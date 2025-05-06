Erdoğan’ın Kıbrıs manifestosunun küresel yankıları

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a yönelik küresel güçlerin göz diktiği bir süreçte, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği ziyaretindeki MANİFESTO özellikli konuşmaları geniş yankı buldu. Başkan Erdoğan'ın İKİ DEVLETLİ KIBRIS mesajlarının Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tezgahları içinde olan Derin Amerika, Avrupa Birliği (Fransa,Yunanistan) ve Siyonist Netanyahu'nun moralini bozduğu konuşuluyor.

Doğu Akdeniz-Kıbrıs üzerinde Küresel kirli planlara bakalım.

Kıbrıs'ta iki İngiliz üssü var (Agratur ve Dikelya). Amerika ve Fransa, üs kuruyor. ABD Rumlara silah ambargosunu kaldırdı.

İsrail-Rumlar Yunanistan Doğu Akdeniz'in gazına çökmek için rüya görüyorlar. Kıbrıs'ın Siyonistlerin hayali arzı mevud içinde olduğunu unutmayalım.

3 ÖNEMLİ MESAJ

Başkan Erdoğan'ın KKTC çıkartması, Emperyalist ülkelerin sinsi planları bozdu. TÜRK BAĞIMSIZ DEVLETİ. Erdoğan'ın Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferinden verdiği 3 sembol dünyaya derin mesajlar içeriyordu.

Erdoğan'ın mesajları şöyle:

1)AVRUPA'YA MESAJ:

Başkan Erdoğan, "Bağımsız bir devlet" adına gösterge olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi binalarını açtı.

2)KÜRESEL GÜÇLERE MESAJ: Türk Devletler Birliği'nin (Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye) en etkili organı Aksakallılar Zirvesi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı.

3) MİLLİ VE YERLİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ MESAJI: Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji hamlesinin tüm imkân ve kabiliyeti Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sergilendi. TEKNOFEST'un ruhunu Erdoğan şöyle açıkladı:

"TEKNOFEST bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir. Anadolu gençlerinin güçlü sesi, Kıbrıs Türk gençliğinin sesiyle hamdolsun burada birleşti. 1974'te malum bizim öyle ciddi manada silahımız yoktu. 1974'te başkalarının bizlere verdiği silahlarla bu adaya barış getirmek için geldik. Bugün, o zamanların çok ötesinde bir Türkiye var. Türkiye, savunma sanayindeki özgün tasarımları ve yerli üretimleriyle artık dünyanın parlayan bir yıldızı haline geldi.

Özellikle insansız hava araçlarımız, savunma sistemlerimiz, haberleşmedeki atılımlarımız, adeta harp tarihini yeniden şekillendirecek boyuta ulaştı. Bu konuda da geçmişe göre fersah fersah ötede adımları attık, atıyoruz.

Şunu çok açık net söylemek durumundayım; TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır. Ben, yeni nesilden bu noktada oldukça ümitliyim.

Ülkemizi yukarılara taşıyacak olanlar, işte yeni kuşaklardır.

Bunlara güvenim, güvencim çok çok fazla." Kıbrıs'tan dünyaya derin mesajlar veren Başkan Erdoğan, Türkiye'ye dönerken yaptığı açıklamalar da manifesto özellikli oldu.

İSRAİL'E SERT UYARI

Başkan Erdoğan, 'İKİ DEVLET' görüşünü tekrarladı:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler de artık bu realitenin kabul edilmesinin gerektiğinin telkinidir.

Ada'da iki halk ve iki devlet olduğu gerçeğini herkesin idrak etmesinin zamanı gelmiştir. Ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü'ne ve Kıbrıs Türkü'nün bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğimiz bakidir. Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkı, inşallah eninde sonunda hak ettiği konuma ülkemizin de desteğiyle gelecektir." Başkan Erdoğan, "İsrail'in Suriye ve Gazze saldırılarını sert eleştirirken, "Bu saldırılar tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca İsrail'in Suriye'deki saldırılarıyla ilgili olarak da, "İsrail kandan ve kaostan besleniyor. Bu nedenle Suriye'de bazı grupları kışkırtarak yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar.

Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız.

Bilinmelidir ki; dünya İsrail'den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir.

Yoksa çok geç olacak ve İsrail'e bugün sessiz kalanlar, tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir.

İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir. Uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdiler.

Gemilerin, insani amaçlı yardım malzemesi taşıdığı ve uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya biliyor.

Buna rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır.

İsrail, bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor. İsrail gıdayı, temiz suyu, ilacı silah olarak kullanıyor.

İnsan öldürürler dünya sessiz kalır; katliam yaparlar dünya sessiz kalır, egemen devletlere saldırırlar dünya sessiz kalır, uluslararası kuruluşların personellerini öldürür, yapılarını bombalarlar dünya sessiz kalır, göz göre göre soykırım suçu işlerler dünya sessiz kalır" dedi.

"KAN VE KAOSTAN BESLENİYOR"

"Şu an itibarıyla Gazze'deki o masumlara acımasızca bombaları yağdıran, bütün bölgeyi harabeye dönüştüren bir İsrail'den, biz zaten insanlık beklemeyiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İsrail kandan ve kaostan besleniyor.

Barış ve huzur iklimi İsrail'in istediği son şeydir. Suriye'de yıllardır süren iç savaşın bitmesinden, Suriye halkının kendi geleceğini tayin edecek olmasından, birlik ve bütünlük rüzgarından İsrail rahatsız olmuştur. Bu nedenle Suriye'de bazı grupları kışkırtarak yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız. Suriye Hükümeti, devrim sonrasında ülkede huzuru, toplumsal barışı ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışıyor.

İsrail, sadece kendini düşünür.

Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye'yi inşa için gayret göstermelidir.

İsrail provokasyonunun vadettiği sadece kan, gözyaşı ve ölümdür.

Bir ve bütün Suriye ise, müreffeh bir geleceğin formülüdür. Her zaman söylediğimiz gibi, biz komşumuz Suriye'nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz."

OLAYIN YANKILARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Rum basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınındaki çok sayıda gazete, televizyon, dergi ve internet sitesi tarafından manşetten görüldü. Kathimerini gazetesi, "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Türk halkının kararlılığının sembolü olduğunu söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu. ANT1 televizyonu, haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı 'Bugün bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" ifadesini kullandı.

Omegalive kanalı "Erdoğan, Kıbrıs için tüm görüşmelerin iki devlet temelinde yapılacağını söyledi. Reporter dergisi, manşetten gördüğü açılışı, "Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın açılışında coşkulu konuştu" başlığıyla verdi. Alfanews ise haberi "Erdoğan: 'Bu topraklara bir damga daha vuruyoruz" şeklinde gördü.