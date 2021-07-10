Denizli'nin Eziler Mahallesi Gazetemizin hafta sonu ilavelerine ikinci kez manşet oluyor. Daha önce de kız çim hokeyi takımını manşetimize taşımıştık. İki haberin kahramanı da aynı kişi. Beden eğitim öğretmeni Suat Arı...

Anne, babalar çocukları için hep iyi bir kariyer düşünürler.

Bu kariyer seçeneklerinin en üst sıralarında doktorluk, mühendislik ve avukatlık gelir.

Hiçbir ebeveyn benim çocuğum beden eğitimi öğretmeni olacak diye hayal kurmaz.

Suat Arı belki en başta anne ve babasının istediği kariyere sahip olamamış gibi görünse de eminim şu an onunla gurur duyanların arasında ebeveynleri dışında tüm hısım akrabası yer alıyordur.



HAYATLARINI DEGISTIRDI

Çünkü Suat Arı, olmaz denileni oldurttu. Yapılamaz denileni yaptırttı.

Karşı çıkılanı destekletti. Yaşlısıyla genciyle bir köyün hayatını değiştirdi.

Rutin hayatlarına heyecan kattı.

Gençlere özgüven yaşlılara ise yaşam sevinci aşıladı. Çünkü sevdiği mesleği yapıyordu Suat öğretmen, bu yüzden de yaptığı işin hakkını veriyordu.

"Köyde ne işim var?", "mesaimi doldurayım, maaşımı alayım" demeyip hayatlara dokundu.



DESTEGE KARSILIK GURUR

Suat Arı'nın hikayesinden yola çıkarak ebeveynlere seslenmek istiyorum. Çocuğunuza kariyer seçmek yerine ona sevdiği ve değer verdiği şeylerin peşinden gitmesi için destek olun. Emin olun ki bu destek, çocuğunuz hangi işi yaparsa yapsın size gurur olarak dönecektir.

Çünkü kariyer ve başarının anahtarı yaptığın mesleğin adında değil, üstlendiğin görevi nasıl yerine getirdiğinle ilgilidir.

Suat öğretmen Eziler'in hayatını değiştirdiği gibi anne babalar, meslek seçmeye çalışan çocuk ve gençlere de pek çok güzel mesaj verdi.

Ben Suat öğretmeni kutluyorum.

Onun gibi eğitimcilerin çoğalmasını, her çocuğun hayatına dokunmasını temenni ediyorum.

Teşekkürler Suat öğretmen.