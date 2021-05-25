Piyanist, Schindler'in listesi, Hayat Güzeldir... Bu üç film Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı anlatan en iyi filmler... Çoğumuz o dönemde sivil halkın yaşadığı dramı, bu üç güzel filmden öğrendik. Sıradan insanların hayatlarıydı izlediğimiz... Hiçbir siyasi ve politik içeriği yoktu... Ya da biz öyle sanıyorduk. Kısaca filmleri hatırlayalım...

HAYAT GÜZELDİR/ LIFE IS BEATIFUL

Yahudi oldukları için toplama kampına götürüldüklerinde bir babanın, oğluna savaşı bir oyun gibi göstermesi bizi hem güldürdü hem ağlattı. Gösterime girdiği dönem büyük ses getiren film, Akademi'den de büyük ilgi gördü. En İyi Yabancı Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik olmak üzere üç dalda Oscar ödülü kazandı.

SCHİNDLER'İN LİSTESİ /SCHİNDLER'S LIST

Steven Spielberg'in yönettiği film II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan, binin üzerinde Polonya Yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'i ve bu kurtarmayı muhteşem bir dil ve görsellikle anlattı. Film gösterime girdiği dönem 321 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Akademi, Altın Küre, BAFTA ve Grammy ödüllerini kazandı. "Tüm zamanların en iyi filmleri" konulu çeşitli listelerde üst sıralarda yer alan film, 2004 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçildi. Şimdi ise ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza ediliyor.

PİYANİST / THE PIANIST

Roman Polonski imzalı Piyanist ise İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir dramı konu alır. Polonyalı ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman'ın anılarını anlattığı aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan film, Nazi işgali altındaki Polonya'da yaşamanın imkansızlaştırıldığı bir dönemde, bir şekilde esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanistin Varşova'nın kenar mahallelerindeki hayatta kalma mücadelesine odaklanır. Film, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar aldı.

Hepimiz bu filmlerin aldığı ödülleri sonuna kadar hak ettiğinde sanırım hemfikiriz.

Pek çok ödüle sahip ve her zaman en iyi film listelerinde başı çeken bu üç dramı izleyip etkilenmeyen, bu filmlerde Yahudilere yapılan eziyeti izleyip Nazi Almanya'sına lanet etmeyen yoktur.

Evet şimdi kameraları Kudüs'e çeviriyoruz.

Ve bakıyoruz ki yıllardır aynı zulmü Müslüman çocuklar yaşıyor. Siyaseten söylenecek çok şey olabilir ya da hiçbir şey olmayabilir. Siyaset insanı değilim ama benim söyleyeceğim ve asla anlayamadığım şey, çocukları bu zulmü yaşayan bir toplum başka çocuklara bu zulmü nasıl yaşatabilir? Kendine bu zulmü yapan ülkeye zulme yardımcı olduğu için nasıl teşekkür edebilir? Şimdi Hollywood'dan bir yiğit çıkıp Kudüs'te yaşanan dramı anlatan bir film yapabilir mi? Yaparsa nasıl yapar? Hangi taraftan bakar? Zulmün ne için ve ne uğurda yapıldığının bir önemi var mıdır?