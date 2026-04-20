Hakan Fidan’dan son gelişmelerin şifreleri

Küresel siyasetin kalbinin attığı Antalya Diplomasi Forumu bir dünya markası oldu. Antalya küresel bir merkeze dönüştü. Dünyanın, diyaloğun yerini kutuplaşmanın almaya başladığı böylesine çetin bir dönemde, Antalya Diplomasi Forumu dünyada işine az rastlanır bir umut, diyalog ve çözüm zeminine dönüştü. Dünyanın nereye gittiğini çok iyi anlamak için forumu izlemek yeter.

Antalya Diplomasi Forumu'nu bir nevi Birleşmiş Milletler platformuna dönüştüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a minnettarız. Antalya Diplomasi Forumu uluslararası ilişkiler ve çok taraflı diplomasi alanında Türkiye'nin artan değerini ve yetkinliğini bir kez daha tescilledi. Erdoğan, Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Orta Asya'ya dünyanın dört bir yanından gelen Liderlerle yaptığı başbaşa görüşme rekorunu kırarken,verdiği mesajlarla küresel sistemdeki ahlaki ve varoluşsal krize karşı Türkıye'nin çok dikkati çeken çözüm modellerinde bulundu.

KÜRESEL KAOS

Antalya Diplomasi Forumunun bitiminde Dışişleri Bakan Fidan son küresel gelişmelerin arka planını anlatırken, önemli şifreler verdi. Öne çıkan şifreler şöyle: 'ÜÇ LİDER KARDEŞTEN ÖTE BİRBİRLERİNİ SEVİYOR.' Kardeşlerin dayanışmasının bir mesajı Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif'in el ele tutuştuğu fotoğraf çok konuşuluyor. Fidan, "Üç lider gerçekten kardeşten öte birbirlerini seviyorlar. Kader birlikteliği etmiş durumdalar ve bunu defaatle ispat etmiş durumdalar. Ve aynı zamanda temsil ettikleri devletlerin, milletlerin de hissiyatını yansıtıyorlar. Bu böyle bir husus. Bir de artık uzun zamandır görmediğimiz, özlem içerisinde olduğumuz, liderlerimizden hareketle bu ülkelerin az önce de söyledim bölgesel sahiplenmeyle bir araya gelmeleri, sorunlarını çözme gayreti göstermeleri, profesyonel bir şekilde işlerini halletmeleri; barışın, istikrarın, birbirine saygı duymanın esas olduğu bir düzenin ortaya çıkması için bu ülkelerin bu şekilde yakından iş birliğine samimi olmalarına ihtiyaç var" dedi. Gözlerin çevrildiği 10 günlük Lübnan ateşkesi ve Salı günü dolacak olan İran-ABD ateşkesine dair gelen soruyu cevaplayan Fidan, sürece dair şunları ekledi: "İran ile ABD arasındaki ateşkes Salı günü bitiyor, Lübnan'daki 10 günlük süre de genel ateşkesin bir parçası olarak müzakerelere imkan tanıması için ortaya kondu. Lübnan'daki işgalin ve ölümlerin devam etmesi İran tarafından ateşkesin ihlali olarak görülmüştü. Şimdi tarafların devreye girmesiyle bu ek süre sağlandı. Bütün dünya kamuoyu müzakerelerin devam etmesini istiyor, çok ciddi bir irade ve baskı var. Kimse savaşın tekrar başlamasını istemiyor."

ALTI ÜLKE TEK PLAN

Dünyanın dikkatini çeken bir bölgesel ittifak gelişiminin şifresini Hakan Fidan verdi: "Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile gerçekleştirdiğimiz dörtlü toplantıda bölgemizde barış ve istikrarı destekleyici adımları ve seyrüsefer serbestisinin kalıcı olarak tesisine yönelik muhtemel girişimleri ele aldık. Bölgemizin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla atacağımız somut adımları tespit ettik. 6 Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda Gazze Barış Planı'nın safahatını ele aldık. Bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik birlikte hayata geçireceğimiz ortak planlamaları görüştük. Bölgede İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, bir araya gelip bir askeri ittifak kurması, somut birlikler oluşturması. Tehdit önceliği belli, Türkiye'yle beraber diğer ülkeler. Bu ittifakın oluşturulduğu seremonide liderler yan yanayken İsrail Başbakanı'nın, hem Yunanistan Başbakanı'nın hem Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerde yaptığı beyanlar var. Bu ittifakın ruhunu tanımlayan, neden yapıldığını... Bu gerçekler ortadayken ben bizim ortaya koyduğumuz tepkinin Yunanistan'la aramızda yürüttüğümüz müzakere sürecinden dolayı az bile olduğunu düşünüyorum. o toplantıda İsrail Başbakanı'nın söylediği şeyler ortada, somut askeri yapılanmalar var, askeri iş birlikleri var.

Avrupa'da Yunanistan dışında bu türden bir askeri iş birliği veya ortak birlik kurma anlaşması imzalayan kimse yok. Dolayısıyla bu bir endişe kaynağı olmaya sadece bizim için değil... Bakın, bu Türkiye'nin bir sıkıntısı değil.

Söylemiyorlar ama bölgedeki bütün Müslüman ülkeler ciddi endişe içerisindeler ve soru soruyorlar. Bir de son zamanlarda İsrail'in bölgedeki işgalci ve yayılmacı politikasından hareketle.. Ortada realiteler var, gerçekler var, insanların endişeleri var bölge ülkelerinde. Türkiye kendisini koruyacak nitelikte ama bölgede daha zayıf nitelikte olup bu askeri ittifaka endişeyle bakan ülkeler var..."

YENİ BÖLGESEL İTTİFAK

Fidan, "Dünyanın dikkatini çeken yeni bölgesel ittifak oluşuyor. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır dörtlü toplantısının üçüncüsünü yaptık. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. Burada ilk baştan itibaren bizim hedefimiz, bunu da defaatle kamuoyuna iletiyorum, bu dört ülkenin bölgesel sahiplenmeyi gerektiren bütün konuları, ama bütün konuları ele alarak sahici, gerçekçi, uygulanabilir bir gündemle yoluna devam etmesi.

Bizim inancımız şu; bu dört ülke aslında bu dört ülke bir temsiliyeti ortaya koyuyor. Bu dört ülkenin etrafında bütün bir bölge var. Biz bölgenin olması gereken iş birliği imkanlarını kullanmadığı için bölgenin kendi potansiyelini hayata geçiremediğine dair kuvvetli bir inancımız, rasyonel bir tespitimiz var. Bu tespitten hareketle somut konuları hayata geçirmek için hep beraber bir araya geliyoruz" dedi. Altı Müslüman ülkenin bir araya geldiği toplantıda Gazze Barış Planı safahatı ele alındı. Fidan, "Sürece ilişkin ortak irademizi teyit ettik. Bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik birlikte hayata geçireceğimiz ortak planlamaları ele aldık" ifadelerini kullandı.