ABD-İran arasındaki satranç sürüyor

Dünya ABD ile İran arasında ateşkesin bitmesi tedirginliği yaşarken ve yeni müzakere masası kesinleşmezken, ABD Başkanı Trump, ateşkesin sona erme vaktini bir gün daha uzattı. Trump daha önce ABD saatiyle Salı akşamı 20.00'de (TSİ Çarşamba 03.00) sona ereceği öngörülen ateşkesi, Çarşamba akşamına çekti. Bu durum, ateşkesin Türkiye saatiyle Perşembe sabahına kadar fiilen bir gün uzatıldığı anlamına geliyor. Dünya bir gün daha diken üstünde oturacak. Trump, bir yandan "ateşkesi uzatmayacağım" deyip süreyi uzatıyor, diğer yandan Hürmüz ablukasıyla İran üzerindeki baskıyı tırmandırıyor. Trump'ın son açıklamaları, diplomatik kulislerde şöyle değerlendiriliyor:

SAHA KARIŞTI

Saldırı Hazırlığı: Trump, büyük saldırı için ordunun tam hazırlanmasını sağlıyor. Nitekim ateşkes sırasında uçak gemileri konumlandı: LINCOLN ve BUSH. FORD uçak gemisi Kızıldeniz'e döndü. Sahra topçu birlikleri, amfibi deniz birlikleri, çıkarma araçları bölgeye geldi. Ağır bombardıman uçakları bölgede yerini aldı. Yeni müzakere masası için İran direnişini kırmaya yönelik hamlelerdi bunlar. Genişleme Endişesi: Trump büyük saldırının dünyayı daha çok karıştıracağından uzatmalar yaparak, İran'ın direnişini daha çok ülkenin araya girmesiyle kırmaya çalışıyor. Nitekim İran'ın dostu Rusya ve Çin'in daha çok araya girdiği gözleniyor. Evet, Trump'ın açıklamaları teknik olarak ateşkes süresinin uzatılmasına rağmen söylem düzeyinde sert duruşunu koruyor ve İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Ama İran sağlam garantiler almak için Hürmüz kartını sonuna kadar kullanıyor. Müzakere sürecine ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD heyetinin bölgedeki temasları da yakından takip ediliyor. Beyaz Saray'dan henüz resmi bir teyit gelmemesine rağmen; Steve Wittkoff ve Jared Kushner'in Pakistan'da olduğu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Pakistan'a hareket edeceği ifade edildi. İran heyeti için henüz açıklama olmadı. İki ülkenin heyetini buluşturmak için çok geniş sahada diplomasi yürüyor. ABD ve İran yeni müzakere masası bilmecesi sürerken saha karıştı. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasına rağmen İran'a ait bir petrol tankerinin donanmanın eskortluğunda ülke kara sularına girdiği duyuruldu.



HÜRMÜZ'DE GERİLİM

İran Ordusu, İran'a ait "Sili City" adlı petrol tankerinin Arap Denizi'ni geçerek ülkenin kara sularına girdiğini açıkladı. İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran petrol tankeri, ABD deniz filosunun tekrarlanan uyarı ve tehditlerine rağmen ülkenin kara sularına girmeyi başardı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İran donanmasının tankeri Arap Denizi'nden ülke kara sularına güvenli şekilde ulaştırdığı vurgulanarak, tankerin saatler önce güneydeki İran limanlarından birine demirlediği bildirildi. Daha önce de İran'a ait "Shojaa-2" adlı bir yük gemisinin ABD'nin liman ve kıyılara yönelik ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği duyurulmuştu. ABD donanması da 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, CNBC'ye verdiği röportajda müzakere masasında İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduklarını ifade ederek: "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu. Ateşkesi uzatmak istemiyorum. Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava kuvvetlerini yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz'ü biz kontrol ediyoruz. Ya anlaşma ya savaş" dedi. "İran'ı bombalamaya devam edecek misiniz?" sorusuna, "Şöyle söyleyeyim, bombalayacağımızı öngörüyorum" cevabını verdi. ABD Başkanı ayrıca, "Askeri operasyon başlamadan önce ekibime, rakamlarda ve göstergelerde bir miktar dalgalanma yaratmak zorunda kalacağımı söylemiştim; Orta Doğu'nun havaya uçurulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.