Aparat PKK’yı fesihe zorlayan dinamikler

Türkiye tarihi günler yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ayaklarına takılan prangaları kıra kıra gidiyor. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybediyor. Ülkemizi kuşatmaya kalkanları kahrediyor. Büyük Devlet olarak düşünüyor ve büyük hareket ederken, ülkemizi karşı kurgulanan oyunları bozuyor. Yakın coğrafyamızın jeopolitiğinde oyun kuruyor. Bir büyük başarı hikayesinin kodlarıdır bunlar. Başarı hikayesinde, Türkiye'nin ayağına takılan son pranganın (Aparat PKK) kırılmasında yaşanan iç cephenin tahkimatından PKK'nın fesihine giden olayların şifreleri... TARİH: 30 AĞUSTOS 2024: Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, kararlı duruşla Aparat PKK'nın feshi ve silahları teslim etmesine yönelik devlet projesini başlattılar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan "iç cephe" sözlerini ilk olarak 30 Ağustos'taki konuşmasında ifade etti. Büyük Taarruzun nasıl bir hazırlıkla gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, silah, mühimmat, eğitim, ilave kuvvet gibi hazırlıkların yanı sıra başarıda iç cephenin tahkiminin etkili olduğunun altını kalın çizgilerle çizdi: "Şimdiye kadar nice zorluğun, oyunun nasıl üstesinden gelindiyse, çok daha fazlasının başarılacağına yürekten inanıyorum. Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. İç cephe bizi biz yapan değerlerdir. Biz aynı şeye sevinme, bunun yanında aynı şeye üzülme, aynı şiirde duygulanma, aynı marşta göğsümüzün kabarabilmesi halini hep birlikte yaşamalıyız. Bütün bunlarla beraber iç cephe hedeflerimiz, bizim Kızıl Elmamızdır. Bizi o hedeflerden vazgeçirmeye, bizi yılgınlığa düşürmeye, bizi usandırıp umutsuzluk girdabına sürüklemeye çalışanlar, işte o iç cepheyi hedef alıyor. Biz o iç cepheyi çökerttirmeyiz. Orada çok kararlıyız..."

YENİ BİR DÖNEM

1 EKİM 2024: Cumhurbaşkanımız Erdoğan Meclis açılış konuşmasında da aynı vurguyu yaptı. "İktidar ve muhalefetiyle, Meclisimizin, milletimize güven, hasımlarımıza korku verecek bir atmosferde çalışması, özellikle böyle bir dönemde elzemdir. Meclisteki uyum, mutabakat, karşılıklı saygı çerçevesinde tartışma ve istişare, buradan sokağa yansıyacak, ülkenin huzur ve emniyetine kapı aralayacaktır." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ezber bozan çıkışı yaptı, DEM Partili yöneticilerle selamlaşıp elini sıktı, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." dedi. DEM heyetinin İmralı ziyareti, Meclis'te partiler arası görüşme, terörist başının miadını doldurmuş PKK'nın feshi çağrısı, Başkan Erdoğan'ın Külliye'de DEM heyeti ile yaptığı devlet görüşmesi başarının önemli aşamaları oldu. 8 MAYIS 2025: Cumhurbaşkanımız bakanlar ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" demişti. Ve nihayetinde PKK kongresinin fesih kararı (5-7 Mayıs) alması ile çok önemli eşikler geçildi. Ve nihayetinde PKK kongresi fesih kararı aldı. Sıra silahların teslimine geldi.



FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Fidan, "BİR MÜDDET DAHA BEKLEME DURUMUNDA OLACAĞIZ" dedi. "Türkiye'nin terörle mücadele tarihi ortada. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu yıllarda hem demokrasiyi ilerletme hem de güvenliği daha iyi noktaya getirme noktasında milli karar mekanizmalarını kullanarak ciddi bir irade ortaya koydu. Cuma günü itibariyle bakacak olursak örgüt, Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili kongre süreci geçirdi. Cuma günü ilan edileceği bilgisi geçildi. Ama anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız, örgütün cevabını duymak için. Burada herkes iyi ve iyimser olmak istiyor ve gerçekten geldiğimiz noktada milli birlik bütünlük, demokrasimizin geldiği nokta, insanların istediği imkânlara sahip olmaları, hiçbir ayrımcılığın olmaması meselesi. Türkiye'de terörü çoktan ortadan kaldırmış durumda zaten. Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını, istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini — nasıl ki siyasi partilere, STK'lara bu imkân tanınıyorsa — ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor. Bu örgüt için de kolay bir karar değil ama örgüt liderinin ortaya koyduğu tavra karşılık bir cevap verilmesi gerekir. Biz de olumlu bir beklenti İçerisindeyiz. Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz. Ama bu olursa gerçekten masum insanların, masum gençlerin dağa çıkması, kanın akması, bir takım daha ileri bölgesel düzenin kurulması... Irak'a da Suriye'ye de etki edecek ileriye dönük yatırımlar var. Suriye'de şu an yeni bir düzen kuruluyor. Artık silahlı bir mücadelenin olmadığı, herkesin saygı duyduğu, refahın paylaşıldığı bir bölge inşa etmemiz gerekiyor."



TARİHİ EŞİK AŞILDI

"Örgütün başka ülkeler için hizmet ettiği ortada. Ben örgütteki insanların da çok memnun olduklarını düşünmüyorum. Var olan yeni şartlara göre bir durumu meydana getirecek bir karar içerisinde olmaları gerekiyor. Diğer ülkelerin durumu ne olur? Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek, kendi potansiyelini hayata geçiren bir ülkenin kan kaybı birçok ülkenin de işine gelir. Bunlar tabii ki belli bir beklenti içerisinde olabilirler. İstihbaratımızın, güvenliğimizin geldiği noktada çevrilen oyunları misliyle görüyoruz. Sadece oyunlar değil, oyunların arkasını da görüyoruz. Çok netiz, biz kimseye oyun kurmadığımız için bize kurulan oyunlara karşı koyma meşruiyetimiz var. Ama siyasi iradede şu anda beklenti terörle mücadelenin de ötesinde biraz artık Türkiye'nin kendi tarihsel, mümtaz toplumsal dokusunun siyasete yansımış olmasıdır." Güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı PKK'nın fesih kararı ile ilgili bazı arka plan bilgileri verdi. "Bu kongrenin 6 Mayıs'ta toplanacağı Rudaw'da söyleniyordu. Medyasına bakarsak, sözde halk örgütlenmesinin Erbil'de bir toplantı yaptığı, şimdi de Kandil'dekilerin bir toplantı yaptığı belirtiliyor. Kongrede örgüt silahlı yapısını tasfiye ettiği kararını aşağı yukarı çıkartacak. 'Artık silahlı mücadelenin sonuna geldik, siyasi alanda mücadeleye devam edeceğiz' bu minvalde açıklamalar olacak." Suriye iç savaşı, Pençe Kilit, Pençe Kaplan, iç katılımın önlenmesi vs. sürecin diğer ayakları... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi eşik aşılırken, Türkiye Yüzyılı'nda "Terörsüz Türkiye" yeni dönemi başladı. Emperyalistlerin prangalarını tek tek kıran Büyük Türkiye'nin Kızıl Elma yolunda yürüyüşü hayırlı olsun.