşme için Londra'ya gitmeme kararı aldığını aktardı.



SONUÇ

Amerikan Bloomberg'in aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik planlarının Rusya ve Ukrayna tarafından reddedilmesi durumunda, müzakere sürecinden çekilmekle tehdit etti. (23 Nisan 2025) Haberde şu ifadeye yer verildi: "Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'ya barış anlaşmasına giden yolda 'çok net bir teklifte' bulunduğunu söyledi ve 'bunu kabul etmelerinin ya da ABD'nin süreçten çekilmesinin zamanı geldiğini' ekledi." Müzakereler sırasında "bazı toprak değişimlerinin gerçekleşmesi gerekeceğini" dile getiren Vance, iyimser olduğunu ve şu ana kadar tüm tarafların "iyi niyetle müzakere yaptığına" inandığını söyledi. EVET. GÖZ GÖRE GÖRE ABD İLE RUSYA PAYLAŞIYOR. KIRIM UKRAYNA'DAN ALINIYOR, RUSYA'YA VERİLİYOR.