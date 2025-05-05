Terörsüz Türkiye sürecine karanlık odakların sabotajı

Terörsüz Türkiye sürecindeki barışın sembollerden birisi olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı. Önder için ilk tören AKM'de düzenlendi. Törende kızı Ceren Önder Kandemir yaptığı konuşmada, "Bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor; Cano'nun düğününü görmeden gitmeyeceğim.

Tutmadığın sözün yoktu. Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması canını yakıyordu.

Gözün arkada, aklın bizde kalmasın" dedi. Kardeşi Ali Önder de "Kendisi şu an burada olsaydı size, sevene de sövene de selam olsun derdi" diye konuştu.

YOĞUN KATILIM

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Partili Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar da katıldı. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da şunları söyledi: "Sen Türk'tün, Kürt'tün, Aleviydin.

Sen böceklere, çiçeklere, kalbi atan, hava soluyan herkese candın, yoldaştın. 18 gün boyunca yoğun bakımda yaralı yüreğinle yattın. Ne oldu biliyor musun Sırrı, sen toplumsal barışı sağladın. Her inancı, kültürü, kimliği bir araya getirdin. Gözün arkada kalmasın" dedi.

ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR OLDU

Merhum Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde barışın dillendirildiği bir zamanda, karanlık odaların bir provakasyonu oldu.

Törene katılan CHP lideri Özgür Özel'e yumruklu bir saldırı gerçekleşti. Şiddetle kınanan zamanlaması manidar saldırıyı, BBC'nin BİR DAKİKA SONRA tuhaf şekilde vermesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin yapıldığı İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) çıkarken bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıdan hemen sonra basına konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu saldırganla ilgili, "Bir utanmaz, bir alçak, bir provokatör. Kendisine OSMANLI ÇOCUĞUYUM diyen bir provokatör" dedi.

İçişleri Bakanlığı,yaptığı paylaşımda saldırganın 66 yaşındaki S.T. olduğunu, müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı.

ERDOĞAN HEMEN ARADI

Saldırı üzerine Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan Özel'i telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Erdoğan'ın Özgür Özel'i araması, saldırının arkasındaki karanlık mahfillerin olası tezgahlarını bozan bir dinamik özelliği taşıyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.

Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI

Provakasyondan bir saat sonra, Özgür Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Sırrı Süreyya Önder'in, çok değerli dostumuzun cenazesi için buradayız. AKM'de törene katıldık. Bugün Ceren'i tek kızı olan bir baba olarak boğazım düğümlenerek izledim. Kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi.

Bugün barışın konuşulması lazım. Türkiye'nin terör sorunundan kurtulmasının, hak ihlallerinin son bulması lazım. Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazımdı.

Birileri bunlar konuşulsun istemediği için birileri bu SALDIRIYA YOL VERDİLER.

Bir süredir tehditler alıyoruz.

Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan uçup gidişinin önüne bu saldırı geçmemesi lazım. Eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Programımıza devam ediyoruz. Bunu siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.

Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok.

Sırrı Süreyya Önder bir gün bana 'Son filmi izledin mi' dedi. 'O filmin senaryosunu ben yazdım' dedi. 'Öldükten sonra bilsinler' dedi. Sabah bir iki kişiye söyledim. O harika Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın senaryosunu da senarist arkadaşla yazdı.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı telefon bir değer taşıyor.

Geçmiş olsun telefonunu kaale alıp "telef" sözünün geri alındığını kabul ediyorum.

Siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz." Özel'in açıklamasının satır aralarına dikkat. Gün bugün değil. Yarınlarda analiz ederiz. Birlik ve beraberlik konuşmalarının yapıldığı, farklı fikirlere sahip insanlarımızın cenaze törenine katıldığı, Terörsüz Türkiye günlerine çok az zaman kalmışken, iç cephemizin tahkim edildiği bir sırada, ÖZGÜR Özel'e ZAMANLAMASI MANİDAR saldırının arkasında kimlerin olduğu değerlendiriliyor.

SONUÇ

EVET. DEM Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde halkımızın birlik ve beraberlik içinde olduğundan Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlamasına az zaman kalmış, PKK terör örgütünün feshi olacakken, böyle bir saldırı, bir meczubun olmasının arka planında bir yabancı istihbarat servisi bulunduğunu düşündürüyor. Rahmetli Profesör Dr. Mahir Kaynak'ın çok kıymetli bir sözü var. "BİR OLAYIN KİME YARADIĞINA BAKARSAK TEZGAHI KURANI GÖRÜRSÜNÜZ." Evet. Merhum Önder'in cenazesinde Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olmasından kim rahatsız? Derin Amerika, Avrupa, İsrail. Özgür Özel'e geçmiş olsun diyor, yabancı medyanın TEZGAHLARINA ÇOK DİKKAT ETMEKTE BÜYÜK YARAR OLDUĞUNU düşünüyorum. TERÖRSÜZ TÜRKİYE MUHAKKAK OLACAK. BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ EMPERYALİST DEVLETLER ASLA DURDURAMAYACAK.