Erdoğan’ın müthiş Dolmabahçe diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten özel kılan BEŞ özelliği var. Bunlar dünyanın en tecrübeli lideri oluşu, vesayet altına girmeyi kabul etmeyen kişilik, dönüştürücü ve reformcu siyaset tarzı, dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde Lİ- DER DİPLOMASİSİ ve milliyetli oluşu. Şimdi bu dört unsurun içindeki dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde KÜRESEL LİDERLİK özelliğini açmak istiyorum. Dünyada LİDER DİPLOMASİSİNİ en etkin yürüten liderlerin başında Başkan Erdoğan geliyor. Erdoğan lafa değil, işe dönük ir lider. Yoğun bir tempoda uzun süre çalışabiliyor. Sadece bu hafta sonu İstanbul Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eş-Şara ve dün Pakistan Başbakanı Şerif ile yaptığı iki görüşme dünyaya 360 dereceden baktığını, küresel meselelere neşter atma cesareti gösterdiğini net ve açık gösterdi. Yaptığı birçok liderle görüşmeleri ve Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği son iki liderlik görüşmesi, dünyanın çok dikkat çekerken Türkiye'nin diplomatik aktivizminin boyutunu göstermesi açısından çok değerli.

TERÖRSÜZ SURİYE HAMLESİ

24 Mayıs 2025. Cumartesi günü, Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Eş-Şara ile Dolmabahçe'de sürpriz görüşmesi ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİNİ çok yakından ilgilendiriyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer almaları ve konuşulan konular TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN

TERÖRSÜZ SURİYE'YE yeni hamleleri gösteriyor. Dolmabahçe'de Erdoğan ile Ahmet Eş-Şara görüşmesi sonrası yapılan açıklamalar arka planı aydınlatıyor: Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara'ya, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, SURİYE'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN korunarak ÜLKENİN VE ORDUSUNUN tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İSRAİL'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve iş birliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu.



3 ÖNEMLİ ŞİFRESİ

Dolmabahçe diplomasinin arka planına göre olası gelişmeler:

1)Terörsüz Türkiye, Terörsüz Suriye süreciyle devam edecek. Suriye PKK'sı YPG-SDG'nin tasfiyesini Suriye yönetimi hızlandıracak, Aparat SDG-YPG'den barajların ve petrol alanlarının tam kontrolunu Suriye HEMEN gerçekleştirecek. Özgür Suriye Ordusu ile benzeri unsurların yüzde 90'ını Suriye'nin yeni yönetimini kabul etti. Suriye'deki yeni yönetimin güvenlik ve askerî teşkilatlarını kurması için Türkiye'nin yardımcı olacak. Öncelikle Suriye-İsrail sınırlarının güvenlik sistemleri kuruluğu hızlanacak. Suriye ordusunun İsrail'in işgal ettıği Güney bölgesi kontrolünü ele geçirmesi söz konusu olacak.

2)TSK'nın Suriye'de hava-kara ve deniz üssü kurmasını sağlayacak savunma iş birliği protokolüne son şekil verildi. Suriye'deki yeni yönetimin güvenlik ve askerî teşkilatlarını Türkiye'nin kurması çalışmaları gözden geçirildi.

3) IŞİD ile mücadele kapsamında kurulan, aralarında Türkiye- Irak-Ürdün-Lübnan-Suriye'nin yer aldığı 5'li mekanizma DEAŞ militanları gözetim merkezlerini devir alacak.

4)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eş-Şara Başkan Erdoğan'a ABD'NİN yaptırımları kaldırmasındaki çalışmaları nedeni ile teşekkür etti. Suriye'deki yeni yönetimin öncelikli üç konusu bulunuyor. Ülkenin uluslararası platformda meşruiyetini kazanması, tanınmasının yaygınlaştırılması, ekonominin canlandırılması. Uluslararası yatırımcıların ülkeye gelmesi, imar ve yeniden inşa işlerinin kısa bir sürede gerçekleştirilmesi ve Suriye'nin üçüncü ve en önemli önceliği toprak bütünlüğünü muhafaza etmek, üniter yapıyı korumak. Ülkenin bölünmesine yönelik senaryolara karşı Türkiye'ye güveniyor.



ABD'NİN GÖRÜNÜR POZİSYONU

ABD Başkanı Trump, Ankara Büyükelçisi BARACK'ı aynı zamanda Suriye özel temsilcisi olarak görevlendirdi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack, cumartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul'da görüştü. Barrack, ABD Ankara Büyükelçiliği internet sitesinden yayınlanan mesajında, "Başkan Trump'ın yabancı terörist savaşçılar, IŞİD'le mücadele tedbirleri, İsrail'le ilişkiler, Suriye'nin kuzeyindeki kamplar ve gözaltı merkezleriyle ilgili olarak dile getirdiği hususların hayata geçirilmesi yönünde attığı somut adımlar dolayısıyla Başkan Şara'yı kutladım" ifadelerini kullandı. Barrack ayrıca yaptığı bir başka açıklamada, Suriye'de olduğu sanılan kayıp Amerikan vatandaşları Austin Tice, Majd Kamalmaz ve Kayla Mueller'ın bulunması için Şam'ın Amerikan yönetimine destek olacağını söyledi. PAZAR GÜNÜ, ASYA'YI YAKINDAN İLGİLENDİREN ERDOĞAN PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF GÖRÜŞMESİ. 25 MAYIS 2025. Başkan Erdoğan, dost ve kardeşimiz Pakistan Başbakanı Şerif'le ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİNİ de çok yakından ilgilendiren, küresel güçlerin ilgi alanı olan Pakistan-Hindistan savaşı ateşkesi sonrası gelişmeleri Dolmabahçe'de derinlikli şekilde ele aldılar. Toplantı öncesi,"iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz şubat ayında İslamabad'ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen işbirliği süreçleri gözden geçirilecektir. Terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacak" açıklaması yapıldı.



SONUÇ

DÜNYA ARTIK ÇOK KÜÇÜK. TÜRKİYE HEM SAHADA HEM MASADA... BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN, DÜNYANIN EN ETKİLİ DÖRT

LİDERİNDEN BİRİSİ OLARAK, TÜRKİYE YÜZYILI'NDA ÜLKEMİZİ KÜRESEL DİPLOPMASİ MERKEZİ KONUMUNA GETİRDİ. BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERİN KONUŞULDUĞU, BARIŞIN ARANDIĞI YER İSTANBUL OLDU. KIZIL ELMA'YA YÜRÜYEN TÜRKİYE'NİN YOLU AÇIK OLSUN.