Son günlerde İzmir'in başında kara bulutlar geziyor. 30 Ekim'deki depremden sonra küçük sarsıntılar hiç bitmedi. Geçen hafta ise tüm bunlara bir de sel eklendi. Çok zor bir hafta geçirdik İzmirliler olarak. Bu kötü olaylar keşke hiç yaşanmasa... Ama gerçek şu ki; her şey zıttıyla var. Kötüler olmasa iyilerin, kara günler olmasa güzel günlerin kıymetini anlamak imkansızdı.

30 Ekim'de birçok insan yakınlarını, sevdiklerini kaybetti. Onlar için acımız sonsuz. Fakat bunun yanında pek çok aile de evini eşyalarını, geçmişini kaybetti. İnsanlar sokakta kaldı. Bu güne kadar biriktirdikleri ne kadar anı varsa, hepsini beton binalara gömüp çıktılar. Sadece anılarını değil hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli eşyalarını da kaybettiler. Sıcak bir çorbaya muhtaç oldular. İşte o noktada 'iyi'lik girdi devreye... Neyi varsa ortaya koyan elsiz ayaksız yardıma koşan insanlar gördük.

İşte bunlardan biri de Rana ve Alper Çetinkaya çifti. O kara günde İzmirli depremzedelerin yardımına koştular.

Sadece kendileri koşmakla kalmayıp pek çok iyi insanı da organize ettiler.

Kime nasıl iyilik yapacağını bilmeyen gönüllüleri bir araya getirdiler. O gün itibariyle gücünü insanlığın vicdanından alan bir vatandaş hareketi doğdu.











30 Ekim 2020'de doğan platformun adı 'İyilik Takipçileri'... İyiliğin tadına varan, insanları sevindirmenin hazzını alan bu gönüllüler o günü milat yaptı.

Artık Türkiye'nin her yerindeki yardıma muhtaç insanlarla gönüllüleri bir araya getiriyorlar. Kurdukları siteye ulaşan yardım taleplerini geri çevirmeyen İyilik Takipçileri, çocuklara oyuncak, öğrencilere tablet, kitaba ulaşamayanlara kitap, ayakları üşüyene ayakkabı ulaştırmak için bir aracı görevi üstlendi.

İyilik Takipçileri Platformu son olarak Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi öğrencilere 200 adet kitap, 200 adet tablet ve Batman'da 150 adet ayakkabı dağıtımını bizzat kendileri gerçekleştirdi.

Yardım talebi ve fotoğrafları görünce hemen harekete geçtiklerini söyleyen İyilik Takipçileri Platformu Başkanı Rana Çetinkaya, "Kitaplarımızın, tabletlerimizin ve ayakkabılarımızın gelmesine vesile olan iyiliği takip eden İyilik Takipçileri ordumuza çok teşekkür ediyoruz. Sadece İzmir'de değil, ulusal bir platform olarak tüm Türkiye'ye elimizi uzatacağız.

Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen iyiliği takip eden tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" diye konuştu.

Siz de iyilik takipçisi olabilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle iyilik yapmayı istemek (gerçekten istemek), daha sonra iyiliktakipçileri. org adresini ziyaret edip katılım şartlarını yerine getirmek.



