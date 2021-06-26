Geçtiğimiz gün İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanını seçmek için sandığa gidildi. 15 yıllık meslek hayatımda katıldığım ilk genel kuruldu.

İzmir'de ne kadar meslektaşımız varsa özellikle pandemi sonrasında hepsini bir arada görmek gerçekten çok iyi geldi.

Duayenler, hocalar, hepsi oradaydı.

Zaman zaman tartışmalar yaşansa da (ki demokrasinin gereğidir) herkesin fiziken değil de ruhen kucaklaştığı bir gün oldu.

Gazetecilik tecrübe ve deneyim ile örülen bir meslek olduğu için, çalıştığımız 15 yıl, 50 yılını bu mesleğe vermiş insanların yanında çaylak olduğumuz anlamına geliyor.

40'lı yaşlarda olsak da genç gazeteciler arasında yer alıyoruz.

Bu ilk genel kurulumda seçim listelerinden birinde yer almak da ayrıca çok heyecanlı ve keyifliydi benim açımdan.

Seçimi kaybetmiş olsak da çok güzel insanlar tanıdım. Pek çok kazanım elde ettim.

Yıllarca aktif olarak bire bir yazı işlerinde gazetecilik yapan biri olarak dışarıda gazeteci sayılmamanın acısını benden iyi bilen, anlayan yoktur.

Dışarıda gazeteci sayılmadığımız gibi yıllarca kendi meslek örgütümüze girme hakkımız bile olmadı.



HAYALI HAYALIMIZDI

Ekibinde bulunduğum başkan adayı Murat Attila'nın en büyük hayali ve vaadi aktif olarak gazetecilik yapan genç gazetecileri de cemiyet çatısı altına alabilmekti.

Seçimi kaybetmek pahasına da olsa o bunun için çalıştı.

Ekipte Yeni Asır'dan benimle birlikte 4 arkadaşım, Nesrin Öner, Filiz İçke Önal ve Hacer Önoğlu Ülger yer aldı.

Gazetemizden pek çok arkadaşımızla birlikte ona destek verdik.

Evet seçimi kaybettik ama Murat Attila'nın da dediği gibi bir bayrak açtık. Bir bakıma bu sorunun çözümü için elimizi taşın altına koyduk.

Genç arkadaşlarımız kendileri için yapılan bu ısrarlı çalışmayı anlamasa da ya da anlasalar bile oy hakkı olmadığı için destekleyemeseler de bu konudaki ısrar sürecek. Sonuçta bu fikir ortaya atıldı.

Şimdi olmasa da gelecekte mutlaka olacaktır diye inanıyorum.

Bize nasip olmadı ama belki içinde çok sevdiğimiz ustalarımızın yer aldığı yeni yönetim ve yeni başkan Dilek Gappi bu konuyla ilgili bir çalışma yapar. Dilek hanım ve ekibindekileri tebrik ediyor, başarı diliyorum.