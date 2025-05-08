Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 117 gün sonra yüz yüze görüştü. Büyük Türkiye yürüyüşünün iki güçlü lideri olan Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağından geçişi ve Mayıs ayında gerçekleşecek yeni gelişmeleri masaya yatırdılar. Görüşmede Gazze'den Suriye'ye birçok başlıkta karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ve yol haritasının gözden geçirildiği öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli, 1 Ekim 2024'te, 50 yıldan bu yana Büyük Türkiye yürüyüşüne pranga vurmak isteyen küresel güçlerin ve istihbarat servislerinin kullandığı PKK terör örgütünün tamamen feshedilmesine yönelik bir devlet projesi başlattılar. 22 Ekim'de MHP Lideri Devlet Bahçeli, ezber bozan ve yabancı istihbarat servislerinin elindeki PKK oyuncağını etkisizleştiren bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu gelişmelerin önünü kararlı bir duruşla açtı.

MAYIS AYI ÖNEMLİ

27 Şubat'ta İmralı Adası'ndaki teröristbaşı Öcalan, miadını doldurmuş PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi için çağrı yaptı. 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini Külliye'de kabul ederek çok önemli bir virajın aşılmasını sağladı. Allah rahmet eylesin; terörsüz Türkiye sürecindeki barışın sembollerinden biri olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlanırken, halkın birlik ve beraberlik içinde olması ve oluşan barış iklimi yeni gelişmelere zemin hazırladı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağının geçildiğini ifade ediyor. Mayıs ayı önemli; PKK'nın fesh edilmesi ve silahları teslim etmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına dair önemli açıklamalar bu süreci aydınlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü partisinin MYK toplantısında yeni aşamanın işaretini verdi. "Bu sürecin başarıya ulaşacağına ve Türkiye'nin terörden kurtulacağına inancımız tam. Terörsüz Türkiye amacımızın başarıya ulaşacağını ve Türkiye'nin bu terör belasından kurtulacağını düşünüyoruz. Bu sürecin çok hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor. Terör örgütünün bir an önce kendisini feshetmesini bekliyoruz. Yakın zamanda olacağını düşünüyoruz. Olması gerektiği gibi silahları bırakmayıp gereğini yapmazsa, bizim teröre karşı mücadelemiz zaten sürüyor ama buna devam ederiz, hız veririz" dedi.



TARİHİ BİR ÇAĞRI

Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılan MKYK toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son gelişmeler hakkında bilgi vermişti.

"İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz.

Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da, Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklem vardır. Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir. Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikasıdır. Herhangi bir müzakere, al-ver süreci olmaksızın, devletin temel niteliklerinden vazgeçmeksizin bu yolda ilerlemek olduğunu ifade etmek isterim"

3 ŞART KOYDUK

23 Nisan törenleri sonrasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken vurgulamalar yapmıştı: "İnşallah Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Üç tane şart var. Daha önceki söylediğimiz şartlar geçerli. Feshedeceksin. Silahlarını teslim edeceksin. Teslim olacaksın." "Nereye teslim edecekler?" sorusu üzerine Güler, "Onlar söylenecek kendilerine" demişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çıkışlarıyla başlattıkları Terörsüz Türkiye sürecinin aşamalarının başlangıcına İmralı'daki teröristbaşı şu açıklaması ile katılmıştı: "1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkârının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." PKK'nın kongresini Irak'ın Talabani bölgesi olarak bilinen Süleymaniye'de yapacağı, açıklamanın Mayıs içinde olacağı, ardından silahların teslimi aşamasına geçileceği belirtiliyor.



SONUÇ

Terörsüz Türkiye sürecinde devlet, tüm gelişmelerin yol haritasını hazırladı. Fesh sonrasında, Türkiye, Irak ve Suriye'de silahların nasıl teslim edileceği planına geçilecek. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut bir yansımasıdır. "Türkiye Yüzyılı kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacak" mottosunu içeriyor. Terör örgütünün fesih kararını ortaya koyması ve silahların ortadan kalktığı, bütün süreçler tamamlandığında Türkiye, köklü bir şekilde hem iç cephesini güçlendirmiş, milli birliğini, dayanışmasını, kardeşliğini güçlendirmiş olacak; hem de demokratik standartlarını, kalkınma standartlarını çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak. İnşallah, Terörsüz Türkiye, terörsüz Suriye ve Irak'ın da yeni dönemin parolası hâline gelecek.