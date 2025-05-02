KKTC Mayıs’ta bir başka

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok güzel işler oluyor. 1-4 Mayıs 2025 günlerinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bambaşka. Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Dünyaya, KKTC'den önemli mesajlar verecek. Ada'da yaşanan TEKNOFEST coşkusuna katılacak. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden dünyaya KKTC mesajı verecek. Erdoğan, bizzat ilgilendiği ve takip ettiği, KKTC'nin sembol yapıları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ni açacak. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ev sahipliğinde, Türk Devletler Teşkilatı'nın en önemli kollarından olan Aksakallılar Heyeti toplantısı da Lefkoşa'da yapılıyor. Garantör Türkiye ve masum Kıbrıs Türkleri'nin ayağa kalkışıyla, DOĞU AKDENİZ'DE YENİ BİR DENKLEM KURULDU. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Türk Devleti'nin kuruluşuna giden YOL TAŞLARINI DİZİYOR. İtalya seferinden dönerken, Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı, KKTC'de muhteşem bir parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı binasını inşa ettiklerini, her ikisinin de gıpta edilecek eserler olduğunu dile getirdi.

TARİHİ SORUMLULUK

"Biz Kıbrıs Adası'nda iki devletli çözümle tarihî sorunları geride bırakabileceğimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız." Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini her platformda savunmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihî ve insani anlamda sorumluluğu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmesi konusunda son derece kararlı olduklarını kaydetti. Başkan Erdoğan'ın İtalya'dan dönüşünde dikkat çeken vurgulamalar yaptığı açıklamalarının ardından, Dışişleri Bakanlığı kaynakları da çok önemli KIBRIS'TA İKİ DEVLET VİZYONU hakkında bilgi verdi, kamuoyuna aktardı.



FEDERAL MODEL

BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Ada'daki iki tarafın liderlerinin, Anavatanların Dışişleri Bakanlarının ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı'nın katıldığı genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı, 17 - 18 Mart tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda, İLK DEFA FEDERAL MODEL ele alınmadı; telaffuz dahi edilmedi. Bu itibarla, Cenevre'deki toplantı 60 yıllık Kıbrıs meselesinde yeni bir noktaya gelindiğini de bir anlamda ortaya koydu. Toplantıda, Kıbrıs Türklerinin tezleri doğrultusunda ve Ada'daki taraflar arasında Kıbrıs meselesinin nihai çözüm bağlamında ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda, BM Genel Sekreteri'nin de isteği üzerine, Ada'daki iki halka da yarar sağlayabilecek iş birliği alanlarının keşfine odaklanıldı; taraflar arasında Ada'da iki halkın günlük yaşam kalitesini artıracak bir dizi iş birliği alanı üzerinde duruldu. Bu çerçevede liderler, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada'nın mayınlardan arındırılması, çevre ve iklim değişikliği, Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kaldı.



7 DEVLET 1 MİLLET

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, (25 Eylül 2024) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında KKTC'nin tanınması talebini yinelemişti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kurul toplantısında konuşmasında, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye'nin anahtar rolünün yadsınamayacağını belirterek, şöyle konuşmuştu: "Kıbrıs Adası'nın kuzeyi ve batısında ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye'nin, Ada'nın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 50 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti. O günden bugüne kadar Ada'da barış ve sükûnet hâkim oldu. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ydi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Ada'da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır. Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum." Başkan Erdoğan, "7 DEVLET 1 MİLLET PARADİGMASI" eşliğinde, TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI'nı ilmek ilmek ördü. Özbekistan'da yapılan zirvede, Türk Devletler Teşkilatı'nın KKTC'yi gözlemci ülke pozisyonuna getirecek kararın alınmasını sağladı. Önümüzdeki günlerde, KKTC'nin önünü açacak yeni hamlelere hazırlanıyor. Türk Devletler Teşkilatı, 22 Mayıs 2025'te TDT Gayriresmî Zirvesi'ni Budapeşte, Macaristan'da yapacak. 9-10 Haziran 2025 - Türk Haftası, Viyana, Avusturya'da olacak. 3-4 Temmuz 2025 - 17. EİT Zirvesi, Azerbaycan. 22-27 Temmuz 2025 - 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025) marjında TDT Savunma Sanayi Kurumları Başkanları 1. Toplantısı, İstanbul, Türkiye'de olacak. Türkiye, bu toplantılara büyük önem veriyor. Başkan Erdoğan'ın KKTC ile ilgili hamleleri gündemde olacak.