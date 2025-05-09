Trump - Erdoğan görüşmesinin şifreleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, önceki gün önemli bir telefon görüşmesi yaptılar.

Görüşmenin sıcak geçtiği anlaşılıyor.

Erdoğan ile Trump'ın yüz yüze görüşmesi için haziran ayı önemli. Daha önce yazmıştım;

Erdoğan ile Trump'ın 2 defa haziranda görüşmeleri söz konusu. Birincisi Washington - Beyaz Saray. İkincisi, NATO marjında Hollanda'da yapılacak NATO zirvesinde. Trump'ın NATO zirvesine katılmama durumu olabilir şeklinde yorumlar çıktı ama diplomatik kulislerde "muhakkak katılacak" görüşü ağırlıklı.

Yeni NATO Genel Sekreteri Hollanda eski Başbakanı Rutte.

NATO zirvesi de Hollanda'da yapılıyor. Trump ile Rutte görüştüler.

Trump, Rutte'yi kırmaz deniyor. Ayrıca Trump'ın Avrupa'ya olan kızgınlığı azaldığı gözleniyor. İlişkileri rayına koymak için ABD Dışişleri Bakanı Rubio derin çalışmalar yapıyor.

SIKI İŞBİRLİĞİ VAR

Trump, 2028 sonuna kadar ABD'nin Başkanı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a özel bir önem verdiğini konuşmalarıyla sık sık gösteriyor. Erdoğan için "Çok güçlü bir lider", "Çok iyi anlaşıyoruz" sözleri çok konuşuluyor.

AB liderlerinin Avrupa güvenliği ile ilgili Erdoğan'a çok yakınlık göstermesini de Trump görüyor. Erdoğan'la son telefon konuşmasında "Çok acele buluşmayı bekliyorum" sözleri dikkatleri çekti. Ortadoğu jeopolitiğinde önemli değişiklikler gündemde.

Trump'ın Arabistan, Katar, BAE gezisi bölgeyi çok ilgilendiriyor.

Siyonist Netanyahu'nun durdurulması, Gazze'ye yardım seferberliği, Suriye'nin geleceği, İran'la yapılan görüşmeler, İbrahim Anlaşmaları, trilyonluk yatırımlar, Trump'ın Süveyş çıkışı gibi stratejik dinamikler var. Erdoğan ile Trump'ın yakın işbirliği Ortadoğu'nun kılcal damarlarını işaret ediyor.

Bölgenin kaderinde çok değerli.

Trump Arap ülkelerine giderken Erdoğan Ankara'da Irak Başbakanı Sudani ile stratejik görüşme yaptı. Irak gelişmeleri de Suriye ile bağlantılı olduğundan Ortadoğu jeopolitiğinde Erdoğan'ın güçlü konumu daha çok görülüyor.

UKRAYNA SAVAŞI

Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. ABD Başkanı'nın ilk yurt dışı gezisinde milyar dolarların havada uçuşması bekleniyor. Trump bu gezi kapsamında İsrail'i ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'ye davet etti.

Trump, "Türkiye'ye özel olarak geleceğim" yanıtını vermiş. Erdoğan muhtemelen haziran ayında ABD'ye gidecek.

İkili görüşme diplomasisi hız kazanacak. Trump görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi yönünde arabulucu olmasını talep ettiği konuşuluyor.

Trump, "24 saatte bu savaşı bitiririm" demişti ama hâlâ sonuca ulaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem Putin'le hem de Zelenski ile görüşebilen bir lider. Erdoğan'ın çok akıllı hamlesi savaşların başında İstanbul'da kurulan masada taraflar anlaşmaya varmıştı. Ukrayna, İngiltere ve ABD'nin baskıları nedeniyle masadan kalkmasaydı, Türkiye savaşta barışı sağlayacaktı. On binlerce insan ölmeyecek, büyük yıkım olmayacaktı. Trump, Erdoğan'ın etkili konumuyla Ukrayna savaşının bitirilmesinin mümkün olacağını kabulü çok önemli bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Gazze marjında etkili rolünü, Ukrayna - Rusya arasında arabuluculuk teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

YENİ BOMBASI NE?

Trump'ın yeni açıklaması konuşuluyor. Arap ülkeleri gezisine çıkarken Trump'ın Gazze konusunda bomba açıklama yapması değerlendiriliyor.

Gazze'ye yardım konvoylarının önünü açarak Trump insanlık adına hamle yapma pozisyonuna gelebilir. Erdoğan - Trump görüşmesinde Gazze ve Suriye önemli bir başlık olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gazze'de ateşkesin sağlanması ve acil yardımların seferberliği için ABD'nin devreye girmesini istediği belirtiliyor. İki liderin Suriye konusunda konuştukları açıklandı. Erdoğan, İsrail'in saldırılarının Suriye'nin güvenlik ve istikrarını tehlikeye attığını belirtip, İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladığı belirtiliyor.

SONUÇ

SURİYE Cumhurbaşkanı El Sara, Paris'te Macron'la görüştü. Avrupa'da ilk ziyaret yaptı. El Sara ile Trump'ın Katar'da konuşabileceği ihtimali var. Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri El Sani ile çok yakın dost olmasının bir fırsat çıkarabileceği ifade ediliyor. Suriye ve Gazze denilince akla gelen ilk büyük lider Erdoğan olduğundan, hem Gazze'de hem de Suriye'de çok etkili gelişmelerde de Erdoğan'ın ağırlığı tartışılmaz.

Trump'ın bu durumu gördüğü yaptığı konuşmalardan belli oluyor. Trump, Erdoğan'la beraber olmadığı takdirde Suriye'de denklem kuramayacağı net olarak ortaya çıkmış olduğu bir gerçek.