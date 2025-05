Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün

Tarih kitaplarının başarılarına yazılacak bir gün: 9 Mayıs 2025. Türkiye, ayaklarına küresel güçler tarafından takılmış zincirleri kıra kıra yürüyor.

Türkiye büyük hedef Kızıl Elma yürüyüşünde, Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ilmek ilmek ördükleri DEVLET PROJESİ ile 50 yıllık zincirleri kırdı. Aparat PKK terör örgütü fesih kararı aldı. Büyük liderler Erdoğan ve Bahçeli'ye minnettarız. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Beklenen karar geldi. İmralı'daki Öcalan'ın kurucusu olduğu PKK'nın miadını doldurduğunu ifade ederek fesih kararı alınmalı ve silahların bırakılması çağrısı üzerine toplanan PKK kongresi fesih kararı aldı. Fesih kararı ve silahların bırakılmasına ilişkin kararın 11 Mayıs günü açıklanacağı konuşuluyor. Önceki gün, Büyük Türkiye yürüyüşünün iki güçlü lideri olan Başkan Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli kavşağından geçişi ve Mayıs ayında gerçekleşecek yeni gelişmeleri masaya yatırmışlardı.

MİADINI DOLDURDU

O görüşmenin, PKK kongresinin 5 Mayıs'ta açıklanmayan fesih kararı üzerine olduğu netleşti. Erdoğan ve Bahçeli, 1 Ekim 2024'te, 50 yıldan bu yana Büyük Türkiye yürüyüşüne pranga vurmak isteyen küresel güçlerin ve istihbarat servislerinin kullandığı PKK terör örgütünün tamamen feshedilmesine yönelik bir devlet projesi başlatmışlardı. 22 Ekim'de MHP Lideri Devlet Bahçeli, ezber bozan ve yabancı istihbarat servislerinin elindeki PKK oyuncağını etkisizleştiren bir çıkış yapmıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu gelişmelerin önünü kararlı bir duruşla açmıştı. 27 Şubat'ta İmralı Adası'ndaki teröristbaşı Öcalan, miadını doldurmuş PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi için çağrı yapmıştı. 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini Külliye'de kabul ederek çok önemli bir virajın aşılmasını sağlamıştı. Allah rahmet eylesin; terörsüz Türkiye sürecindeki barışın sembollerinden biri olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğuna uğurlanırken, halkın birlik ve beraberlik içinde olması ve oluşan barış iklimi yeni gelişmelere hız kazandırmıştır.



50 YILLIK PRANGA

Evet. 50 yıllık bir pranga parçalandı. PKK fesih kararı aldı, sıra silahların teslimine geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sabah saatlerinde "PKK her an kongrenin toplandığını duyurabilir. Biz de bu tarihi adımı, bu tarihi kararı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz" demişti. DEM'den ilk açıklama geldi. Öcalan'ın çağrısı temelinde "tarihi öneme sahip kararlar alındığının açıklanacağı" belirtildi. Silahların "tümden devre dışı bırakılması için" siyasete çok büyük sorumluluklar düştüğünü" söyleyen Doğan, "Herkes cesaretle bu sorumluluğu taşımalı, bunun için gönüllü olmalı" demişti. Ardından fesih kararının PKK kongresi tarafından alındığı açıklanırken alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. PKK kongresinin bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildiğini ekledi. Erdoğan'ın da 8 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Bütün engelleri aştık, PKK bugün yarın silah bırakacak, örgüt feshedilecek. Ardından hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" dediği öğrenilmişti.



BARIŞ ÇOK YAKIN

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK'nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte elli yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır.

Öncelikle, uzun süreli çatışmalı süreçte yaşamlarını yitiren tüm insanlarımızı derin bir hürmetle anıyoruz. Acının rengi, dili ve kimliğinin olmadığını onlarca yıllık acı tecrübe hepimize göstermiştir. Bugün Türk'ün, Kürt'ün, Çerkez'in, Arap'ın, Alevi'nin, Sünni'nin, bütün kimlik ve inançların gözyaşları aynı denizde buluşmuştur. Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz; tüm yitirdiklerimizin anısını kutsal bir emanet olarak koruyacağız ve ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Şimdi, ortak ve eşit yaşam iradesini her şeyin önüne koyma vaktidir. Demokratik bir topluma, özgür siyasete, evrensel hukuka derinden inanma, demokratikleşme için çalışma ve adımlar atma dönemidir. Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin. Bu ülkede bundan böyle inkârın ve silahların değil siyasetin, öfkenin değil demokratik ve toplumsal uzlaşının, ayrılığın değil birlikte ve eşit yaşamın sesi yükselsin."

YENİ BİR SAYFA

"Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. DEM Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz. Şimdi demokrasinin ve adaletin sesi yükselmelidir. Toplumsal barışın inşası için Meclis'in önünde duran tarihsel görev, hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir. Bu tarihî adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur. Bu tarihi anda, Türkiye'nin demokratik geleceğini kurma fırsatını başarıya ulaştırmak için yürütme erkinin de tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi barışın güvencesi olacaktır. Bu sürecin gelişmesinde tarihi bir sorumluluk üstlenen Sayın Abdullah Öcalan'a; barışın bedelini canlarıyla, evlatlarıyla, gözyaşlarıyla ödeyen Türkiye halklarına; çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a ve sürece olumlu yaklaşan ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm muhalefet liderlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşması için siyasi kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve en önemlisi 85 milyon yurttaşımızın her birine barışı koruma, inşa etme ve geleceği bugünden kazanma görevi düşmektedir. İstiyoruz ki Türkiye'nin barışı Ortadoğu'ya umut, dünyaya ilham olsun."

İÇ CEPHE MESAJI

Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılan MKYK toplantısından sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son gelişmeler hakkında bilgi vermişti: "İmralı'dan yapılan çağrıdan sonra günler içinde terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cephenin güçlendirilmesi çağrısının sonucu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bunun bölge için ilham kaynağı olacağını net bir şekilde söylüyoruz. Bölgede etnik gruplar, mezhepler temelinde fay hattı oluşturma çabalarına karşı burada kardeşlik cephesi olacaktır. Yakın bölgemizde Ortadoğu'da, Mezopotamya ve Akdeniz'de çıkar odaklı acımasız denklem vardır. Terörsüz Türkiye hedefine iç cepheyi güçlendirme temelinde ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz. Bunun somut olarak gerçekleşmesiyle birlikte demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Bu tansiyonun kalkması demokrasimize ve siyasi hayatımıza enerji verecektir. Her olumlu adım bir diğer olumlu adımı otomatik olarak çağıracaktır. PKK'nın tüm şubeleri, illegal unsurlarıyla silah bırakması, kendisini feshetmesi dönüm noktası olacaktır. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısını Meclis'ten yaptıktan sonra Sayın Bahçeli'nin stratejik ve tarihi çağrısı oldu. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikasıdır"