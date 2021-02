Yardımlaşmak muhtaç olan birine el uzatmak kadar huzur veren bir şey yoktur herhalde bu dünyada. Birini mutlu ettiğimde yardım ettiğim kişiden daha çok mutlu oluyorum.

Hayatımın bir amacı olduğunu düşünüp kendimi önemli hissediyorum. Ancak, sömürüye hiç tahammülüm yok. Özellikle de çocukların sömürülmesine... Trafik lambalarında bekleyen çocuklar, mendil satan çocuklar, sevmediğimiz ama alıştığımız görüntüler arasındaydı. Şimdi bunlara bir de sokaklarda ailesi tarafından (ailesi olduğu sanılan kişiler) şarkı söylettirilerek para kazanması için istismar edilen çocuklar eklendi. Özellikle de Balkan ülkelerinden gelen ailelerin çocuklarını metroda, sokakta, vapurda şarkı söylerken görmek mümkün.



HIRSIZLIK YAPTIRIYORLAR

Daha da kötüsü yaşları küçük olduğu için ceza almıyor diye ailesi tarafından hırsızlık yaptırılan çocuklar var. Hatta cinayet işletilen... Üniversite yıllarımda yaşadığım bir olay ile buna bire bir şahit olmuştum. Sokakta yürürken birinin arkamdan "Hanımefendi hanımefendi" diye seslendiğini duydum önce bakmak istemesem de "Telefonunuz" deyince döndüm.

Bir baktım ki iki tane çocuğu yakasından tutmuş ellerinde de cep telefonum... Neye uğradığımı şaşırdım. Tabii hemen karakola gittik. Polis, ifademizi aldı. Bana geçmiş olsun diledi ve çocukları serbest bıraktı. Bana yalvaran o çocuklar çıkışta, "Aman senin takoz telefonuna mı kaldık, babamda daha güzeli var.

Ne sandın bize bir şey olmaz" diyerek bir de benimle alay ettiler. Şok olmuştum.



GÖZÜNDE SÜPER KAHRAMAN

Anne babalarının onlara yaptığı kötülüğü anlayamayacak kadar küçüklerdi.

Düşünün 10 yaşında bir çocuksunuz ve en önemli varlığınız, sizi dünyaya getiren insanlar. Gözünüzde onlar her şeyin en iyisini bilen süper kahramanlar. Ve o küçücük kalbinizin tamamını kaplıyorlar, size ihanet edecekleri aklınızdan bile geçmiyor.

Tabii ki bu çocuklara ceza verilsin diye bir önerim olmayacak. Ceza ancak onların daha da kaybolmasına neden olur. Ama küçük yaşta kurtuldukları cezadan 18'i geçince kurtulamayacaklar ve kayıp hayatları sürüp gidecek. Anne baba ise belki o çocuk ceza ehliyetini alınca yeni bir çocuk yapacak istismar etmek için.

Hep konuşuyoruz araba kullanmak için bile ehliyet aldığımız bu hayatta anne baba olmak her isteyenin paşa gönlüne bırakılmamalı bence. Anne baba olmanın bazı kriterleri, bazı eğitimleri olmalı. Çünkü çocuk yetiştirmek çok önemli bir görev. Ve sadece sizi ilgilendirmiyor. Sosyal bir varlık olarak, toplumsal bir hayat yaşadığımız sürece kimse "Benim çocuğum, kime ne, istediğim gibi yetiştiririm" diyemez. Çocuklara ceza verilmemesinin sebebi henüz yaptıkları kötülüğün farkında olamayacaklarının var sayılması. Bu bilinçte olmayan birinin yaptığı şeylerden sorumlu tutulmaması normal. Anormal olan, bu davranış biçimlerini kazandıran ve onlara iyiyi, kötüyü öğretmesi gereken ailelerinin de bu işten paçayı sıyırması. Rüştünü ispatlayana kadar her aile dünyaya getirdiği çocuktan sorumlu tutulmasını, istismar edilen çocukların ailelerinden alınması konusunda daha sıkı bir takip gerçekleştirilmesini diliyorum. Çünkü bu aileler geleceğin suçlularını yetiştiriyor ve geleceğin suçlularının sorumlusu bugünün anne babaları...