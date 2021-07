Önümüzdeki hafta bayram. Bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. Zaten bütün kışı evde geçirmiş olan insanların Temmuz sıcağında şehirden kaçmak için en ufak fırsatı değerlendirdiğini de düşünürsek büyük göç başladı diyebiliriz. Şehirlerarası trafiğin ve terminallerin kalabalığını gösteren fotoğraflar da gelmeye başladı. Bu durumda iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Evet tatil güzel, deniz, kum, güneş, eğlence güzel... Ancak mekanların açılması, düğünlerin başlaması salgının bittiği anlamına gelmiyor.

1 hafta tatil yapmak uğruna yeniden evlere kapanmayı, yeniden işsiz kalmayı, yeniden sevdiklerinize hasret kalmayı göze alabiliyor musunuz? Yurt dışından gelen haberlere baktığımızda normalleşen ülkelerde ölüm sayılarının yükselişe geçtiğini görüyoruz. Uzmanlar Eylül-Ekim ayında yeniden bir yükseliş yaşanabileceğini haykırıp duruyor ama biz 2 yılın verdiği bunalımla kulağımızı, gözümüzü her şeye kapamış durumdayız. Sorumlu birey, sorumlu vatandaş olmanın en önemli kuralı, yasaklarla değil, önlemlerle, dikkatle, bilinçle hareket etmek. Kendinizi korumanın sorumluluğunu devlete bırakmayın. Korona kurbanı olmayın!

TRAFİK CANAVARINA DİKKAT

İkinci önemli konu ise her yıl bayram göçü sırasında meydana gelen trafik kazaları. Bayramlar maalesef pek çok eve acı haberlerle geliyor. Sevdiklerini görmek için yollara çıkanlarla asfaltlar kan gölüne dönerken geride acılı anneler, babalar, evlatlar kalıyor. Salgın hastalıklarda yitirilen canlar kadar trafik canavarına da pek çok kurban veriyoruz. Aslında trafik canavarının içimizde yaşadığını bilmeyerek... Her yıl bile bile trafik kazalarına yüzlerce can vermeyelim. Kısacası bayramda kurban olan biz olmayalım.