Merve, annesi Emine Akpınar ve babası Ali Akpınar ile objektiflere böyle poz verdi.

Merve Akpınar ismini dünden beri televizyonlarda duyuyor, internet siteleri ve gazetelerde okuyoruz. Şanlıurfa'da yaşayan hentbolcu ortaokul öğrencisinin anlattıklarında alkışlanacak çok satır arası var. Ancak ben özellikle Merve'nin anne ve babasını kutlamak istiyorum.

Çünkü Merve'nin özgüven sahibi, ideallerinin peşinde koşan bir çocuk olmasının nedeninin anne ve babası olduğu oldukça açık. Tüm baskılara rağmen kızlarını destekleyen bu anne ve babanın açıklamaları ve sonucunda Merve'nin yakaladığı başarı yıllardır uzmanların bas bas bağırdığı sözlerin vücut bulmuş hali gibi.

KİMSENİN SÖZÜNE BAKMAYIZ!

Anne Emine Akpınar, "Kızım hem evde hem de okulda başarılı bir öğrenci. İlk başta çevredekiler bu spora karşı çıktılar. Biz onun arkasında durduk ve ona güvendik.

Kendisini destekliyoruz" derken baba Ali Akpınar ise "Merve'ye her konuda güvenim tamdır. Diğer çocuklarıma da güveniyorum. 7 çocuğum var, hepsini okutuyorum. Biz her zaman Merve'nin arkasında durduk.

Kimsenin de sözüne bakmadık, bakmayız. Bence Merve sadece kendisi için değil, tüm kız çocuklarının kaderini değiştirecek bir açıklama yaptı" diye konuştu.

DAHA DERİN BİR MESAJ VAR

Anne ve babanın bu sözleri üzerine başka bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Merve'nin tüm ailesi Türkiye'ye çok güzel bir şey gösterdi.

Bence Merve'nin bir kız çocuğu olması, imkansızlıklar içinde başarı göstermesi elbette muhteşem ama ailesinin cinsiyetinden bağımsız olarak gösterdiği "Herkes karşı çıksa da sen çocuğunu destekle" tavrı, Merve'nin de "Hiç kimse sana inanmıyorsa sen kendine inan" diyebilen bir çocuk olmasına imkan tanımış. Bu olayın kesinlikle bir kız çocuğu başarısından daha derin bir başarı olduğunu ve "Kalıpların dışına çıkan çocuklarınızdan korkmayın" dedirttiğini düşünüyorum. Çünkü erkek ya da kız fark etmez bırakın destek olmayı "sen başaramazsın" diyerek çocuklarının yeteneklerini körelten pek çok aile tanıyorum.