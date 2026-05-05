Hürmüz Boğazı’nda kum saati çalışıyor

Dün ABD İLE İRAN arasında ateşkes gitti geldi. ABD ile İran bilek güreşi yaptı. Korkulan olmadı ama her an Hürmüz'de silahlar ateşlenecek bir hassas durum var. Hürmüz Boğazı'nda dün Türkiye saati ile 12.00'de çok ama çok kritik bir olay oldu. ABD ile İran Savaşı'nın yeniden başlaması için bir bahane özelliği taşıyordu. ABD Başkanı Trump pazar günü önemli bir hamle yaptı, "Özgürlük Projesi" adıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanmak isteyen ticari gemilere eşlik edileceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilere 4 Mayıs Pazartesi 13.00 gününden itibaren donanmanın kılavuzluk etmeye başlayacağı, sürece müdahale edilirse buna "güçlü bir karşılık verileceğini" belirtti. Pazar gecesi İran'dan ABD tehdit edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Tümgeneral Ali Abdollahi, boğazın "İran silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında" olduğu açıklamasını tekrarladı ve güvenli geçişin İranla koordinasyon gerektirdiğini savundu.

VE KORKULAN OLUYORDU

Dün saat 13.00 'te İran resmi Fars Haber Ajansı, iki füzenin ABD Donanması'na ait bir fırkateyne isabet ettiğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda meydana geldiği aktarılan olaya ilişkin, "trafik ve gemi güvenliğini ihlal ederek Hürmüz Boğazı'ndan geçme niyetiyle yola çıkan ABD fırkateyni, İran Donanması'nın füze saldırısına hedef oldu" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Afganıstan'dan Ortadoğu ve Kuzey Afrıka'ya olan bölge yi kontrol için kurduğu CENTCOM, İran'ın bir ABD savaş gemisini vurduğu iddiasını yalanladı. İRAN'DAN TRUMP'I KIZDIRACAK HARİTA açıklandı. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettiğini öne sürdüğü yeni alanı gösteren dikkat çekici bir harita yayımladı. Haritaya göre, Hürmüz Boğazı'nda kontrol edilecek alanın sınırları şu şekilde tarif edildi: - Güneyde, İran'daki Mübarek Dağı ile BAE'deki Füceyre'nin güneyi arasında bir hat... - Batıda, İran'daki Keşm Adası'nın ucu ile BAE'deki Ümmü el Kayveyn arasında bir hat... CENTCOM, 2 geminin Hürmüz'den geçtiğini açıkladı. Gün boyunca ABD ile İran arasında karşılıklı açıklamalar devam etti. Pazartesi saat 15.00 sıralarında, CENTCOM 2 geminin boğazdan geçişine yardım ettiğini bildirdi. CENTCOM'un açıklamasında, "Amerikan kuvvetleri, ticari gemilerin geçişini yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif olarak destek veriyor. İlk adım olarak, ABD bayraklı 2 ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçti ve yolculuklarına güvenli bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi. HÜRMÜZ'DE SAVAŞ TAMTAMLARI ÇALARKEN, ABD İLE İRAN ARKA KAPILARDA KONUŞUYOR.



BARIŞ PLANINI AÇIKLADI

Cumartesi günü Trump, Washington'ın İran'ın son barış teklifini aldığını açıkladı: "İran'ın bize yeni gönderdiği planı yakında inceleyeceğim , bunun kabul edilebilir olacağını düşünemiyorum" demişti. ABD Başkanı İran içindeki hedeflere yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılıp başlatılamayacağı sorusuna bunun "bir ihtimal" olduğunu söyledi. İran'ın resmi haber ajansları Tahran'ın son teklifinin, iki aylık ateşkesi öngören dokuz maddelik ABD planına bir yanıt olduğunu belirtti. Tahran'ın son 14 maddelik barış planında şunlar vardı: -ABD ve İsrail'in İran'a yönelik tüm askeri operasyonlarının durdurulması -Kalıcı ateşkes için uluslararası güvence mekanizması kurulması -ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması -Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması -Boğazın açılmasının ardından güvenlik ve kontrolün İran'da kalması -Hürmüz için yaklaşık 1 aylık teknik/diplomatik müzakere süreci -İran ve Lübnan'daki çatışmaların eş zamanlı olarak sona erdirilmesi -ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı başlatmayacağına dair taahhüt -Taraflar arasında güven artırıcı adımların uygulanması -Ekonomik yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesi -İran'ın uluslararası ticarete yeniden erişiminin sağlanması -Nükleer müzakerelerin ilk aşamada gündem dışı bırakılması -İlk anlaşma sonrası nükleer dosya için ayrı bir müzakere süreci başlatılması -İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının ilerleyen aşamada tanınması -Washington'dan İran sınırlarına yakın bölgelerdeki güçlerini çekmesini, İran limanlarına uyguladığı ablukayı sona erdirmesini ve İsrail'in Lübnan'daki saldırısı da dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona ermesi.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ NASIL UYGULANACAK?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Trump'ın duyurduğu "Özgürlük Projesi" isimli operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçmek isteyen ticari gemilere destek vereceğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, "CENTCOM, boğazdan geçen ticari gemilere sağlanacak desteğin detaylarını paylaştı. Operasyonun güdümlü füze destroyerleri, 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağı, çok alanlı insansız platformlar ile 15 bin askeri personeli içereceği kaydedildi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor; aynı zamanda deniz ablukasını da sürdürüyoruz" diye konuştu. İsrail'e 1 milyar dolarlık "Gelişmiş Hassas Öldürücü Silah Sistemi" lazer güdüm kiti, Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot tedarik ediliyor. Kuveyt'e 2.5 milyar dolarlık savaş komuta sistemi, BAE'ye 147.6 milyon dolarlık hassas silah sistemi gönderiyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pentagon'un ülkesinden 5 bin asker çekeceğini açıklamasının ardından yaptığı açıklamada," Biraz abartılmış olabilir, ama bu yeni bir şey değil" dedi. İran savaşı bağlamındaki değerlendirmelerde ABD Başkanı Donald Trump ile aynı görüşte olmadığın tekrarlayan Merz, "Bu savaşa farklı bakıyoruz. İran savaşı 9 haftadır sürüyor ve doğal olarak Amerika'da şu soru soruluyor? Bundan kurtulabilecek miyiz? Ancak ortak bir hedefimiz var ve bu hedef de İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasıdır. Ortak eylemlerimiz bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasını engellemeye yönelik olmalıdır" diye konuştu. Merz, ABD Başkanı Joe Biden döneminde kararlaştırılan ABD'nin Almanya'ya orta menzilli Tomahawk seyir füzelerinin teslimatının şu aşamada muhtemel görünmediğini açıkladı. Merz buna gerekçe olarak ise Amerika'nın kendilerinde bile yeterli miktarda söz konusu füze sistemlerinin olmamasını gösterdi. HÜRMÜZ'DE TANSİYON ÇOK YÜKSEK. HER AN BİR ŞEYLER OLABİLİR.