Özel’e saldırıda 5 manidar detay

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çirkin saldırıyı yapan Selçuk Tengioğlu mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

Devlet'in güçlü istihbarat ve güvenlik kadroları derinlemesine araştırmalarını sürdürüyor. Derinlikli araştırma ile belirlenen bilgiler-detaylar üzerinden süreç analizi yapan İstihbarat-Güvenlik uzmanları, daha çok çirkin saldırıyı yapan Kukla'ya değil, KUKLACI'ya ağırlık veriyor.

Onu yumruk atmaya azmettirenleri bulup ortaya çıkarmak için iz sürümü devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özel'e yapılan saldırının ZAMANLAMASI önemli. DEM Parti Milletvekili rahmetli Süreyya Önder'in cenazesinde halkımızın birlik ve beraberlik içinde oluşundan, Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasına az zaman kalmışken, PKK terör örgütünün feshi olacakken, böyle bir saldırıyla siyasi ortamı germek ve bir kaos ortamı oluşturmak istedikleri anlaşılıyor. Yapılan çirkin saldırının bir anlık bir öfke ile olmadığı, bu saldırının bir siyasi hedefi olduğu değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk anda Özel'i arayarak sergilediği duruşun KUKLACI'nın tezgahladığı provokasyonu bitirdiği değerlendiriliyor.

MESAJ MI VERİLDİ?

1-) Özgür Özel'e kimler, ne mesajı verdi? Zamanlaması manidar saldırı ile birçok hedef gözetilerek, CHP içinden bir tezgah da kurgulanmış olabilir mi? Yani, KUKLACI, Özgür Özel'e "CHP'de yerinde dur, daha ileri gitme" mi diyor?

Çünkü Özel, İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulmaya, Genel Başkanlıktan liderliğe yükselme ve cumhurbaşkanı adaylığına yürüme arzusunda. "GENEL BAŞKAN KAL" mesajı mı veriliyor?

2-) Saldırı olayından sonra Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine katılmasına rağmen, neden Özgür Özel'le resim vermedi? Hem İstanbul'da, hem de CHP Genel Merkezi önünde gece yapılan toplantıda, Hikmet Çetin, Özel'le otobüsün üstüne çıktı ama Özel'e çirkin saldırı olmasına karşın, Kılıçdaroğlu manidar biçimde ortada yoktu.

3-) CHP'li Sezgin Tanrıkulu saldırganla tokalaşıp ne konuştu? Olay sonrası OSMANLI ÇOCUĞU balonunu neden uçurdu? A Haber'de yayınlanan olaya ilişkin yeni görüntülerde saldırganın olay öncesi CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar ortaya çıktı.

Sabah gazetesi yazarı Metin Altınok programda, Sezgin Tanrıkulu'nun kameralara takılan görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KOYU ATATÜRKÇÜ"

Altınok, "Şüpheli 09.43'te bölgeye gittiğinde orada tokalaştığı ilginç isimler var.

Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı görülüyor. Bu ne olabilir?

Orada karşılaşmış, el sıkışmış da olabilir. Sezgin Tanrıkulu, olayın şoku devam ederken öncesinde çıktı, dedi ki: 'Konuştum kendisiyle. Ben Osmanlı çocuğuyum,' dedi. Olayın şok dalgası devam ediyor. Bir kitleyi tarif ediyormuş gibi bir açıklamada bulunuyorsunuz.

Saldırıya uğrayan Özgür Özel diyor ki: 'Siyasete yapılmış bir saldırı. Hedef göstermiyorum, şudur ya da budur diyebileceğim bir şey yok' diyor. Dolayısıyla Sezgin Tanrıkulu ile tokalaşması konuşuluyor." CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun "Osmanlı çocuğuyuz" dediğini söyledi. Olaydan bir dakika sonra, İngiliz BBC Tanrıkulu'nun, "Osmanlı çocuğu" ifadesini verdi. Halk TV'ye konuşan abisi Davut Tengioğlu ise "Kardeşimin 'Osmanlı çocuğuyum' dediğini sanmıyorum. Kendisi koyu Atatürkçü kimliğiyle bilinir" dedi. Tanrıkulu'nun saldırganla ne konuştuğu, Osmanlı çocuğu lafıyla yönlendirme mi yaptığı henüz netlik kazanmadı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kim? "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal kullanmıştır" diyen bir CHP milletvekili.

TUHAF LAFLAR

4) Ali Mahir Başarır, neden yakın korumanın olması gereken yerde durdu? Saldırıdan sonra, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın tahrik edici konuşmaları tepkiyle karşılandı.

Ayrıca, orada aslında Özel'in korumasının bulunması gerektiği yere geçen Ali Mahir Başarır'ın önünden saldırının yapılması eleştirildi. Orada koruma olsaydı, saldırganın eline müdahale edilebilmesinin mümkün olduğu, tecrübeli koruma uzmanlarınca gündeme getirildi.

5) CHP'liler, garaja girme konusunda neden yönlendirme telaşına düştüler? Özgür Özel'in, emniyetin belirlediği güvenlikli protokol yolu yerine, başka bir yönden törene katılma ısrarının, saldırıya zemin hazırladığı konuşuluyor.

CHP'liler, farklı yol ısrarı ortada iken bir telaşa düştüler. CHP kurmayları, Genel Başkanın aracının otoparka alınmadığını iddia ettiler. Emniyet, garaj iddiasını yalanladı. Tören alanına giren güvenli yolu korumaların bilmesine rağmen, farklı yoldan toplanmış vatandaşlar arasından geçme ısrarında oldukları belirtildi. CHP'nin telaşla garaj iddiasına yöneldikleri konuşulurken, Özgür Özel, uğradığı saldırı hakkında tuhaf açıklamalar yaptı. Özel, "Adam (saldırgan) tam orada bekliyor.

Hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamıyorum. Ama önceden planlı bir iş olduğu çok belli.

Adamın hazırlığından, bulunduğu yerden... Yüzü bana dönük. Sırtını verip yol verirmiş gibi dönüyor. Golf sopasıyla vuracakmış gibi sağa doğru kaykılıyor. Hızla gelip vurmaya çalışıyor. Gelişini gördüm.

Refleksle kafamı çektim."

İHTİMAL VERMEMİŞ

Saldırganın yönlendirilmiş olduğunu düşündüğünü söyleyen Özel: "Ben bu adama baktığımda böyle bir akıl, böyle bir plan yapması mümkün değil, mutlaka yönlendirildi.

Bizim ekip dedi ki, 'Aracımızı otoparka almadılar, girdiğimiz kapıdan çıkacağız.' Dedim ki, 'Niye almasınlar?' Emniyet Müdür Yardımcısı bizi otoparka sokmuyor" dediler. Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var. O emniyet müdür yardımcısı bizi zorla oradan geçirtti. Aracı niye almasın?

Her milletvekilinin aracı her resmî kurumun otoparkına girer. 13 yıldır milletvekiliyim, giremediğim bir otopark yok" ifadelerini kullandı. Soruşturma beklediğini söyleyen Özel:

"Eğer bu yapılmazsa yük devletin sırtına kalır. Bu yapılırsa, varsa bir hatası, bir bağlantısı ortaya çıkar" dedi. Kendisine yönelik koruma düzenine dair eleştirileri de değerlendiren Özel: "O zafiyet bana ait" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Önümden giden, herkese dikkatli bakan iri yarı korumalar özellikle cenazelerde, yaslarda, başka parti üyeleriyle temas ederken yanlış anlaşılabiliyor.

O yüzden 'Bu öndeki yürümesin' dedim. Ortaya ne çıktıysa, zafiyet görüntüsü adına, benim talimatımla çıktı." Özel'in bu iddiaları birçok soruyu akla getiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırı sonrası ilk anlarda genelde olumlu konuşurken, son yaptığı tuhaf açıklamanın arka planı muhakkak ortaya çıkar. ÖZGÜR ÖZEL, SALDIRI SONRASI OLUMLU POZİSYONDAN NEGATİF POZİSYONA NEDEN GEÇTİ? NEDEN TAKTİK DEĞİŞTİRDİ ACABA?