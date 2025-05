Türkiye Avrupa güvenliği için nasıl hayati bir ülke oldu?

Yeni dünya düzeni inşa ediliyor. Eski dünya düzeninde, küresel toplantılar ve anlaşmalar İsviçre ve Avrupa başkentlerinde yapılırdı. Artık,dünyada barış için diplomasi merkezi Türkiye oldu. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en tecrübeli 4 liderinin başında gelirken, ARABULUCU olarak ilk akla gelen küresel lider konumunda bulunuyor. 4 gündür, Dünya barışı için diplomasi merkezi olan Türkiye'de baş döndüren diplomasi trafiğınde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri etkili oluyor. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la beraber İstanbul'da ABD, Rusya, ve Ukrayna'yı bir araya getirme, ortak toplantılar yapma pozisyonu sağladı. İstanbul'da, Türkiye-ABD-Ukrayna ortak toplantısı, ardından Türkiye-Rusya- Ukrayna bir araya gelerek, önemli bir görüşme yaptı.

NEREDEN NEREYE?

İstanbul diplomasi trafiği sürerken, Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Tiran'a gitti, AVRUPA GÜVENLİĞİ VE TÜRKİYE başlıklı stratejik bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Uluslararası alandaki güven bunalımının aşılması için adil ve kapsayıcı bir küresel yönetişim mimarisinin tesis edilmesine ihtiyaç var. Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız. Avrupa güvenliğinin geleceğini istişare ettiğimiz bu kritik dönemde Avrupa Birliği'nin kendi savunma sanayisini geliştirmesine yönelik gayretler faydalıdır. Ayrıca Schengen gibi vize uygulamalarının gözden geçirilmesi şart" diye konuştu. 2010'lara kadar Türkiye hakkında olumsuz başlıkları atan küresel ülkelerin gazeteleri, yaşadığımız günlerde Türkiye'yi yere göğe sığdıramıyor. Türkiye son yıllarda bağımsız ve Milli politikalar izleyerek, savunma sanayiini yerli hamlelerle güçlendirerek bağımsızlığını ilan etti. Küresel güçlerin tüm zincirleri tek tek kırdı. Yeni Dünya Düzeni inşa edilirken, HASTA ADAM durumuna düşen Avrupa da Türkiye'ye muhtaç hale geldi. Geldiğimiz son noktada senelerdir Türkiye'yi yerden yere vurmayı kendine görev edinmiş İngiliz Financial Times iki gün önce "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin ellerinde" manşetiyle çıktı. Dünya ekonomi platformlarına yön veren gazeteye konuşan Avrupalı yetkililerin çarpıcı yorumları var. Financial Times'a göre, Ankara artık Avrupa'nın güvenliği olmadan düşünülemeyecek kadar stratejik bir pozisyona sahip.



MÜTTEFİĞE İHTİYAÇ VAR

Financial Times, "Avrupa Rus revanşizmine karşı güneydoğu kanadını korumak için iyi silahlanmış bir müttefike ihtiyaç duyuyor. Erdoğan'ın AB üyelik müzakerelerini yeniden başlatma yolu olarak gördüğü Türkiye'nin askeri ağırlığı tartışılmaz. NATO Dışişleri Bakanları da Çarşamba günü Türkiye'de uzun süredir planlanan bir toplantı için bir araya geliyor" vurgusu yapıyor. Haberde ayrıca "Türkiye donanması, Karadeniz'e ve çevresine uzanan nakliye yollarını kontrol ederken, 355 bin aktif personeliyle NATO'nun Avrupa tarafındaki en büyük silahlı kuvvetlere sahip" notu düşülerek eklendi: "Avrupa, Ukrayna için belki 30 bin askerden oluşan bir güvence gücü oluşturmakta zorlanırken, ulusal savunma için yapılandırılmış ancak Libya ve Somali'ye son konuşlandırmalarla seferi deneyim kazanmış Türk ordusu, böyle bir plana katılmayı kabul ederse etkili bir barış gücü operasyonu hızla toplayabilir."

"TÜRKLER KORKMUYOR"

Bir Batılı güvenlik yetkilisi ise gazeteye "Türkler güç kullanmayı biliyor ve risk almaktan korkmuyor. Terörle mücadele operasyonları iyi ve dronları Ukrayna'daki herhangi bir gözetleme operasyonuna doğrudan uygulanabilir şekilde kullandılar. Türkiye'nin savunma sanayisi de gelişiyor. Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya destek sağlamak ve tükenmiş savunma stoklarını yenilemek için çabalarken, Türk zırhlı araçları, savaş gemileri, dronlar ve mühimmatlar, büyük ölçüde Türk yapımı parçalarla fabrikalardan çıkıyor. Türk Devlete ait savunma müteahhitleri STM ve ASFAT, Ukrayna için korvet savaş gemileri üretiyor. Özel sektöre ait Repkon, ABD ve Almanya'da 155mm top mermisi üretim hatları kurdu. Devlete ait TAI tarafından üretilen beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın Türk hava kuvvetlerine ilk teslimatları 2028 için planlanıyor. Daha acil olarak, Rusya'nın tam ölçekli işgalinin başında Ukrayna'ya dron tedarik eden Baykar, yakın zamanda İtalyan savunma şirketi Leonardo ile bir ortak girişim anlaşması imzaladı. Bu hamle, Orta Doğu'aki mevcut müşterilerinin yanı sıra Avrupa'nın hızla büyüyen drone pazarına satış yapmasına yardımcı olabilir. Drone savaşı ve sofistike sinyal istihbaratı, Türk ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü sert terörle mücadele operasyonlarında da etkili oldu. PKK, bu hafta silahlarını bırakmayı ve potansiyel olarak tarihi bir barış sürecine başlamayı kabul etti" dedi. Başkan Erdoğan'ın şu sözleri Hasta Adam Avrupa 'nın aklını başına getirmişe benziyor. TARİH: 4 ŞUBAT 2025. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küresel gelişmeleri çok iyi okuyarak, "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, küresel güvenlik mimarisine ve kural temelli sisteme güven azaldıkça tedirginliğin arttığını, gücü elinde bulunduranın zayıfı tahakküm altına almasının ciddi sorunları da beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz."



SONUÇ

Küresel sistemin yeni gerçekliğine Avrupa hazırlıksız yakalandı. Trump politikaları mevcut sistemi değişime zorluyor. Avrupa'nın kendi derdine düştüğü bir dönemde, Türkiye'nin yıllardır titizlikle inşa ettiği dış politika kapasitesine ve güvenilir duruşuna her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin Avrupa açısından önemi de her geçen gün daha fazla artmış durumda. Avrupa'da, kıtanın kendi otonom güvenlik politikasını oluşturması tartışmaların da, Türkiye'nin savunma sanayii kapasitesi, NATO içindeki ağırlığı, küresel sorunların çözümünde etkinliği, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Balkanlar'ın istikrarına yaptığı katkılar, Avrupa ülkelerının Türkiye'ye yönelmesini sağladığı anlaşılıyor. Avrupa, sadece savunma ihtiyacı açısından değil, ticaret yollarından teknoloji yatırımlarına, genç ve dinamik nüfus yapısından büyüyen ekonomik hacmine kadar birçok alanda kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye ile yakınlaşma için çırpınıyor. Hasta Adam Avrupa yeni güvenlik mimarisi için Türkiye'ye muhtaç hale geldi. Türkiye'nin küresel diplomasi merkezi konumuna geldiğini gördükçe, daha çok Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la buluşma, ortak hareket etme yolunu bulmaya çalışıyor. DERİN ANLAMLI ATASÖZÜMÜZ ŞÖYLE DİYOR: ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE.